開車撞死狗狗將遺體移到路旁後離去，這樣算肇事「逃逸」嗎？

根據媒體報導，新北市一名張姓男子在開車送貨途中，不小心撞死一隻白色土狗。經飼主報警後，警方認為張姓男子肇事逃逸，因此開罰3000元罰鍰，並吊銷駕照一個月。張男不服，提起行政訴訟，張男主張並不知道撞到狗狗需要報警，且他環顧四周並沒有找到飼主，所以才直接離去。究竟張男的行為，是否構成肇事逃逸呢？

無人受傷或死亡也會構成肇事逃逸

一般說到肇事逃逸，我們直覺會想到的就是刑法第185-4條，「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者」，但其實道路交通管理處罰條例（下簡稱道交條例）中，還有另一種肇事逃逸的類型，就是本次要討論的道交條例第62條「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡，而未依規定處置逃逸」的違規行為。

刑法第185-4條的立法目的在於，促使駕駛人於肇事後，如果能將被害人即時救護，或留在現場處理，避免後車再次撞擊傷者，應可減輕或避免被害人之傷亡。而道交條例第62條的立法目的則是在於保存肇事現場相關證據，以利日後釐清肇事責任歸屬。

所以即便在無人傷亡的狀況下，無論肇事責任歸屬，均有義務停留在肇事現場，即使未立刻與對造當事人見面，也需要採取必要措施，向警察機關報告，以維自己及對造權益，並釐清肇事責任。

將狗狗遺體移到路旁，這樣還算「逃逸」嗎？

回到本案，張姓男子主張，他停車下來發現狗狗的遺體後，把狗狗的遺體移到路旁，環顧四周找不到飼主，才駕車離開。既然有下車察看，也確定沒有撞傷人，這樣為什麼還會構成逃逸呢？

從本案的判決書中可以看到，新北地方法院認為「逃逸」並不限於汽車駕駛人於肇事後未做任何察看就離去的行為。只要汽車駕駛人於肇事後，未經他造當事人同意，就自行離開肇事現場，沒有留下聯絡資料、方式，讓對方或有關單位難以尋求賠償、追究責任者，均屬逃逸。至於肇事雙方責任如何、損害是否嚴重、有無下車察看，這些都不是考量的依據。

而從本案的事實層面去觀看，新北地方法院發現張姓男子證詞有前後不一的情況，張男先聲稱自己讓狗狗先過馬路，以為狗狗已經過馬路了。結果沒想到在搬貨的時候，發現狗狗死在駕駛座下方。但經過勘驗錄影光碟後發現，張男一下車就直接查看車子底部，當時就已經發現狗狗在車子底下，但張男在搬完貨物後，就直接離開。並未有搜尋飼主、對狗狗有施以任何救護或請求附近店家代為通知飼主報警等措施。所以認為原處分並沒有不當，判張姓男子敗訴。

此判決一出，更加提醒所有的用路人，當駕車與他人擦撞，或是撞到動物的情況下，千萬不要認為沒有造成人的傷亡就逕自離去，這樣的離去雖然不會構成刑法上的犯罪行為，但仍可能依道交條例第62條處一千以上三千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一個月至三個月。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航