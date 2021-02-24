新增4例武漢肺炎境外移入，指揮中心：密切注意航空「數位通行證」發展

台灣今（24）日新增4例境外移入「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）病例。而秋冬專案自3月1日起將告一段落，低／中低風險國家及地區的可入境人士，來台從事短期商務活動將可申請縮短居家檢疫。大眾運輸方面，3月2日起將放寬大眾運輸上的飲食規定，高鐵也會恢復自由座。

而對於國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）先前預告，可能在3月推出武漢肺炎的「數位通行證」APP，指揮中心表示有透過外交部向其索取詳細實施細節。但目前獲得的資訊都不是很技術性，不過未來仍不排除參考。

台灣新增4例境外移入病例，皆曾在國外確診

中央流行疫情指揮中心於今日下午召開疫情記者會，陳時中指揮官報告，台灣今天新增4例境外移入武漢肺炎病例，當中1位是美國籍（案944），3位是本國籍（案945、946、947）。4人皆曾在國外確診，之後自備陰性報告並且入境台灣。在檢疫期滿之後，因各自需要於台灣醫院自費採檢確診。目前全台累計確診病例達946例。

除了新增病例報告，陳時中表示，3月1日起秋冬專案將告一段落，並恢復低／中低風險國家及地區（見下圖）的可入境人士，來台從事短期商務者申請縮短居家檢疫。但申請者仍須符合「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範」之各項申請條件。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

3月1日之後，民眾參加大型活動期間，仍應全程配戴口罩，除補充水份不應飲食。

邊境檢疫政策方面，則將大致恢復成秋冬專案之前的版本，詳見下表：

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

交通部：3月2日起大眾運輸開放飲食，高鐵恢復自由座

《新頭殼》報導，日前為因應衛生福利部桃園醫院群聚感染事件，加上農曆春節假期將至，2月1日起禁止於搭乘大眾運具及郵局營業區域內飲食，春節期間也取消高鐵自由座服務。

《中央社》報導，對於相關規定是否放寬，交通部昨（23）日表示，指揮中心已同意3月2日起，放寬大眾運具與郵局營業區域內禁止飲食的限制，並恢復高鐵自由座服務，及取消台鐵城際列車站票數限制。雙鐵車站大廳亦將恢復場地租借服務。

交通部提醒，在未放寬飲食限制前，二二八連續假期仍維持原有於大眾運具不得飲食的規定，呼籲國人務必配合搭乘大眾運輸量體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，做好自我防護，保護自己也維護他人健康。

國際航空運輸協會擬推出「數位通行證」，指揮中心：密切注意其發展

《ETtoday》報導，IATA先前預告，可能在3月推出武漢肺炎的「數位通行證」APP，可顯示旅客是否已接受必要的篩檢或接種疫苗。希望旅客須出示此證明，才可進入其欲入境的國家，且APP上顯示的資訊皆經官方認證。

對此陳時中指揮官於疫情記者會上回應，台灣目前尚未決定是否比照辦理，但未來不排除參考。

莊人祥發言人則表示，有關IATA將推出類似數位護照的出入境方式，指揮中心有注意一段時間，並透過外交部向其位於加拿大的總部要了一些詳細實施細節。但獲得的資訊都不是很技術性，包含欄位的定義還有格式等等，目前都尚未出來。

莊人祥表示，未來就算在某些航空公司及國家試辦，也要等到IATA將規格釋出，指揮中心才能進一步研議。預期當中會包括PCR檢測結果、是否施打疫苗以及是哪個廠牌的疫苗等等資料，需要有全世界一致的規定，台灣才有辦法做後續的配合。指揮中心也將密切注意其發展。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺