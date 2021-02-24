〈克林姆的吻〉：吻到世界盡頭，繪出愛人永恆的吻

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

任何有情人，經過名畫〈克林姆的吻〉（Der Kuss／The Kiss），都會不自覺停下腳步，屏息靜氣觀賞。那略為不對稱的構圖，眼花撩亂的裝飾圖案，表現情慾的人體，富麗璀璨的金箔，目不暇給。

圖片由作者提供

畫作富含象徵性的圖案，剛硬的方形，對比柔軟的曲線。男子把女子擁入懷中，雙膝跪在草地上，以環抱姿勢親吻對方。金碧輝煌、花草林木之間，浪漫地陶醉於自我的世界。

奧地利分離派畫家克林姆（Gustav Klimt）反對當時古典主義的理性、拘緊、精緻，以及為皇室服務的題材。分離派追求個人主義，追求藝術家對自我情感的釋放、抒發，一如克林姆的畫作特色。

克林姆畢生刻畫、研究女性，以繪畫將其美感留下。作品契合性格、生平，他是知名的花花公子，終身未婚，身邊不乏紅顏知己，常有女模特兒相伴。

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艾蜜莉．芙洛格（Emilie Flöge），卻被稱為他的「終生伴侶」，她是克林姆弟婦的姐姐，畫家最愛的模特兒。據說兩人的「吻」，正是畫作戀人的藍本，不過在往來書信中，只見純潔的男女友誼。

克林姆的畫作，具有強烈的裝飾風格。裝飾化圖案，金碧輝煌的基調淹沒畫面，男士是剛強的方形，女士則為曲線和圓形，而其中的輝煌、扭曲，透出情慾和略帶頹廢的美。

他曾說過：「所有藝術都是情色的。」這一幅吻亦如其言，在浪漫的擁吻下，其實克林姆是先描繪生殖器後，才把人物的衣飾畫上，情慾的隱喻轉化為圖案，埋下許多符碼。

男士方直長條圖案，兩部分是流動的漩渦，暗指男性的精子。而女士身上充滿圓形，敏感部位繪畫了開花圖案，地面盛開的花。不言而喻，將情慾勾勒得一覽無遺。

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「吻」以金色為主調，「黃金時期」的靈感源自拜占庭藝術，亦受其成長背景影響。克林姆出身工藝之家，父親是黃金工藝師，輝煌色彩伴隨著扭曲的人體，上追其父。

克林姆的畫作，多以不規則的曲線劃分畫面，每一團劃分的畫面，都以裝飾圖案填滿空間。高度聚集的圖案，強烈的平面感，和富麗璀璨的裝飾，瀰漫強烈的神秘氣息。

從構圖、空間、色彩三者，來看其畫作，觀者不難感受到，他安排了一鬆一緊的節奏。看似不對等的構圖，在色彩和圖案編排下，美與神秘，設計感與藝術性，構成魅惑之力。

圖片由作者提供 Fulfilment (Gustav Klimt,, 1905–1909)

圖片由作者提供 The Three Ages of Woman (Gustav Klimt, 1905)

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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