《我沒有談的那場戀愛》導演許智彥，以《舊家》征服日本奪「最佳VR大賞」

台灣新銳導演許智彥，在日本以「VR電影」（Virtual Reality，虛擬實境）為主的「Beyond the Frame」影展傳出捷報，其VR處女作品《舊家》與日本恐怖片名導《咒怨》清水崇、《一屍到底》爆紅導演上田慎一郎、《新聞記者》藤井道人共同競逐，最終拿下本屆影展中的「最佳VR大賞」（Grand Prix），讓台灣VR電影於日本揚名。

Photo Credit: 高雄市電影館提供

《舊家》是由高雄市電影館與VR影視製作公司「Funique VR Studio」共同出品，片長30分鐘，國、台語發音，故事描述奶奶束手無策的被大家愛著，靜靜地看著看著長大的子女們各自成家立業。而「Beyond the Frame Festival」為日本第一個聚焦於「VR電影」的影展，今（2021）年首度舉辦，就設立競賽單元，由樂團「星期三的康帕內拉」主唱KOM_I任本屆影展大使。

而《舊家》在評審之一的日本名導園子溫心中，也有極高評價，園子溫稱：「原本以為VR必須以動畫、CG的方式呈現才會有趣，但看了《舊家》才發現實拍的VR可以如此吸引人，也從中學習到許多VR敘事、呈現的手法，覺得獲益良多。在觀影時，整部作品都讓我非常沉浸其中，最後當家人們都離開了，只剩阿嬤獨自坐在電視前看無聊的電視時，那個場景、那個時刻讓我真切地感到難過。」

得獎者許智彥因疫情無法前往日本，因此以視訊向日本觀眾發表感言，他稱：「《舊家》是極度個人的家庭故事，卻獲得評審跟觀眾的好評，真的很不可思議。其實創作的初衷，只是想要用阿嬤的眼睛，把家族和一起成長的日本製藥廠宿舍留下來，如今卻可以直接的跟日本觀眾互動，我們彼此的過去和現在重疊著。這個作品長出各種不可思議的可能性。」

許智彥也不忘感謝出品方高雄市電影館、Funique VR Studio，並表示未來將持續嘗試VR創作，更希冀疫情結束之後，能真實的和觀眾握手、擁抱，觀察彼此表情，分享各種感受。

Photo Credit: 高雄市電影館提供

許智彥畢業於實踐大學時尚與媒體設計研究所，對於台灣觀眾而言，許智彥廣泛受到認識應該是在2018年問世的《誰先愛上他的》，這是他蟄伏於MV、廣告、短片、動畫多年後，和知名編劇徐譽庭聯合執導的首部劇情長片。

《誰先愛上他的》也找來邱澤、謝盈萱主演，在當年的台北電影獎大獲全勝，拿下最佳劇情長片、男女主角和媒體推薦獎。而後到了金馬獎更入圍8項大獎，最終謝盈萱順利抱回女主角獎，李英宏和震卿則分別拿下原創歌曲獎和最佳剪輯。

《誰先愛上他的》大獲成功之後，今年許智彥和徐譽庭再度聯手，推出第二部劇情長片《我沒有談的那場戀愛》，找來艾怡良、吳慷仁、 傅孟柏、9m88等人演出，瞄準農曆春節檔期，目前票房也即將突破3000萬台幣，如今許智彥的VR電影越洋獲得好評，可謂雙喜臨門。

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其實除了許智彥的《舊家》之外，台灣另一位名導何蔚庭也以《看著我》入選競賽單元，《看著我》片長14分鐘，由黃河主演，故事描述人們罹患高度「科技依賴症」的社會中，鬱悶的年輕男子小張沉溺在虛擬世界裡，卻想起從前和女友的悸動。

Photo Credit: 高雄市電影館提供

而何蔚庭今年其實也有劇情長片要推出，名為《青春弒戀》，此片去（2020）年12月在疫情中拍攝完成，由林柏宏、林哲熹、李沐、陳庭妮、丁寧、姚愛寗等人主演，故事描述一群青春的靈魂在現實與虛擬世界中迷失，從此虛擬、未來、青春等創作母題來看，的確是何蔚庭所著迷的。《青春弒戀》同時被英國國際電影雜誌《Screendaily》評選為2021年最值得全球影展關注的電影之一。

Photo Credit: 高雄市電影館提供 何蔚庭

最後，若觀眾想一窺許智彥得獎作品《舊家》，此片正於高雄「VR體感劇院」放映，詳請請點影展官網

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺