別讓孩子輸在起跑點？當我換了一家幼兒園，孩子才終於不哭了

文：李佳燕（家庭醫師）

「不要讓孩子輸在起跑點！」說穿了只是一句非常成功的廣告詞，既容易琅琅上口，又能夠誘發盲目衝動極度沒有安全感的父母來消費的一句話，就這麼一句話，改變了無數孩子的學前童年命運，進而影響了無數幼兒園的型態。

匆匆選了一間「大家都推薦」的幼兒園、沒想到孩子卻天天哭

市面上的幼兒園，琳瑯滿目。

有絕對服膺「要讓孩子贏在起跑點」的精神，無所不用其極，就是要滿足望子成龍望女成鳳、心急如焚的父母所期望的幼兒園。中班學注音符號，大班學寫國字，上課按表操課考試，放學還有手寫作業，讓人忘了童年是屬於藍天白雲綠草樹林。

也有不顧急於要孩子學習課業的主流，堅持就是要給孩子快樂童年的幼兒園。不寫字，只畫畫；回家沒有家庭作業，只有一身玩髒的衣服；不會ABC，也不會加減法，只會鞦韆盪很高，還會分辨蚱蜢和蝗蟲。

有的幼兒園高掛蒙特梭利教學，有的強調角落教學，有的全美語，有的是雙語，有的是混齡，有的⋯⋯如此多樣的幼兒園，如何選擇呢？

我也曾經面對這個大難題。

孩子當年兩歲半，因為找不到人照顧，只好匆匆送去幼兒園。

經四處打聽，剛開始時，我們選擇了一間大家都推薦的幼兒園。

那年，自己經驗不足，以為幼兒園就是去玩玩遊戲，唱唱遊，盪盪鞦韆，溜溜滑梯，鬧鬧小朋友，吃些小點心就可以回家的地方，毋需操心。

不料，我家孩子天天嚎哭。可是，老師要我安心，說孩子適應了會漸入佳境。

誰知，熬了兩週，我家小孩一天哭得比一天還要淒厲。甚至，半夜做惡夢坐起來哭！週日，騎摩托車騎到幼兒園附近，孩子像獵犬般嗅到味道，馬上哭出來！

我實在撐不下去了，決定幫他換幼兒園。

幼兒園的選擇，決定了孩子能擁有怎樣的童年回憶

於是，我開始拜訪一家又一家當年坊間好風評的幼兒園。

有的幼兒園，才剛一坐定，園方即拿出他們的課表。有語文課、算術課、藝術課、歷史課⋯⋯。簡直和小學毫無差別，當然，這類幼兒園立刻被我刪除。上幼兒園不是來讀書識字，而是來適應團體生活，來學習自我照顧的能力。

有一間幼兒園，歐式建築華麗無比，實在是太漂亮了！小孩的遊樂器材，顏色鮮麗亮閃閃，毫無掉漆，是沒有被小孩摧殘過的遊戲器材，顯然，沒有多少小孩盡興玩過。會不會是可以遊戲玩耍的時間不多？或者玩耍時，會被限制玩耍的方式？我耳邊彷彿都聽得到老師們的呼叫：「小心一點！不要弄髒了溜滑梯！那是新買的！」

還有一家幼兒園，恰巧有老師帶著孩子們在操場「玩」。可是，那位老師面無表情，臉上還帶著些許不耐，玩得一點也不開心。這不是在玩啊！這比較像是交差了事。老師有可能是過於疲憊，也有可能是她根本不喜歡玩！

所以，當我們問自己： 「要為孩子選擇什麼樣的幼兒園？」時，要先問自己的是：你希望為孩子營造什麼樣的童年？你希望孩子帶著什麼能力邁入小學？你希望孩子有著什麼樣的童年回憶？

因為，孩子的童年生活，操縱在父母手中。而以上問題的答案，決定了你的選擇。

幼兒園不需要光鮮亮麗，而是能讓孩子自由玩樂揮灑的空間

為孩子選擇幼兒園前，請先參觀一下幼兒園，不是觀賞幼兒園特別為應付家長觀摩所安排的表演活動。基本上，如果幼兒園會特別安排小朋友表演，我也會先刪除這家幼兒園，因為我的孩子來幼兒園，是為了交朋友和學習生活，並非參加馬戲團，為什麼要表演給來賓觀賞？

如果看到園裡的小朋友都乖巧懂事，坐好好，老師說故事時，小孩都靜默無聲圍坐在老師前，沒有小朋友跑來跑去，那間幼兒園不要去！因為幼兒園的小孩不應該安靜不動！而這些小孩竟然可以如此，是受過多少訓練？甚至可能還害怕被懲罰？

我最後選擇了一間老師會跟著孩子爬上爬下，一起大叫著玩水的幼兒園。看起來有一些歷史了，遊樂器材一點也不新穎，但是孩子們可以跑來跑去，大玩特玩。老師們打從心底面帶笑容地帶領著孩子。

幼兒園不需要教孩子語文算術歷史地理，只要讓孩子畫畫捏土演戲唱歌跑跳嬉戲；幼兒園不需要光鮮亮麗，而是可以讓孩子自由玩樂揮灑的空間，是孩子每天都捨不得離開，還想要繼續留在園裡的地方。

我的孩子到這間幼兒園之後，從第一天起，就沒有再哭過了。

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核稿編輯：潘柏翰