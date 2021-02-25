布局地緣政治與戰略資源，中國在緬甸政變扮演重要角色

緬甸軍政府以莫須有的罪名逮捕翁山蘇姬，其後又逐次鎮壓各方人士，顯見這個國家過去十年來所推動的民主轉型運動已付諸流水。從社會組成的元素觀察，由於不少東南亞國家的組成份子是建立在多民族的基礎上，因此維繫想像共同體的支柱並非來自於法律制度或公民社會，而是來自於保守的宗教領袖與握有槍桿子的強人。

深入觀察，這群人抗拒社會的變革，也對追求民主人權缺乏誘因與動力，甚至視這股進步力量為洪水猛獸，因為所謂憲政主義或多元開放社會在他們眼中，不僅衝擊自身的既得利益，同時也是夷平社會秩序的元兇。

主導這次緬甸政變的軍頭敏昂萊就是代表。

關鍵在於，緬甸民主化的過程並沒有建立與政治勢力抗衡的市民社會，宗教界的影響自然也置於威權政體的規範中，這就是典型的新權威模式或是國家統合主義的制度內涵。

除了緬甸的政治社會條件，中國也在政變中扮演重要角色

緬甸的西方化或民主化，必然在價值理念、地緣政治與權力佈局中對北京的戰略地位帶來挑戰，換言之，維繫一個邊境外的威權體制全然符合中國的國家利益，這個邏輯可在北韓與越南兩國找到解釋；中共彼時介入韓戰甚至反對南韓的陽光政策，就是為了避免鄰國如同越南一般，因為經濟的改革開放走向美國所主導的國際建制與政經秩序，最後甚至與老大哥反目成仇。

此外，北京在2013年所提出的「一帶一路」可視為新的戰略部署，因為它直接涉及紅色供應鏈的開展，並替中國的地緣政治困境解套。北京深知自己深陷「麻六甲困境」的障礙中，因為超過七成的工業原料都必須經由這個交通樞紐輸入國內，這條脆弱的經濟動脈在與西方發生衝突時，隨時都可能被美國掐住其咽喉。

近年來中共一直苦思破解之道，最直接的斧底抽薪之計乃是在中南半島最窄的克拉地峽挖掘運河並擁有經營權，如此能直接擺脫被鎖喉的夢魘。問題在於興建克拉地峽牽動的變數過多，屬於難度甚高的政治工程。

對泰國來說，引中國政經勢力入境勢必讓自己國門洞開，嚴重威脅自己國家安全，一旦運河建成也將泰國分隔成兩個世界，偏偏運河靠近馬來西亞那段是該國最激進的分離勢力，因此曼谷當局始終不願輕易點頭。對於新加坡與美國而言，此運河開通自然徹底改變自己作為全球運籌中心的角色，同時也改變亞太地區的權力板塊，因此必然反對到底，這些因素導致北京的盤算遲遲沒有下文。

開不成運河的中共，次佳方案就是緬甸的港口

因為開不成運河，印度洋上的發展中國家遂成為中國拉攏的對象，緬甸的地理位置更是北京急欲爭取的標的。

「珍珠串」是胡錦濤時期端出來的政策名稱，目的就是希望借重緬甸的港口與基礎設施，建設通往雲南昆明的油管，試圖為麻六甲困境解套。北京的戰略規劃到習近平掌權時又有進一步的發展，中國透過一帶一路給予緬甸更多的經濟援助，當皎漂港建設完成後，被喻為「新顛緬公路」的「中緬經濟走廊」已經具備中國後院與經濟動脈的功能。

在中共眼中，緬甸的民主化自然對其國家戰略構成威脅，背後力挺軍方保守勢力則是可預期的理性抉擇。

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對中共來說，緬甸聲援民主化的社會力量，其實就是彼時茉莉花革命的翻版，那場北非民主轉型運動推翻的就是軍人威權鎮體，憑藉的就是西方「和平演變」的軟實力力量，運用的工具則是網路載體（因此又被稱為「臉書革命」）。

為了從這場民主化中記取教訓，中共不僅強化社會控制與維穩的預算，更牢牢掌握網路輿論與異議人士人身自由，這些超前部署隨即在香港反送中的鎮壓中得到反餽，相關策略也成為經驗輸出的依據。這就足以解釋何以緬甸軍政府在反對運動出現時，隨即進行逮捕並斷絕網路聯繫，當下官方拒絕對話、切斷外援與關門打狗的作為其實與港府如出一轍。

最後，正值美中經貿大戰方興未艾之際，中國的稀土自然成為其反制華府對其進行經濟制裁的有效工具。緬甸作為全球第三大稀土的出產國，維繫軍政府與北京的政治結盟與經濟依賴關係更符合其戰略利益。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航