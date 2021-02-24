緬甸軍政府派外長赴曼谷，準備泰國、緬甸與印尼三方會談

緬甸政變將近一個月，緬甸各地的街頭示威抗爭仍持續當中，要求軍政府釋放緬甸領導人翁山蘇姬，以及尊重去年11月的選舉結果，即全國民主同盟所組成的政府是合法的，但今天（24日）泰國接待了來自緬甸軍政府的官員，引起了示威者的不滿。

《路透社》報導，緬甸軍政府任命的外交部長Wunna Maung Lwin，已在24日飛抵泰國進行，而泰國正試圖解決鄰國正發生的危機。於此同時，印尼外交部在24日上午宣布外長勒特諾（Retno Marsudi）取消訪問緬甸，但此時勒特諾也人在曼谷，泰國媒體稱緬甸外長將在曼谷與泰國、印尼的外長進行三方會談。

Foreign ministry officials from the illegitimate military junta of Myanmar was spotted in Thailand just earlier being hosted by the dictator ofThailand.Our brothers and sisters from Thailand join hands with us in our movements and fight against the dictatorship in our countries🙏 pic.twitter.com/Vb8IL4Qg8q — Hanna Yuri (유리) (@hannayuri_twt) February 24, 2021

緬甸抗爭者不希望軍政府受國際承認

《中央社》報導，緬甸22日各大城市1日政變以來規模最大22222全國大罷工行動後，23日仍有規模較小的示威，以及24日在仰光北部的商業中心瑪仰公區（Mayangone）會有個多種族的集會舉行。政變發生以來，至少有4人身亡，多名抗爭者遭到警方逮捕，軍方也出動裝甲車進駐各大城市，局勢未見緩和。

印尼是積極尋求解決當前緬甸局勢的東協國家之一，目前人在泰國的印尼外交部長勒特諾，原定本週四到訪緬甸，並與軍方領導人會面，成為政變後首度到訪緬甸的有外國特使。《路透社》報導，印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）24日在新聞簡報會上表示：「考量目前局勢發展，以及其他東協會成員國意見後，現在不是訪問緬甸的理想時機。」

對民主派人士、抗爭者而言，因為任何國家特使來訪，意味著軍政府的合法性可能被承認，同時也擔憂會外國特使會與軍方所達成的任何協議，會讓民主派提出承認去年11月翁山蘇姬領導的全民盟屬勝選的要求遭否定。

Enraged by reports that Indonesia has floated a plan that would see ASEAN ensure the Myanmar regime keeps its promise to hold new elections–as opposed to insisting on the legitimacy of last year’s vote–anti-regime protesters on Tuesday gathered in front of the Indonesian Embassy. pic.twitter.com/xfl6U9hDBO — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) February 23, 2021

《中央社》報導指出，印尼外長勒特諾曾在一場針對緬甸的特別會議上，爭取東協成員國支持緬甸重新舉行大選，雅加達當局提議東協可派遣監督團隊，來確保軍方召開「公平且有包容性的選舉」。因此印尼的這項提議被媒體報導後，引起緬甸抗爭者的不滿，23日數百名抗爭者聚集在印尼駐仰光大使館外反對選舉提案。緬甸社運組織「未來國家聯盟」（Future Nation Alliance）認為，勒特諾的訪問「相當於承認軍政府」，不過印尼外交部發言人已澄清，支持緬甸舉行新選舉並非印尼的立場。

在稍早前的2月18日，勒特諾在新加坡與該國外長維文（Vivian Balakrishnan）會面，會後新加坡外交部聲明表示，兩國外長對緬甸情勢感到憂心，他們支持針對近期緬甸局勢舉行非正式東協部長會議。由於新加坡是緬甸的第一大外資來源國，新加坡企業和緬甸軍方控制的企業有廣泛的聯繫，因此在最近的示威抗爭中，新加坡企業、產品也成了被示威中杯葛的對象。因此也同樣被緬甸示威者抗議的印尼，也和新加坡一樣陷入了相似的處境，在介入調解緬甸政變局勢工作上，面對了來自軍方與民主派兩方的壓力，顯得吃力不討好。

至於泰國，由於現任泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）是在2014年發動政變後掌權的，因此當2月1日緬甸發生軍事政變後，帕拉育政府以不譴責的立場來面對鄰國政局的劇變，如泰國副總理普拉威特・旺蘇萬（Prawit Wongsuwan）說：「是他們國家的內部事務」，而總理帕拉育10日稱緬甸軍政府領導人敏昂萊來來信要求泰國協助支持緬甸的民主。

《曼谷郵報》引述消息人士指出，緬甸軍政府外長Wunna Maung Lwin已和泰國外長Don Pramudwinai，接下來預計還會與印尼外長勒特諾在曼谷舉行泰、緬、印三方會談。

當Wunna Maung Lwin出訪泰國的消息傳出後，幾十名抗爭者聚集在泰國駐仰光的大使館外，他們手上的標語寫著：「尊重我們的投票」和「我們投票選擇了全民盟」。現場的抗爭者高喊「我們的外交部長是翁山蘇姬！」被軍方扣押的翁山蘇姬，除了是緬甸的國務資政，同時也是外交部長，而Wunna Maung Lwin是1日政變後被軍方委任取代翁山蘇姬的外長一職。

A Myanmar woman living in Thailand breaks into tears during a protest against Indonesian government's alleged support to the junta, at the Indonesian embassy in Bangkok, Thailand, 23 February 2021. #WhatsHappeningInMyanmar #Feb23Coup pic.twitter.com/hECwaZ31U9 — Hanna Yuri (유리) (@hannayuri_twt) February 23, 2021

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範