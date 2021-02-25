「老店不死，只是凋零」曼谷百年華人老店「興盛」，讓手工繡花枕頭以創新重生

（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）位在曼谷老城區的「興盛」是區內唯一一間見證曼谷百年風華流動，至今仍存的手工繡花枕頭店。它在時代變遷中靠著老文化底蘊搭上泰國最新設計，華麗轉身創造老店生存新契機。

午後走在曼谷老城區的達叻仔（Talad Noi）地區，彷彿進入時光隧道，不同的老店幽靜地矗立在一角，每間店有著自己的風貌、自己的個性，等待有興趣的人翻開老店的故事和歷史。

達叻仔保存了許多泰國人的老工藝，擁有百年歷史的店家在達叻仔並不稀奇，但老店不死，只是逐漸凋零。例如製作枕頭的興盛（Heng Seng）第一代老闆游興盛早在拉瑪五世（Rama V，1868至1910年在位）時代就從中國來到泰國，極盛時期整個達叻仔地區有30間類似的店家，但隨著需求減少，現在只剩下興盛一家。

Photo Credit: 中央社 位於曼谷老城區的興盛，是僅存唯一一間手工縫製枕頭的老店。

游興盛從中國遠渡重洋落腳曼谷，最早製作枕頭、蚊帳、被子、床墊等寢具，後來開始製作供廟裡拜神的跪枕，主要客戶是曼谷的華人廟宇，大紅的牡丹花設計搭配上黃色緞面布，頗受華人喜愛，華人農曆新年和九皇齋節，是興盛生意最好的時候。

但老店要生存，除了精緻工藝之外，也要加入創新元素，才能繼續經營。近幾年興盛努力增加品項來吸引客人，例如坐墊、靠枕和手機座，設計花樣也不再侷限傳統的大紅大黃為主，而是加入了更新潮的顏色，藉此擴大消費客群。

興盛的第二代老闆菁妲拉（Jintarat Ukornkoon），有個華人姓名叫游妙蘭，今年87歲的她還是會在店裡幫忙製作，但主力已經移到58歲的第三代老闆蔡綺雯（Vimon Luengarun）身上。

Photo Credit: 中央社 正在縫紉手工縫製枕頭的第三代老闆蔡綺雯女士。

由泰國政府支持的泰國創意設計中心（TCDC）致力保存曼谷老城區的老店文化，興盛2019年開始和TCDC合作，由TCDC派出設計師，協助興盛設計出現代人喜歡的花色和花紋，例如以前的枕頭就只有圓形的設計，現在縫製時會加入花瓣式的摺子，讓枕頭有更多花樣。

興盛不只和TCDC合作，也連續兩年參加曼谷設計週（Bangkok Design Week），名氣打開之後，銷量也跟著上升，還有不少媒體前來採訪。

但儘管如此，蔡綺雯的一雙兒女一個是建築師，一個是廚師，兩人都對繼承家業沒興趣，蔡綺雯不希望手藝失傳，表示如果有人願意來學，她們都很願意教。

蔡綺雯在言談中充滿對老文化的自信與驕傲。她說，達叻仔的老房子仍維持著百年以來的樣子，未來也不會改裝，她相信造訪達叻仔的人會喜歡看這樣的老東西、老文化和老傳統。

蔡綺雯說，達叻仔有很多還持續營業的老店，大家會組成一個團體，一起宣傳，「讓這一群老的行業和文化傳統能夠繼續傳承下去，從我們這一代到下一代，不讓他們消失，讓這裡的文化和傳統能一直留存下去」。

Photo Credit: 中央社 目前興盛是由第二代老闆游妙蘭（左）和第三代老闆蔡綺雯 （右）一起經營。

Photo Credit: 中央社 興盛原本是以製作廟裡使用的跪枕為主，花色以 紅大黃大花等吉祥顏色為主。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元