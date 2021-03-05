《侯孝賢的凝視》：第三條路？從《新電影之死》到《戲戀人生》之後的典範轉移

文：謝世宗

【結論：台灣戰後政治文化與中國抒情傳統的反思】

一、新電影之死 vs. 戲戀侯孝賢

自1980年代的新電影時期起，台灣電影在藝術上的成就與豐富的文化內涵已然受到國際的矚目，而眾多的新電影導演之中，又以侯孝賢的作品最能夠代表台灣。1989年的《悲情城市》在海外以二二八事件為宣傳重點，獲得了威尼斯影展金獅獎的殊榮，回台放映後也創下了當時國片的賣座紀錄。然而在剛解嚴的台灣，這部電影所處理的題材依然十分敏感，也因此引發了不少的爭議與兩極化的評價。

當時針對《悲情城市》的批評文章，之後收入在迷走與梁新華編的《新電影之死：從〈一切為明天〉到〈悲情城市〉》一書。根據齊隆壬的說法，其中主要的批評分成兩類：如廖炳惠、黃美英、吳其諺、梁新華等人，認為《悲情城市》曲解歷史或只是呈現歷史的片面；遲延奇、迷走等人則批評電影對二二八事件在政治上採取迴避的態度或者接近官方的說法。

2000年集結出版的《戲戀人生：侯孝賢電影研究》，收羅了1990年代以降青壯學者對戰爭機器一派的回應論文，樹立了一個新的電影研究典範。其中葉月瑜、葉蓁、林文淇與沈曉茵的論文皆肯定《悲情城市》的藝術與文化價值，認為侯孝賢對二二八事件的再現，挑戰了官方的歷史說法，並對作者的電影語言與美學風格進行細緻的分析。二者之間的典範轉移（paradigm shift），或許不應以一種進步史觀視之；仔細檢視各自的歷史脈絡與研究方法，反而可以給當代的研究者不同的啟示。

回到歷史脈絡，《悲情城市》上映的1989年不過是解嚴後兩年。1987年民間才第一次正式組成「二二八和平日促進會」，推動一連串的公布真相運動，但卻遭到政府各式各樣的阻撓，甚至包含警察的街頭暴力。在國民黨政府與民間（黨外）仍然處在水火不容的緊張情況下，《悲情城市》運用敘事中的省略手法和對二二八事件的曖昧態度，難免使許多批評家認為侯孝賢乃是國民黨意識形態的共謀。

譬如，侯孝賢並未在電影中明確批判國民黨，也沒有提供一個二二八事件的真實版本，反倒在電影中引述陳儀的廣播，彷彿為國民黨的官方說法背書：二二八事件完全是陳儀個人的錯誤決定，或者甚至是因為共產黨的滲透與煽動所引發。

侯孝賢1988年為軍方拍攝的宣傳短片〈一切為明天〉，更被批評者引以為證，確認了「新電影的偽裝與為主宰集團服務的意識形態」。如果當時的批評家期待一部反對的、抵抗的、批判的，或甚至革命性的第三世界電影，則《悲情城市》的曖昧艱澀顯然不足以顛覆官方的意識形態，也使人質疑侯孝賢的政治立場。

（中略）

2000年的《戲戀人生》一書在相當程度上，可以說是對戰爭機器一派的回應，而且樹立了另外一種研究典範，表現了對侯孝賢電影的肯定與認同。其中為侯孝賢辯護的文章包括葉月瑜的〈女人真的無法進入歷史嗎？再讀《悲情城市》〉、葉蓁的〈一個國家的建構—台灣歷史與侯孝賢的「台灣三部曲」〉與沈曉茵的〈本來就應該多看兩遍—電影美學與侯孝賢〉。三篇論文不約而同地肯定《悲情城市》的藝術與文化價值，細緻分析了電影語言與美學風格，並認為侯孝賢對二二八事件的再現挑戰了官方的歷史說法。

葉蓁認為《悲情城市》如同巴赫汀（Mikhail Bakhtin）的「對話小說」，「被眾聲喧嘩的力量所開啟去包容組成台灣社會的各種嘈雜多元的聲音」。葉月瑜也認為電影「很清楚地『質疑』官方的說法，但顯然不願落入單元的論述樊籠，為二二八做一『公道』的裁決，一指導式的歷史陳述」。

沈曉茵也提到，雖然知識分子在高唱流亡三部曲時，望向大海的方向，唱到「故鄉」、「爹娘」、「祖國」，但下一段卻馬上連接到寬美收被單以及文良流眼淚。這樣的拍攝手法「將浪漫的思鄉曲連接到陰性的瑣碎雜務及一個剛擁抱過祖國而身心受創的眼淚」，質疑了前面關於祖國的「浪漫意念及圖像」。不論是強調意義的眾聲喧嘩、歷史的多元論述或影像之間的互相解構，都呈現出評論者尊崇多元主義的傾向，肯定侯孝賢再現了歷史的複雜性與曖昧性。

曾經是批評家們所擔心的曖昧游移，在上述評論者的眼中反倒成為歷史再現的眾聲喧嘩；如果戰爭機器批評家們期待一套真實的歷史論述，一段「反對式的歷史」（counter-history），以取代國民黨大寫的歷史（History），則《戲戀人生》的批評家們以多元論述的歷史再現解構了國民黨一言堂式的、官方的歷史霸權。因此，批評典範的轉移由二元對立漸漸讓位給多元主義，而這樣的進程事實上與台灣政治文化的演變相互呼應。

台灣解嚴初期正是政治反對運動、社會運動（如農民、勞工、反核、無殼蝸牛運動）、小劇場運動、街頭運動（常常結合了行動劇場的形式）等等拓展公共空間的努力風起雲湧的時候。此時，戰爭機器系列的許多批評文章透過報紙或雜誌社論的形式，同樣意圖打開一個批判性的公共論述空間，也難免因此火藥味十足並充滿對抗的姿態。

到了《戲戀人生》的後戒嚴時代，學術論述的空間相對自主，學者們比較可以仔細檢視電影作品本身的諸多細節，也因此得以提出比較學術性的深度評論。文類形式的不同（從社論到學術論文）與政治意圖的強弱都影響了兩組批評家對《悲情城市》的評價與觀感。

如果專就二二八事件的象徵意義的演變來觀察，則在1987年的二二八紀念活動中，二二八事件乃是外來政權壓迫本土族群的象徵，因此紀念二二八事件與投票給民進黨往往成為一個銅板的兩面。到了1997年，二二八事件紀念活動的目標轉移到反極權、反壓迫、追求民主與社會正義，隱含的是多元族群融合的新台灣人認同，而與對岸的中國政權與中國認同抗衡。從外來政權（國民黨）與本土族群（黨外）的二元對立，到強調新台灣人的多元族群認同，反映了解嚴後日趨開放的論述環境與多元對話的民主空間，與從《新電影之死》到《戲戀人生》的典範轉移，似乎也有平行卻同質的關係。

（中略）

總而言之，戰爭機器一派挪用傅柯／馬克思理論中比較強調對抗的部分，嚴厲批判侯孝賢電影中歷史的空洞化，導致本身具有抗爭性的特定事件化約成空泛的人道主義。《戲戀人生》的文章，一方面回歸電影研究的方法，聚焦電影作者與美學的傳統，盛讚電影的人文／人道主義關懷，另一方面受後結構或後現代主義的影響，質疑單一的歷史詮釋，並透過細讀闡明影片多元而複雜的意義。《新電影之死》的激烈批判自有當時的時空背景，如今已少有學者再去回顧或反思其中的價值。

相對的，《戲戀人生》中的文章則建立了新的研究典範，以學術論文的形式取代了前者稍嫌印象式、點評式的社論文章，但同時也削減了前者具有的批判性與政治性。典範的建立與轉移，整體而言自然是深化與豐富了侯孝賢電影的研究成果；然而典範的取代也可能隱含線性的進步史觀，亦即認為舊的典範立基於某些偏見與盲點，而新的典範能更「正確」理解與詮釋侯孝賢的電影。

對此，齊隆壬獨排眾議地認為在《新電影之死》後，1990年代台灣電影的文化研究論述已然失去批判性。以《悲情城市》的相關論述為例，他認為：

有些文章不但缺少批判性動力和反思，還把問題轉向作者和美學風格上，所呈現的像是一種永恆性的迷戀迷思；這是在電影研究裡，把作者和風格再次等同化；而在文化研究裡，則消失了批判性與政治性。對此，本文仍須提出意見，以作進一步思索。

齊隆壬寫下這段話的同時，《戲戀人生》論文集正好在同年出版；他所謂的對作者電影的「迷戀迷思」，不論是意有所指或是時間上的巧合，都促使我們進一步思索典範轉移的利弊得失。事實上，典範轉移不必然是後來者取代先行者，並且全然拋棄舊有的研究方式；學術的進步也可以採取黑格爾式的辯證路徑，亦即以正、反、合的辯證取代新與舊的二元對立。換言之，是否有一種「合」的方法，可以包容「正」與「反」之後再往前邁進？

是否有第三條路切入侯孝賢電影的研究，可以延續《戲戀人生》中聚焦電影風格、作者電影與歷史經驗的路徑，又能夠融入《新電影之死》的政治性與批判性的視角？對此，本書提出「抒情傳統」作為著力點，一方面探究侯孝賢的個人才俱如何挪用此一傳統，並展現在電影中的美學風格與電影作者獨具的世界觀中；另一方面，抒情傳統作為戰後台灣的政治文化，可以作為批判反思的對象，而侯孝賢電影正好是一扇以小窺大的窗子。

相關書摘 ►《侯孝賢的凝視》：《南國再見，南國》，無出路的公路電影與土地的商品化

書籍介紹

本文摘錄自《侯孝賢的凝視：抒情傳統、文本互涉與文化政治》，群學出版

作者：謝世宗

〔凝視〕

一位導演，三大國際影展榮耀肯定；

廿部作品，逾四十年光陰成就電影。

全彩印刷，收錄多幅精采劇照

侯孝賢電影與文學的關係密切，但少有學者注意到中國抒情傳統對侯孝賢的影響。作者歷經十年寫作時間，企圖釐清侯孝賢的個人才俱如何挪用與轉化抒情傳統，在電影媒介中賦予它新的生命。本書特色是明確呈現侯孝賢的整體作品，並透過互文關係探索其電影與歐洲、日本及好萊塢電影之間的影響和指涉。

著眼於電影與文學的互文關係，作者嘗試填補戰後台灣文化史的脈絡，進一步探討侯孝賢電影與台灣戰後中國抒情傳統之間傳承、辯證和矛盾的關係。延續抒情傳統研究在台灣的學術之華，本書希望開創出具有台灣特色、華人觀點與東方視角的侯孝賢研究，並重新反思抒情傳統在台灣的文化政治。

Photo Credit: 群學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九