英國衛生大臣繞過程序訂了一批「好便宜的口罩」，到底是救人要緊，還是paperwork重要？

拜疫情所賜，英國的政治人物中，除了因為去年得到新冠肺炎，不但住進加護病房，還差點送命的英國首相強森（Boris Johnson）外，第二受到大眾矚目的，大概就要算是英國的衞生部長漢考克（Matt Hancock），因為每天無論是打開電視或上網看新聞，都能看到他佔滿版面，因為只要疫情還在的一天，他就會是鎂光燈追逐的焦點。

只是最近讓他登上頭條新聞的，是一件和新冠病毒本身沒有直接關係的事，原來英國的高等法院調查，漢考克所領導的衞生部因為沒有遵照政府公布的標準程序採購防疫物資，可能會被判定違法。

這些疑似舞弊的事件，是在三位反對黨的議員向最高法院提出申請後，由張伯倫法官（Mr Justice Chamberlain）對此案進行調查，他表示，由衞生部長漢考克領導的衛生部，在處理許多口罩與PPE（Personal Protective Equipment，包括口罩、防護衣在內的個人保護設備）的採購案上，沒有遵守政府的透明原則在指定時間內公告合約內容，反倒拖延了兩週，因此有圖利某些廠商之嫌，合約金額甚至高達上億英鎊。

面對這些指控，漢考克表示衛生部絕對沒有舞弊營私，只是在疫情剛爆發時，在和時間賽跑的緊急情況下，面對如此巨大的壓力，衛生部不得不在循正常程序處理採購文件，與確保能即時買到所有醫護人員需要的PPE之間做取捨，因此才造成某些程序上的瑕疵，即使如此，公告合約細節的時間也只有比規定的deadline晚了兩週。

漢考克認為在疫情這種特殊情形下，應該能被理解，而且他也拒絕道歉或辭職，始終堅持自己是做對的事。

英國政府用綠色通道提出超級合約，卻買到不能用的口罩？

針對漢考克提出的反駁，法官更進一步指出，衛生部的官員沒有在指定期限內公開合約的細節，這是鐵的事實，如果漢考克在法院一開始提出質疑時就承認自己犯了程序上的錯，雙方就不需要走上訴訟一途，也不用多花了納稅人20多萬英鎊打這場官司。

Photo Credit: AP / 達志影像 英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）

如此之外，涉及舞弊事件的廠商主要來自Ayanda Capital、Clandeboye Agencies 和Pestfix這三間公司，他們分別在去（2020）年4月間得到由英國政府發標的1億到3億英鎊（約39億到117億台幣）不等的超級合約，其中最扯的是Ayanda Capital，據說英國政府花了納稅人1.6億英鎊向他們購買的口罩，竟然是不合規定的口罩，完全無法使用！

而Clandeboye Agencies這間公司，雖然是政府合作過的廠商，但過去合作的項目僅限於食品類；而Pestfix則是在此之前從來沒有供應過醫療級PPE的記錄。

此外，一間名為Hinpack的醫療器材公司，其負責人Alex Bourne曾在漢考克家附近經營Pub，和漢考克算是舊識，據説他曾在去年透過兩人的共同友人，得到漢考克的手機號碼，並傳簡訊告訴漢考克，他的公司能提供NHS需要的防疫器材，而且在不久後就入手好幾個來自衛生部、價值數百萬英鎊的合約。

目前英國的藥物與保健產品管制中心（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency）正在針對此事進行調查，預計如果有不法情事查證屬實，該單位會對Hinpack採取法律行動。

疫情正亂時，為了救人繞過「Paperwork」是可以接受的嗎？

單純從報導上來看，這些廠商無論是本身背景或是和漢考克有私交等情形，的確都能成為反對黨或左派媒體打擊政府的絕佳機會，畢竟政府的大型採購案本來就應該要秉持透明且公平的招商程序，「內舉不避親」更是政府招標時的大忌。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

但是話說回來，以上這些原則在太平盛世時是應該被放大檢視，但回想去年3月疫情剛在英國爆發開來時，英國政府因為缺乏防疫經驗，當時連醫療口罩都不夠用，在根本保護不了醫護人員的情況下，如果漢考克剛好有認識的人有管道提供防疫物資幫助政府防疫，或是可以進口PPE保護醫護人員、拯救生命，那讓這些單位提供即時的支援，他的出發點或許也沒有太錯？

我想這是一個見仁見智的問題，沒有標準答案，就像目前漢考克在面對高等法院的偵查時，用來捍衛自己和部門同仁的說法一樣，他表示大眾可以在心裡自己衡量，到底是救人重要，還是paperwork重要？是要先搶到防疫物資？還是要先確保採購程序沒有瑕疵？

我們唯一可以確定的，就是在一個民主國家，政府的一舉一動都有人在監督，所以貪汙或舞弊營私都比較容易被揭發。如今高等法院已經展開調查，雖然我們還不知道最終結果會是如何，更不知道漢考克會不會因此下臺，但至少可以保證，接下來衛生部門在採購防疫物資時會更加注意遵守透明公開的程序，以避免更多詬病。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航