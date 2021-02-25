若長輩吃元宵不小心噎到，用力拍背、挖喉嚨、大量灌水都是錯誤作法

春節剛過完，馬上又是一年一度的元宵節了，除了有絢麗的花燈可賞，當然還少不了應景的元宵（或湯圓）可大飽口福。

元宵大多包甜餡，吃起來軟Q，許多長輩都喜歡，不過元宵或湯圓軟軟滑滑，年長者或幼童有時候吃太快，會不小心噎著，若未及時或是以錯誤的方式處理，很可能危急性命。

「優照護」照護人員支持部部長蘇貞華表示，家中長輩年紀大了，吃東西時，最怕發生噎到或嗆咳，像吃元宵或湯圓這類食物，一不小心就直接吞下去，很容易卡在喉嚨中。

發生這類狀況時，以下常見的三種錯誤處理方式，絕對要避免：

用力拍背，試圖讓對方把東西吐出來 用手指挖喉嚨，想把東西挖出來 大量灌水，想讓東西推擠下去

上述這三種方式都很難解決噎到的問題，甚至讓狀況更糟。蘇貞華建議，最好先讓長輩自己試試把東西咳出來，同時打119求救。

若急救人員尚未到達，長輩意識也還清醒，則可以利用「哈姆立克法」急救，方法如下：

到長輩後方，兩手臂從他的腰部往上腹部環抱，一手握拳，拳眼向長輩，在肚臍上方稍高部位貼緊，另一手包住拳頭，迅速稍用力往後上方，重複推擠數次，可讓卡在氣管的東西噴出來。 若長輩站立無力，可坐在沒有扶手的椅子上，由家人站在椅後面進行。 若只有長輩單獨一個人，可利用有靠背的椅子，人位於椅背後方，自己握住椅背兩側頂住自己的上腹部，用前述方法進行。

若元宵比較大顆，可以切成小塊讓長輩吃，元宵剛煮熟時，內包的甜餡常常會燙口，也要避免長輩燙到。而吃元宵時，最好不要一邊講話或一邊看電視，因為一分心就容易發生噎到的狀況。有戴假牙的長輩，也要注意假牙是否有固定，不會因為搖晃或脫落，而影響吞嚥功能。

最後，元宵雖然好吃，但主要原料是糯米較難消化，而且加上甜餡，熱量也偏高，年長者最好淺嚐即止，尤其是糖尿病患者，吃了元宵就要減少其他醣份（如白飯）的攝取。加上這類食品吃多了容易脹氣，最好避免在晚間或睡前吃，以免影響睡眠品質。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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