緬甸軍政府派外長赴曼谷，準備泰國、緬甸與印尼三方會談
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取代翁山蘇姬，成為緬甸軍政府新外長的Wunna Maung Lwin，已在24日飛抵曼谷，準備與泰國、印尼外長舉行三方會談。
緬甸政變將近一個月，緬甸各地的街頭示威抗爭仍持續當中，要求軍政府釋放緬甸領導人翁山蘇姬，以及尊重去年11月的選舉結果，即全國民主同盟所組成的政府是合法的，但今天（24日）泰國接待了來自緬甸軍政府的官員，引起了示威者的不滿。
《路透社》報導，緬甸軍政府任命的外交部長Wunna Maung Lwin，已在24日飛抵泰國進行，而泰國正試圖解決鄰國正發生的危機。於此同時，印尼外交部在24日上午宣布外長勒特諾（Retno Marsudi）取消訪問緬甸，但此時勒特諾也人在曼谷，泰國媒體稱緬甸外長將在曼谷與泰國、印尼的外長進行三方會談。
緬甸抗爭者不希望軍政府受國際承認
《中央社》報導，緬甸22日各大城市1日政變以來規模最大22222全國大罷工行動後，23日仍有規模較小的示威，以及24日在仰光北部的商業中心瑪仰公區（Mayangone）會有個多種族的集會舉行。政變發生以來，至少有4人身亡，多名抗爭者遭到警方逮捕，軍方也出動裝甲車進駐各大城市，局勢未見緩和。
印尼是積極尋求解決當前緬甸局勢的東協國家之一，目前人在泰國的印尼外交部長勒特諾，原定本週四到訪緬甸，並與軍方領導人會面，成為政變後首度到訪緬甸的有外國特使。《路透社》報導，印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）24日在新聞簡報會上表示：「考量目前局勢發展，以及其他東協會成員國意見後，現在不是訪問緬甸的理想時機。」
對民主派人士、抗爭者而言，因為任何國家特使來訪，意味著軍政府的合法性可能被承認，同時也擔憂會外國特使會與軍方所達成的任何協議，會讓民主派提出承認去年11月翁山蘇姬領導的全民盟屬勝選的要求遭否定。
《中央社》報導指出，印尼外長勒特諾曾在一場針對緬甸的特別會議上，爭取東協成員國支持緬甸重新舉行大選，雅加達當局提議東協可派遣監督團隊，來確保軍方召開「公平且有包容性的選舉」。因此印尼的這項提議被媒體報導後，引起緬甸抗爭者的不滿，23日數百名抗爭者聚集在印尼駐仰光大使館外反對選舉提案。緬甸社運組織「未來國家聯盟」（Future Nation Alliance）認為，勒特諾的訪問「相當於承認軍政府」，不過印尼外交部發言人已澄清，支持緬甸舉行新選舉並非印尼的立場。
在稍早前的2月18日，勒特諾在新加坡與該國外長維文（Vivian Balakrishnan）會面，會後新加坡外交部聲明表示，兩國外長對緬甸情勢感到憂心，他們支持針對近期緬甸局勢舉行非正式東協部長會議。由於新加坡是緬甸的第一大外資來源國，新加坡企業和緬甸軍方控制的企業有廣泛的聯繫，因此在最近的示威抗爭中，新加坡企業、產品也成了被示威中杯葛的對象。因此也同樣被緬甸示威者抗議的印尼，也和新加坡一樣陷入了相似的處境，在介入調解緬甸政變局勢工作上，面對了來自軍方與民主派兩方的壓力，顯得吃力不討好。
至於泰國，由於現任泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）是在2014年發動政變後掌權的，因此當2月1日緬甸發生軍事政變後，帕拉育政府以不譴責的立場來面對鄰國政局的劇變，如泰國副總理普拉威特・旺蘇萬（Prawit Wongsuwan）說：「是他們國家的內部事務」，而總理帕拉育10日稱緬甸軍政府領導人敏昂萊來來信要求泰國協助支持緬甸的民主。
《曼谷郵報》引述消息人士指出，緬甸軍政府外長Wunna Maung Lwin已和泰國外長Don Pramudwinai，接下來預計還會與印尼外長勒特諾在曼谷舉行泰、緬、印三方會談。
當Wunna Maung Lwin出訪泰國的消息傳出後，幾十名抗爭者聚集在泰國駐仰光的大使館外，他們手上的標語寫著：「尊重我們的投票」和「我們投票選擇了全民盟」。現場的抗爭者高喊「我們的外交部長是翁山蘇姬！」被軍方扣押的翁山蘇姬，除了是緬甸的國務資政，同時也是外交部長，而Wunna Maung Lwin是1日政變後被軍方委任取代翁山蘇姬的外長一職。
新聞來源：
- Singapore, Indonesia express 'grave concern' over Myanmar, support informal Asean meet（海峽時報）
- Neighbours' efforts to help end Myanmar crisis raise suspicions among protesters（路透社）
- Myanmar minister flies to Thailand for crisis talks（路透社）
- 緬甸反政變示威再擴大 印尼宣布外長取消訪問（中央社）
- 同為政變奪權者 緬甸軍頭求助泰國總理（中央廣播電台）
- Myanmar foreign minister visits Thailand, first trip since coup（曼谷郵報）
延伸閱讀：
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