回應「隱藏在動漫文化中的保守價值觀」：去脈絡、貼標籤，你批評時帶了多少偏見？

前幾天，《關鍵評論網》刊登投書〈隱藏在動漫文化中，「教壞囝仔大小」的保守價值觀入侵〉一文，本人難以認同其論述，特此提出反論。

ACG（Anime、Comic、Game）本就是小眾次文化，除了少數紅到「出圈」的作品如鬼滅之刃，大眾並不清楚圈內的生態，在TNL這樣以知性、學術、社論為主的公眾平台，這篇文章可能導致對ACG圈的誤解，以及ACG論壇對TNL的失望與敵意，這是我個人十分不樂見的，因此在朋友Podcast節目評論後，再將重點深入寫成本文。

首先，我認同原文作者的三點觀察：ACG中確實存在階級、暴力、性別歧視，對於宅圈瀰漫保守思想的推測也有部分同意，然而雖同意結論，論述方式卻令人不敢苟同。

將論述「脈絡化」

文中將作品去脈絡化，武斷的在作品旁邊貼上負面標籤，這和作者所嚮往的進步價值完全背道而馳。要論述，必須先精準使用詞彙和界定討論範圍。例如原文的核心著力點「保守」。何謂保守？既然使用這詞彙的方式並非中性，而是帶負面含意，使用時就更該把它的定義講清楚，再一步步去推導：

保守的意思是XXX，所以不好。

XX作品的XX情節，表現出XX主義，這是保守的。

XX情節對小明造成XXX影響，所以XX作品不好。

ACG裡有很多保守價值，像這部、那部都跟XX作品雷同，所以不好。

建立個案

原文中寫道：

動漫中，男性應該有各種陽剛特質：帥氣、堅強、有謀略、保護女性、主動決定各種事情，如《輝夜姬》、《我推的孩子》、《迷宮飯》和《圖書館的大魔法師》等眾多作品的男主角都是如此。

《輝夜姬》的主角白銀，時常表現出軟弱的一面，只是為了成為配得上女主角的存在而努力變強，到了中期他的軟弱甚至成為故事主軸，請問他為什麼能成為「有各種陽剛特質」的代名詞？只因為他是學生會長，領導女性成員嗎？

《迷宮飯》的主角萊歐斯，個性敦厚老實，甚至曾被更強勢的角色（例如矮人女子納瑪莉）嫌棄不夠強壯、硬派，請問他為什麼能成為「有各種陽剛特質」的代名詞？只因為他是隊伍領袖，穿著象徵陽剛的板甲嗎？

每當你舉一個例子，就必須有絕佳的理由和證據去佐證它，否則每個例子都等於徒增反駁的論點。而原文有細述理由嗎？並沒有，他只是在短短3000多字的文章中，舉了多達60部作品為例，然而多數案例都能引起爭議，卻連一個都沒好好解釋。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

並不是知道50、60部作品名稱，然後通通放進文章就能佐證觀點，這是糟糕的寫作方式，作者大概想嘗試營造出「我知道很多作品」的權威感，然而實際上卻更暴露出對動漫的誤解和偏見，因為只要認識其中兩三部，就能看出他的例子在打臉自己的觀點，或至少具有爭議。

假如他真的很想做ACG主題，可以找一系列／一部特定作品，針對性地去分析以證明自己的觀點，例如：「論日本ACG文化對男性特質的盲目崇拜：以《輝夜姬》為例。」接著再列舉作品內的實例，例如主角白銀為了在輝夜面前逞強，明明本身個性軟弱，卻試圖營造完美超人的形象。接著解釋白銀的逞強，其實是日本的社會期待對男性壓迫，至此建立一個支持論點的個案。

用個案推導通則

「為什麼這部作品的問題，能套用到其他作品上？」

有了個案，還需要用它去推導「通則」。為此，你需要論述來證明其代表性，原文不只沒推導通則，連個案本身都沒建立。以上面舉的《輝夜姬》為例，個案建立後，就可以再找類似校園作品中的強勢男性角色，證明男性在動漫中處於攻略者地位，女性處於被攻略的地位。

然而當脈絡變清晰時，要反駁薄弱的論述也變得容易。例如《堀與宮村》、《晨曦公主》的女主角也挺陽剛、挺有主見的啊，怎麼不講？這也是原文避重就輕，開完炮就轉換戰場的原因，因為再講下去他就難以說服自己，堅信自己的觀點是通則了。

確實，男性向ACG某些媚宅元素，例如賣肉鏡頭、乳袋、梨斗摔，確實有物化女性和影響教育之嫌，但要嘴這個，需要好好看完文本再針對性的分析，簡單說就是要讀書跟做功課，不是想罵就罵的。

像原文如此薄弱的論述文章，隨著傳統媒體的沒落已變得少見，因為在論壇上，一字一句的不慎都可能被抓出來鞭得體無完膚，想做「偷甩一巴掌就逃跑」這種不負責任的事，還是去投稿報紙就好，起碼不會被讀者公審。

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與原文作者相似的偏見，一度殺死了台灣動畫業

20年前《魔法阿嬤》橫空出世，被視為台灣新時代ACG的起飛象徵，卻被金馬獎封殺，寧可從缺也不頒獎，台灣動畫的榮景最終也只是曇花一現。最可笑的，是當年評審的理由竟是「怪力亂神」、「推廣迷信」、「將來會有很多宋七力」。

這和本篇原文的指責方式如出一轍：丟出作品名稱＋負面標籤，乍看連結性很強，實則經不起推敲。

1. 何謂怪力亂神？有鬼神就是怪力亂神嗎？所以道教媽祖、佛教慈濟也是怪力亂神嗎？

「不是的，媽祖守護大海，更是重要民間信仰，而慈濟做了很多善事（？）……」

這就是脈絡啊！所以不能單把作品去脈絡化，把鬼神元素挑出來，就說這玩意怪力亂神。

2. 再來《魔法阿嬤》會導致「推廣迷信」？

魔法阿嬤的核心是家庭親情，道德倫理在現代社會的重建個案，與其說這個案推廣迷信，不如說在推廣倫理呢。要說推廣迷信，講《天竺鼠車車》都更有說服力一點，至少它確實鼓吹人們去迷戀可愛的動物，產生盲信與狂熱。

3. 最後，為什麼會導致「將來會有很多宋七力」？

魔法阿嬤推廣的是正派、成長、負責任的觀念，難道有人看了不被主角的成長感動，而是只想用五雷印去打貓嗎？就算大家都迷上五雷印好了，就像現在的鬼滅呼吸法一樣，為什麼會變宋七力？這已經不只是滑坡謬誤，根本是斷崖了。

可見，在這些刻板印象標籤底下，只不過是經不起推敲的論述，與對次文化的赤裸裸歧視，最後在時間的沖刷下淪為笑柄，但許多佳作，甚至整體產業因此已遭受不白之冤。近年，台灣ACG產業終於開始有起飛趨勢，雖仍依附在日系的創作體系下，但漫畫、動畫、遊戲、Vtuber皆有佳績傳出，大眾不應再走回20年前的偏見之路，再度扼殺創意於搖籃之中。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航