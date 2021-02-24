台北當代藝術館4大展覽歡慶20週年，啟動全新LOGO邁向下一階段

臺北當代藝術館（以下簡稱當代館）於2001年5月26日正式開館啟用，時序來到2021年，代表此場域邁入20週年，在滿20歲的重大里程碑之際，當代館自然有一系列的館慶活動，要向過去致敬道別，同時展望未來、迎向新生。

對於20週年的系列計畫，有「品牌再造」、「空間升級」和「20週年系列展覽」三大重點。

「品牌再造」為當代館更動LOGO主視覺，將原先舊有古蹟建築的LOGO圖案，改以41道刻度線調取代，其中漸層紅色分佈形成飛翔式波紋，作為承先啟後意念，嘗試重新定位當代館的品牌形象，勾勒出對未來的想像。

Photo Credit: 臺北當代藝術館提供 MoCA新品牌

「空間升級」為古蹟的改建使用，當代館試圖重新調整、整合大廳售票、藝術商店以及服務臺等三項功能，並融以當代館的古蹟建築特色，使其空間和動線能帶給觀眾嶄新體驗。

Photo Credit: 臺北當代藝術館提供

「20週年系列展覽」則是重頭戲，展覽顧名思義，將從當代館以及策展人的視野，審視20週年累積的成果，並透過展覽的回溯與討論，從歷史、空間、時間背景等面向，重新爬梳臺灣當代藝術的發展歷程，並與當代館所累積的成果脈絡交互對照，發展出四檔20週年的系列展覽，系列展覽重點描述如下：

當代館邁入20週年是回顧與展望的契機，以當代館20年來對臺灣當代藝術的影響，建構臺灣當代藝術發展史的論述與觀點。

跨世代的策展觀點交互對話：邀請資深策展人、青年藝術家與新世代策展人分別規劃，藉由跨世代提出不同觀點交互對話，承接當代藝術的發展趨勢。

臺灣當代藝術與世界連結：由當代館過去的成就出發，尋找臺灣當代藝術與世界連結的方法，透過臺灣當代藝術發展的趨勢與特色，以藝術地理學的概念與方式，讓臺灣看見世界，讓世界看見臺灣。

以下為四大展覽的策展人、展覽名稱和時間：

【歷史・當代】，主策展人：陳貺貽，時間：2021年5月15日－7月25日 【為了明天的進行式】，策展人：彼勇・依斯瑪哈單（Biung Ismahasan）、黃又文、馮馨，時間：2021/8/10-10/10 【過站不停】，策展人：陳湘汶，時間：2021/10/27-12/26 【蓋婭：基因、演算、智能設計與自動機】，策展人：沈伯丞，時間：2022年1月12日－3月13日

除了上述的20週年計畫之外，當代館也試圖更加年輕化，預計在今年使用複合多媒體的方式，將觸角伸進年輕人、新移民、新住民等族群，嘗試拋開藝術至上的冷僻，展開多元對話。因此當代館2021年的重點項目有「VR線上展覽」、Podcast「MoCA on Air」、「多語導覽」。

「VR線上展覽」將館內展場實景透過3D虛擬實境技術，結合作品導覽介紹，透過電腦、手機與平板等裝置，進行360度全景導覽，此作法也替在疫情下的展覽活動提供解套方法。

Photo Credit: 臺北當代藝術館提供 VR線上展覽

Podcast「MoCA on Air」是當代館展推向年輕人的管道之一，而「MoCA on Air」在當代館進行600份的有效問卷，調查Podcast聽眾的喜好之後，定調以「兩人對談」、「30分鐘度」等等形式呈現。首季規劃7集，由不同領域的專家、學者進行跨界對談，首集節目已於2月3日起於各大平臺上架。

Photo Credit: 臺北當代藝術館提供

「多語導覽」則是與新移民、新住民的對話。在臺灣的新移民、新住民總人數近55萬人，為推廣各族群的藝術文化近用權，當代館也於今年度規劃多語導覽，並與館外平臺合作，讓不同語系的觀眾更接近當代館的藝術展覽，藉以實踐藝術平權。

Photo Credit: 臺北當代藝術館提供

當代館原建物歷經日治時期「建成小學校」、市定古蹟的臺北舊市府，經活化再利用後發展成今年的樣貌。若從當代館回望過去，這是臺北城市的斷代史，當代館也期待拓展不同年齡對象，打造藝術群體的新網絡。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺