婆媳衝突背後，是漢人父系家庭中女性被決定的命運

文：林紘晟

除夕圍爐，你們家的年夜飯是誰煮呢？有時候家務的分工，或是新年的聚會，會引起婆媳衝突。日治時期1905-1935年，台灣女性自殺率遠高於男性，為全世界的異例，Margery Wolf（盧蕙馨）從漢人田野材料中推測，可能是漢人「嫁入」夫家後，成為夫家人、死也夫家人的結果。

年節當前一片喜氣洋洋，但家庭衝突也無可避免。你有沒有聽過這個版本：嚴苛的婆婆處處刁難媳婦，從菜色到碗盤都不放過？或者，某家的媳婦都好吃懶做不肯幫忙，搞得整個家族烏煙瘴氣？

婆媳吵架，小則起口角，如果嚴重起來，甚至可能鬧人命。事實上，在日治時期，台灣女性的自殺率遠遠高於世界水平，有學者就認為是婆媳衝突所導致。

為什麼台灣女性在日治時期的自殺率飆高？又要如何理解父權家庭結構下面的婆媳衝突？過年剛結束，辣台妹就來聊聊這個千萬家庭的難解困局。

媳婦：陌生夫家中的孤單處境

在世界各地的統計資料中，男性自殺率高於女性幾乎是不爭的事實，普遍也會用男子氣概等概念來解釋。

然而在日治時期1905-1935年的統計資料中，台灣女性的自殺率遠遠高於世界其他地區，1905年的女性整體自殺率高達每十萬人19.3人，甚至遠超同一年的男性的13.5人。為什麼會這樣？

Margery Wolf是研究台灣家庭非常重要的人類學者，從1950年代開始在台灣進行長年田野工作。她從日治時期的統計資料中指出這個趨勢，並且從戰後的田野中觀察這些漢人家庭，企圖提出女性自殺的解釋。

1905年到1915年，20到24的年輕女性自殺率，每十萬人有高達50人左右，為所有年紀階層中最高者。

在漢人的祭祀文化中，女性一出生就是原生家庭的「外來者」，必須嫁入夫家才能受人祭拜。但是女性剛嫁入夫家時，不僅離開可以支持自己的家庭與村落，嫁入全然陌生的夫家，還要面對婆婆與妯娌的壓力。

直到生下第一個男孩，女性正式為夫家貢獻子嗣，母子之間的情感連結也讓女性逐漸握有話語權。

因此，直到生下第一個男孩之前，女性有如住在夫家的陌生人，缺乏人際支持又面對眾多要求，與相親成婚的丈夫之間也未必有感情。Wolf認為，這段時間的壓力與孤獨感可能導致女性自殺，藉此逃離痛苦的生活，同時也是透過公眾壓力來控訴夫家的壓迫。

日治時期現代化讓婆婆受到威脅？

上面的推論可以說明，為什麼年輕女性的自殺率非常高。

但日治時期的女性自殺率還有另一個現象：老年女性的自殺率不斷飆高，從1905年每十萬人12.3，1935年已經到達23.3。

Wolf認為，老年女性自殺的背後，是日治時期吹起的自由戀愛風潮，以及基礎教育普及與經濟發展的結果。為什麼會這樣？

俗話說「媳婦熬成婆」，當媳婦生下男孩，隨著時光一年年過去，自己的兒子成為一家之主，婆婆也隨著年歲搬家或過世，媳婦在家中的地位逐漸提升，直到兒子成婚便成為了婆婆，可以安享晚年，在眾人簇擁下度過餘生。

然而，日治時期的成婚慣習開始改變。相親或指腹為婚這些父母安排的婚事被視為過時的陋習，年輕的男女性在自由戀愛與舊慣習之間掙扎。自由戀愛增加夫妻之間的橫向連結。自由戀愛之下成婚的夫妻，兒子更有可能在婆媳衝突之中支持自己的太太。

此外，日治時期開始擴張義務教育，女性受教育機會增加，女性也有機會取得自己的收入，這些都讓年輕女性在婆媳衝突中更有本錢，不需要僅僅忍氣吞聲。

媳婦的地位提升，在家庭衝突中的勝出，讓婆婆似乎又成為那個剛嫁入夫家，無所依靠的女性。Wolf 認為日治時期年輕與年老女性的高自殺率，背後就是婆媳之間的家庭衝突，以及女性在夫家的孤獨處境。

婆媳衝突背後，是父系家庭中女性被決定的命運

Margery Wolf的解釋當然有其限制，畢竟是奠基於戰後的田野觀察解釋日治時期的自殺數據，該數據也沒有提供自殺女性的婚姻狀況等等。然而，她的研究至少提供重要的啟發，日治時期農村家庭的課題，仍然困擾著100年後網路時代的我們。

婆媳之間的衝突，時常被描寫成個人性格或道德的瑕疵：婆婆過於挑剔苛求，處處不讓媳婦好過，或者媳婦太過自私懶惰，不願意承擔該有的責任。

Wolf的解釋提供一個重要線索：婆媳衝突的背後，其實是漢人家庭的父系結構所導致，因為女性必須依附於男性——婆婆必須依附兒子，媳婦必須依附老公，才能有一個家。女性的生活福祉都仰賴於夫家，死後也身為夫家成員受到祭拜。

婆媳衝突的背後，隱藏了父系家庭中女性被決定的命運，以及對於孤單的深刻恐懼。

值得一提的是，台灣近年的統計資料都顯示，近代男性的自殺率已經高於女性，自殺率隨著年齡增加，因此年輕女性的高自殺率已經緩和。同時，本文雖然聚焦於女性，但不論男性或女性，「家庭」都是穩居自殺原因的前幾名，男性在家庭中也有自己的難言之處。

婆媳衝突的背後，揭露漢人家庭穩固的父系結構。然而近年不論過年、掃墓等活動，都有越來越多女性回到娘家團聚，既有的規則已經不具有完全宰制的力量，在一年年之中，每個家庭正在協商出全新的家庭文化。

延伸閱讀

參考文獻

Margery Wolf (1975) Women and Suicide in China. In Women in Chinese Society, ed. by Margery Wolf and Roxane Witke, Stanford: Stanford University Press.

黃明旭、劉俐慧（2011）台灣地區自殺死亡變動趨勢分析與政策建議。社會發展季刊134期，P.548-566。

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航