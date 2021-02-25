支持藻礁公投就是支持國民黨和重啟核四？6個QA看懂「中油三接案」

影響大潭藻礁生態保育的中油第三天然氣接收站案（以下簡稱「三接」），環評大會於2018年10月8日通過，但至今仍爭議不斷。以「珍愛桃園藻礁」為首的數十個環保團體共同發起公投連署，力拼在今年8月讓此案有逆轉機會；然而這場公投在近日多個在野黨投入支持下，逐漸轉變為藍綠對決的政治議題，更牽涉攸關能源轉型政策也將在8月登場的「核四重啟公投」，各方到底在吵什麼？《關鍵評論網》整理以下幾個問題協助你理解這個複雜的開發案。

1. 為什麼環團堅持要保護桃園觀塘的藻礁生態？

「藻礁」是由珊瑚藻構成的植物性造礁，造礁過程極緩慢，10年僅生長1公分左右，比起由動物性的「珊瑚礁」更罕見。桃園藻礁北起大園區竹圍漁港，南至新屋區永安漁港，長約27公里，是全台最大的藻礁，規模也是世界罕見，推測有7500年歷史。

在藻礁生態系中的「柴山多杯孔珊瑚」被發現於高雄柴山而命名，過去被認為僅存於柴山海岸。2016年5月農委會列為瀕危的一級保育類動物，成為大潭藻礁最重要的標誌性生物之一，而就在2016年6月，也在觀塘發現了柴山多杯孔珊瑚，而且族群規模更大於柴山海岸。除了柴山多杯孔珊瑚，環保團體近幾年還發現了包括括酋婦蟹、裸胸鯙、紅肉ㄚ髻鮫等，都是重要的指標物種。

Photo Credit: 中央社

而繼高雄永安港、台中台中港後，中油規劃在桃園大潭興建第3座天然氣接收站，被稱為「三接」，環團憂心這開發案會對藻礁生態造成不利衝擊影響。他們從2017年開始串連，透過開記者會、申請文化資產保存、寫陳情信到總統府等多項倡議行動，並提出幾個可能的替代方案如台北港、按照現況從台中港輸送等，但都被認為不可行。

2. 當年「三接」的環評案通過時，有什麼爭議？

三接案約在20多年前國民黨執政時就通過，許多原因導致停工的數年後，未重新做環評，而只做「環差分析」，2017年進入「環差分析」的環評程序，也接著引發一連串爭議。

在初審階段，環評專案小組本來做出「退回重做環評」的建議，而中油為了通過審查，2度提出開發面積縮減；時任行政院長的賴清德則表示，為了「非核家園2025」希望此案通過，針對當時也同期在環評程序中審查的但同樣遭質疑的「深澳電廠」，賴清德更提出「三接換深澳」說法；讓多位專家環評委員以不尊重專業為由，不出席、退席環評審查表達抗議，環評大會數度流會。

第3次大會，時任環保署副署長的詹順貴未出席會議，並在會前發布辭職聲明，表示他進入體制為改革的環評制度，走到這一步已失控變調；稍後的大會則在官方委員的主導下逆轉翻案，以7票同意比2票無效，通過同意開發。

3. 現在的工程已縮小範圍了，還是會影響藻礁生態嗎？

中油與經濟部多次強調，第三天然氣接收站採用避開藻礁的方案，以友善施作工法，持續保護藻礁生態，並說現在施工處的底下並無藻礁生態。但環團及反對的專家學者認為這說法與事實不符。

環團指出，因為觀塘工業港開發範圍的下方就是藻礁生態系，所謂的友善施工只避開水面上的藻礁於事無補。依相關研究顯示，桃園藻礁地形範圍，向海延伸範圍至少3到5公里。完全被觀塘工業港所包覆，再加上船隻往來、提防改變潮汐等因素，都將對藻礁產生嚴重影響。

環團更指出，最直接的證據就是在中油開始陸續動工之後，數次違反施工保全藻礁的聲明，導致藻礁已經數個地方被切割，岸上也出現越來越多的藻礁屍體。而環團也主張，後續的「突提效應」也會影響藻礁生態。

4. 三接能換個地點嗎？會有哪些成本發生？

而天然氣近年被定位為替代燃煤火力發電的的石化燃料，需求量逐年提高。有幾個地點曾被列入考慮，除了桃園觀塘，還有位於新北市八里的台北港、位於新北市桃園市交界處的林口港。

部分專家學者認為，台北港因港口大致已規劃完成，地理條件上較合適。不過經濟部宣稱，需要11年才能完成，影響供電6%。而且要跟民眾溝通將是一大工程；然而如果不能如期完成，將無法達成「2025年非核家園」的政策目標，因為按照該目標，2025年天然氣的發電比例，要達到50%，但台灣自產天然氣極少，去年（2020）超過99.5%的天然氣為國外進口，因此需新建更多「天然氣接收站」。

假如現在三接重新選址，有可能得讓核二（2023年3月到期）、核三（2025年5月到期）延役。假使2025年前核電廠又一定要除役，那可能會出現燃氣供應不穩定的狀況，北部還是必須仰賴林口的燃煤機組等等。經濟部表示，供電若緊繃，電力缺口只好由燃煤發電調度支援，那目前空污季降載減發的程度就很難持續。而且北部如果沒有新電源，就得依賴中電北送、南電北送來補充，不僅長程輸電耗損，其實也會造成供電系統的高度風險。

也有學者提出，假如不在桃園觀塘蓋三接，就必需加速節能或綠能的推行，才能期望在同一期程中達到同樣的減煤量能。

5. 環評都通過了還要推公投？現在要投什麼？

三接案通過各項行政程序後，搶救大潭藻礁行動聯盟等民間團體無法接受當初環評決議，在接收站準備動工之際，決定訴諸「公投」，讓全民來檢視三接的合理性。除了希望停止大潭海岸的開發外，也籍此讓議題與討論擴散，更多人關注之下，替藻礁爭取更多進一步研究的可能。由長期關注藻礁潘政忠提出，其公投主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」

此公投案必須在2021年2月底前，收集35萬份的連署書，好趕上2021年8月的公投。若未在2021年公投，下一次就需要等到2023年，環團擔憂，屆時三接的施工，恐對藻礁造成嚴重的破壞。而目前環團表示，截至25日，他們約蒐集到15萬份，尚差約20萬份連署書。

6. 為什麼公投會變成「核四」、「能源轉型」的藍綠大戰？

雖然本來是公民團體發動的保護藻礁公投，隨著越來越多社群名人分享關注；最後在同樣推動反萊豬、公投綁大選等公投案的國民黨以及擁護核電陣營如核能流言終結者等團體加入支持、並呼籲連署之後，演變成藍綠對抗的政治議題。

因為由支持核電陣營提出的「重啟核四」公投已在去年成案，而且國民黨也同樣予以支持；綠營認為，國民黨背後的動機，其實是要和擁護核電陣營一起切斷台灣能源轉型的道路，讓民進黨「非核家園2025」的目標無法達成、政見跳票。

這幾天有許多綠營支持者跳出來表示，這場名為保護藻礁生態的公投是在「反天然氣」，會進一步造成核電廠無法如期除役，然後民眾在缺電壓力下，可能會轉而支持「核四重啟」，讓民進黨現正推動的能源轉型政策失敗；最終將變成替國民黨以及「抬轎」的公投；呼籲各界先別連署，甚至將推動或支持連署者，指為「環保左膠」、「國民黨同路人」等。

然而同時也有部分人士認為，這種說法不公平，支持保護藻礁是公民環保意識的展現，不能被解讀為支持國民黨或是支持核四重啟。而經歷多次三接環評案的詹順貴則無奈表示，這些想要保護藻礁的環團根本不反對天然氣，然而他們在一頭熱之下，欠缺政治與社會氛圍的判斷與社運技巧，導致今天的結果。

詹順貴也坦言，如通過第二階段公投，確實可能會讓擁核陣營「漁翁獲利」，但執政團隊為了捍衛自己的政策，責無旁貸應該更努力向社會大眾詳細說明，讓重啟核四與搶救藻礁最後公投時都不通過，才是正道，綠營支持者們不該現在用扣帽子抹黑或嘲笑的方式來應對。

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核稿編輯：翁世航