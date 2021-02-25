在美國後院的人民幣外交：想阻止拉丁美洲擁抱中共，談何容易？

文：李魚、苗子（美聯社等）

2010年，中國經濟出現蓬勃的發展勢頭，國企希望向全球擴張，拉美地區成了投資的目標。拉丁美洲向來資本短缺，但自然資源豐富，而中國缺的正是原材料。那年，人們看到中國在那裡投資高達350億美元，創下新的紀錄。

在後來的10年裡，中國的投資繼續快速發展，但雙邊關係中呈一邊倒的事態開始變化，走向成熟，而與此同時，人們看到，中國方面產生了憂慮。

2020年，中國最大的兩家政策銀行——中國開發銀行和中國進出口銀行，沒有繼續向拉美國家提供新的貸款，這在過去15年裡不曾出現過。而多年來，當地經濟一直處在糟糕的狀態。

以上結論是美國智庫「美洲對話」與波士頓大學全球發展政策研究中心經過觀察得出，他們的項目專門追蹤研究「人民幣外交」在美國後院所扮演的角色。

《美聯社》的報導指出，中國在拉美的經濟與外交影響力讓美國政治決策者深感不安，在遏止中國崛起的過程中，美方已先輸一局，現在，重任落到拜登（Joe Biden）政府身上。拜登政府警告，中國在拉美的足跡構成對美國的國家安全。然而，在拉美多個國家，中國已取代美國成為最大的貿易夥伴，這一背景下，遏制中國談何容易。

研究報告指出，由於新冠疫情，美國的影響力持續下降，而中國則向當地國家捐贈價值超過2.15億美元的醫療物資，作為對比，美國國際發展署同美國國務院一道總共提供了1.53億美元的救災物資。在阿根廷、巴西、智利、墨西哥和秘魯，中國開展疫苗測試並計劃在當地生產疫苗。

「毫無疑問，當地應對新冠病毒帶有部分中國面孔。」該研究報告作者之一、波士頓大學經濟學家萊伊（Rebecca Ray）對《美聯社》這樣說道，「美國喪失了這一機會，不過，自上世紀九十年代美國的生產線轉移國外後，也的確無能為力參與這場競爭。同拉美國家一樣，我們購買的許多醫療物資也源於中國。」

然而，支援醫療物資的善舉雖然廣受歡迎，但對多個當地政府而言支付賬單則越來越困難。國際貨幣基金組織的數據顯示，去（2020）年，拉美及加勒比海地區的經濟萎縮7.4％，由此近10年的發展重新歸零。

中國已感受到負債國家給自己帶來的衝擊。去年，厄瓜多談判推遲一年償還9億美元的原油運輸債務。同期，當地最大負債國委內瑞拉，據信也得到推遲一年償還債務的許可。

「美洲對話」智庫亞洲與拉美項目負責人邁爾斯（Margaret Myers）認為，「拉美存在前所未有的挑戰，在此背景下，目前中國不可能發放更多貸款。」

中國減少投資，增加收購

《美聯社》認為，減少對拉美的投資反映中國正在從全球撤資，中國國內因應疫情，也需要資金振興經濟。但另一個原因，可能是中國更擔心負債方失去償還能力。

儘管貸款放慢，但中國對拉美大豆、鐵礦石和其他大宗商品的購買依然強勁，去年的購買量估計高達1360億美元。不僅如此，中國國有能源公司大量從僅剩不多的西方公司手中收購資產。

研究報告顯示，2020年中國在拉美兼並和收購的總資產價值高達70億美元，比前一年翻了一倍。這些收購案包括中國三峽集團併購秘魯最大的電力公司。

對拉美國家領導人來說，很難抵擋使用中國資金修建基礎設施的魅力：借貸利息很低，同世界銀行與國際貨幣基金不同，附帶條件較少，審批程序較快，下次選舉時可以作為成就進行宣傳。

於是，即便像哥倫比亞這樣美國較鐵的夥伴，與中國的關係向來不熱絡，也跳上「順風車」。去年，中國港灣工程有限責任公司參與的財團，在哥倫比亞首都波哥大破土動工，修建首條地鐵線。這項計劃投資39億美元的工程招標時，沒有一家來自美洲的公司參與競標，因無法從中國的貸款中直接獲益。

美國回擊

美國國務院試圖給予回擊，指出美國的海外援助是長期且透明的，「北京在該地的援助，基本上服務於中華人民共和國的商業和政治利益。」

今年1月，川普（Donald Trump）政府換屆前，美國國際發展籌資委員會（DFC）同厄瓜多簽署了一項28億美元的基建協定，有人認為，這筆錢會被拿來對「中國債務進行再融資」，即償還中國債務。但是，與中國「一帶一路」倡議的一兆美元相比，發展籌資委員會的600億美元資金總額顯得微不足道。

值得注意的是，美國國際發展籌資委員會給厄瓜多的貸款有著附加條件，它要求厄瓜多政府對石油工業和基礎設施進行私有化，此外，禁止中國科技。

「美洲對話」智庫亞洲與拉美項目負責人邁爾斯認為，上述措施當然能夠遏制中國的影響力，「但是，不讓下一代舉債，並鼓勵使用化石能源，能夠持續性幫助厄瓜多嗎？如果不能，它會成為從背後向美國發動的襲擊。」

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