《方聞的中國藝術史九講》：如何融會「國畫」與「洋畫」兩套不同的概念與理論用語？

文：方聞

第八講 視覺與文字：中西交匯

二十世紀初期的「五四」時期，北京大學蔡元培校長有「以美育代宗教」的言論。

不過當年所謂「美育」，是十九世紀西方（現在已成為過去）的美學。今天我們要研究的是中國文化本身的美學觀念。

傳統中國書畫藝術鑑賞與歷史學，自東晉羊欣、齊謝赫、陳姚最開始；可是我們今天的老前輩啓功、徐邦達諸公，都覺得此道有青黃不接之感。近五十年來，在西方學界，中國藝術史是何惠鑒、高居翰（James Cahill）、李鑄晉跟我一輩，開始建立的一個嶄新的課題。就我本人來說，用中西文化比較方法來重建中國藝術史，有兩大前提：

怎麼瞭解中與西、古與今、新與舊之間的「分界」與「界限」（boundaries）？ 如何超越、溝通這些界限，使中、西思想史上發生「關係」或「關聯」（connections）？

我們在今日中國說古代藝術史，或在外國講中國繪畫史，可謂據「今」說「古」（「古為今用」），在「外」說「中」。在古今中外和東西方文化之間，有語言與思想上的「界限」。同時，繪畫是用眼「看」的，歷史記載是通過文字敘述的，「視覺」與「文字」之間也有「界限」。我們必須超越、貫穿這些「界限」，才能使觀者心有所感（response），產生共鳴與關聯（connections）。這是現代研究多元文化史所需考慮的基本觀念。

一、視像與文字

中國古代的傳世名品，文獻記載雖然十分豐富，但歷代對這些傳世名品的臨摹、複製、作偽等等，經常造成創作年代甚至作者名款的錯誤。傳統書畫鑑賞家往往根據「氣韻」與筆墨風格鑑別真假。（註1）然而，「氣韻」是個模糊的概念。十一世紀的郭若虛說過：「氣韻必在生知……默契神會，不知然而然也。」（註2）筆墨風格也一向只憑藉鑑賞者的經驗判定，常常莫衷一是。這就給鑑定帶來了困惑。傳世作品如果真假莫辨，就不能作為研究繪畫史的實物證據。

「文字」、「語言」怎樣用來分析「視覺看法」（seeing）與「視覺結構」（visual structure）？「看法」（seeing）和「說法」（describing）之間的界限能否或怎樣超越？我們怎樣使用並貫通中國繪畫與西方繪畫兩套不同的概念與理論用語？這些都是編寫中國繪畫史過程中要遇到的大問題。作為第一步，傳統所謂「風格」（style）的「說法」必須改成現代繪畫史研究的視覺「看法」（seeing），即注重物質性的繪畫形式（form），繼而根據「視覺結構」分析立論。

古代中國畫論講究「骨法用筆」，（註3）也就是指以筆線來模擬現實，達到形似，唐代 韓幹（約活動於742-756）的《照夜白》（參見【圖8-1】下圖）即為一例。根據貢布里希的學說，模擬形似就是套用「圖式」然後加以「修正」（schema and correction）。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 8-1 上圖：洛陽出土西漢畫像磚《戰馬》拓片。

下圖：韓幹 《照夜白》局部 唐 紙本設色 35.4 × 11.4 公分，紐約大都會博物館藝術。

換言之，自古以來，繪畫都是老「圖式」與新「看法」的結晶。韓幹畫馬，也是參考西漢（公元前二世紀）《戰馬》的單線「圖式」（【圖8-1】上圖），然後加以「修正」，正好就是貢布里希所謂的「圖式」加「修正」。韓幹用「圖式」來模擬現實從而達到形似的例子，證明貢布里希「先製作，後匹配」（「making before matching」，「用圖式對照新看法」） 的說法不無道理。

《照夜白》是利用漢代《戰馬》的「圖式」來「匹配」唐代新視覺要求的一種造形。漢代《戰馬》雖用有輕有重的單線來表現「飛天行空」的形態，但它的「視覺結構」卻是平面而且正向前方的。韓幹的馬則通過「骨法用筆」創造了具有一定立體感的形象，即通過優美的輪廓線條，輔以少許陰影，活現駿馬矯健騰躍的雄姿。兩者最明顯的區別在於馬蹄著地的處理方法。漢《戰馬》的四條腿做左右兩邊平行而相對的動作，照理是站不穩的。《照夜白》的馬則前左、右後兩蹄同時著地—─這是繪畫史上成功描繪快馬動作的最早一例。

羅桑（David Rosand） 研究義大利文藝復興時代大師達文西（Leonardo da Vinci）畫馬時說：「畫家執筆之運動形式，要與自然空間之運動形式有絕對一致的表現。」【圖8-2】。達文西畫馬，除輪廓線外，還用平行或交叉的細線來表現投射在馬身上的明暗光影，並且參照科學解剖塑造骨肉軀體。反觀韓幹的畫法，只用單線條（「用筆」）來模擬神情外貌。可是，韓幹的畫並不止於「形似」，還能「寫神」，誠如張彥遠所說：「風趨電疾，意存筆先，畫盡意在，所以全神氣也。」（註4）「意存筆先」的觀念，是與顧愷之「以形寫神」的意思相通的。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 8-2 達文西畫馬。

貢布里希「先製作，後匹配」的設想，對我們重建中國早期模擬藝術史極有幫助。儘管其模擬性的觀點比較公式化，並不能體現張彥遠所言「意存筆先」的藝術創作活力，可是，研究中國早期考古發現的模擬藝術（包括雕塑與壁畫），大可以此為起點，用藝術史的觀點來研究考古發現的各種藝術實物（material artifacts）。

現在先說中國畫的視覺結構。中國繪畫傳統固有的「圖式」是「平面」（planar）結構，而非西方「視覺自然主義」（optical naturalism）的「幻視」（illusionistic）結構。早期中國畫用斜向三角母題來組成平行四邊形，以此意味著空間距離越來越遠。以內蒙古和林格爾東漢墓室壁畫為例【圖8-3】，畫中的一些庭院景致，排列整齊，不僅可以橫向解讀，而且可以縱向觀賞。在鳥瞰式平行四邊形表示的空間中，布滿了人群與建築物。平行四邊形同時也用來表示地席與建築的輪廓，以表明空間中人物的位置。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 8-3 內蒙古和林格爾東漢墓室壁畫局部。

日本奈良正倉院藏有四把初唐（七至八世紀）的琵琶，其上所繪山水畫可以得見北宋郭熙提出的「三遠」（平遠、高遠、深遠）基本圖式結構。我們可以用郭熙的有關論述，來解釋正倉院所藏這些山水畫的圖像：《山底清坐圖》即所謂「自山下而仰山巔，是為『高遠』」；《獵虎圖》即所謂「自山前而窺山後，是為『深遠』」；《隼鴨圖》即所謂「自近山而望遠山，是為『平遠』」。看了正倉院的山水畫實物，我們方才懂得唐宋山水「圖式」的「視覺結構」。

「高遠」的圖式主要由三個大三角母題組成，中為「主峰」，旁為「賓峰」。正如郭熙所說，「自山下而仰山巔」，高士踞坐仰視，高峰直達雲霄，借以表現我國傳統士人的宏高致遠。「深遠」的圖式，左邊有高山，右邊有深谷，「自山前而窺山後」，斜向三角母題互相重疊，借以描寫重重遠山，前大後小，由近漸遠。

「平遠」也是斜向三角母題重疊，藉以營造「自近山而望遠山」的效果，自近而遠，有近景、中遠景、遠景三大段，眾山看似懸浮空中，三景之間以留白隔斷，讓人悠然神往，使視覺分段休息。唐代的「視覺結構」，只能借分割空間來表現遠近，尚未達到整體統一的「幻視」效果。

台北國立故宮博物院藏北宋范寬的巨作《谿山行旅圖》，山石所用的即范氏著名的「雨點皴」。全圖山勢雄偉，旅人益覺渺小，有滄海一粟之感。誠如郭若虛所說：「峰巒豐厚，勢壯雄強，搶筆俱均，人屋皆質者，范氏之作也。」（註5）或如郭熙所云：「居咸秦者貌關隴之壯闊。」此巨幅全高八十一英寸（約206 公分），自下而上，就如「自山下而仰山巔」，有近景、中遠景、遠景三段：底部前景為巨石，從石頂右上方遙望，可以看到如螞蟻般的行旅【圖8-4】；中遠景林木肥茂，遠山溪壑，華亭樓閣坐落峰頂；極目遠景，更有巨峰高聳入雲，兩側侍峰映襯，右邊山峽間，兩條瀑布自天際飛濺奔流而下。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 8-4 范寬 《谿山行旅圖》。

郭熙又說：

大山堂堂為眾山之主……為遠近大小之宗主也。其象若大君赫然當陽，而百辟奔走朝會，無偃騫背卻之勢也。（註6）

圖式上的母題，都是具有象徵性的視覺符號─—「丈山、尺樹、寸馬、分人」─— 尺寸、高低、等級、大小、比例， 都反映了北宋儒教「理學」主從觀念的宇宙觀（hierarchical cosmology）。

到了南宋，從李公年（約1100年）《冬景圖》可以看到，「視覺結構」已能結合「幻視」統一、空間再現的技巧【圖8-5】。遠山母題層層重疊，三角斜頂對角線組成平行四邊形的格局，以表現重重山巒，前近後遠， 綿亙不絕。李生的《瀟湘臥游圖》約成於一一七〇年，三角山形母題上下重疊交錯，讓人產生幻覺，以為重巒疊嶂，連綿起伏。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 8-5 李公年 《冬景圖》 宋 絹本設色，202.5×62.2 公分 普林斯頓大學藝術博物館。

夏圭約繪於一二〇〇年的《風雨舟行》【圖8-6】，更通過刪減省略的筆法，描繪局部山水，儼然是南宋小朝廷「殘山剩水」的寫照。北宋宏偉山水主從觀念的宇宙觀，從此不復再見。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 8-6 夏圭 《風雨舟行》。

明代，文徵明作於一五二八年至一五三二年的《關山積雪圖》【圖8-7】，在長一百七十五餘英寸（約444 公分）的手卷上，三角山形母題前大後小，斜向重疊，組成一系列平行四邊形交錯的格局，空間更顯稠密，「空間解體結構」（disjointed spatial structure）各不相同。用筆方面，則以二維書法性線條取代宋人的水墨渲染。文徵明顯然想利用山體形狀表情達意，通過描繪渺小的旅人在人跡罕至的奇峰險壑、冰天雪地之中奮勇向前，暗喻苦惱困惑、忐忑不安的內心世界。韓莊認為此畫代表了明代中葉「階級思想宇宙觀解體」（dehierarchical conjunction）的語匯。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 8-7 文徵明 《關山積雪圖》局部，明（約作於1532 年），絹本設色 25.3×445.2 公分，台北國立故宮博物院。

二、中西交匯

貢布里希曾得出一個結論是，「要探討的不是何以不求形似（mimesis），而是形似何以發明。」這句話值得我們深思。西方模擬藝術的成功，全仗科學（形而下之學）的思想與技巧使然。西方十九世紀「科學寫實」（scientific realism）是世界藝術思想文化史上獨有（現在已成為過去）的一種觀念。

從藝術史研究的角度來看，根據作品本身所提供的視覺證據以及中西文化、思想的比較研究，我們知道中、西繪畫出於兩種不同的傳統，各有不同的視覺語匯與視覺結構。雖然中國藝術家不按科學解剖法描繪人物，也沒有西方利用線性透視表現空間的概念，但是，「形似」再現技巧卻早已見諸中國畫。

然而，從元代開始，文人畫卻不再注重客觀的「形似」（representation，「狀物形」），改而講求主觀的「寫意」（presentation，「表我意」）。所謂「書畫同體」，中國繪畫本來就與書法「用筆」技巧互相結合。所以，倪瓚說：「僕之所畫者，不過逸筆草草，不求形似，聊以自娛耳。」（註7）倪瓚的畫作事實上是通過筆墨，將書、詩、畫「三絕」結合在一起。

二十世紀初，我國內憂外患。當時的名士如康有為、蔡元培、陳獨秀、徐悲鴻等，以文人畫不能救中國而懷疑其價值；對於舊有文化傳統講求的修身養性、天人合一等，就更覺陳腐不堪。中國知識分子決心革舊中國，建立現代化的新國家，於是立意借助西洋「科學寫實」模式來「改良」傳統中國繪畫。一九〇六年，嶺南派藝術家高劍父（1879-1951）留學日本，將「日本畫」（Nihonga）所謂「折中」（日語setchu，「middle path」）畫法引入中國，借以創造東西「融合」的新國畫。

此後，許多畫家沿著這條「融合」路線發展。徐悲鴻力求將西方「寫實主義」的觀念與技巧融入中國畫，並把宋代宮廷講究「形似」的繪畫也視為「寫實」而加以提倡【圖8-8】。他認為「寫實」與「寫意」都是一種「技巧」。 （註8）從藝術史研究與中西文化比較的角度來看，這種說法有商榷的必要，因為藝術並非只是「技術」或「工具」而已。有內容的藝術是人類思想文化、志向情感的表現，現代藝術更是講求個性，不以記事、教化以至實用為貴，因此難以作為政治工具，用以改良社會。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 8-8 徐悲鴻 《馬》 1939 年 藏地不詳。

三、筆墨論辯

對於國內「國畫」派與「洋畫」派之間的論爭， 我無意參與其中。徐悲鴻、林風眠、齊白石、張大千，都是近代藝術史上了不起的時代人物。他們面對大時代的種種挑戰， 貢獻各有不同，但同樣卓爾不群。可是，最使我感動的是吳冠中的幾句話。二十世紀四〇年代後期， 他在巴黎學了三年藝術。他說：「我不是藝術學者，只是作者。蠶吃葉吐絲，牛吃草擠奶，我吃的是奶吧，自己卻擠不出奶來。」他還有一句名言，是「風箏不斷線」。這是我們炎黃子孫引以為榮並能夠產生共鳴的。

一九九二年，吳冠中《筆墨等於零》一文引發全國藝術界激烈爭論。（註9）一位對傳統文化有深厚認識的學者認為這是對「國畫」傳統的挑戰，因而針鋒相對，提出「無筆無墨等於零」的說法。（註10）最後還是藝術史評論家郎紹君教授的見解最為公道：「籠統說『筆墨等於零』勢必把融合型畫家劃出中國畫疆域，兩種批評，在方法上都有以偏概全之病。」（註11）

我相信吳冠中的論說有兩個重點：第一，「筆墨是技巧」，「技巧」、「工具」是不能「孤立存在的」；第二，「脫離畫面的鼓勵筆墨（技巧）等於零。」這兩點我完全同意。從古今、中西、藝術、歷史、文化角度來說，這兩點理論也完全合理正確，絕無疑義。簡單來說，這就是莊子所謂的「得魚忘筌」。「筌」是捕魚的「技巧」與「工具」。捕「得」了「魚」， 就可「忘」卻「筌」。今天畫家的「筌」可以是水墨，也可以是油彩；水墨、油彩都是「工具」，問題在於（如吳先生所說）你有沒有「奶」、有沒有「魚」、有沒有「內容」？

吳冠中說：「從樓上掉下來一滴墨砸在宣紙上，墨汁四濺有一種氣勢，這時筆墨就變成內容了。」（註12）這裡的關鍵是「氣勢」與「內容」：「氣勢」必然包含人為因素，而「內容」就是張彥遠所謂的「意在筆先」。美國抽象表現畫家波洛克（Jackson Pollock, 1912-1956）將畫布鋪在地上，然後潑上油彩顏料，借以製作「滴點畫」（dripping painting）【圖8-9】。這種嶄新的作畫方式與唐代（八世紀）「逸品」畫家王墨的所謂「潑墨」不謀而合。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 8-9 波洛克作品局部。

再看石濤的「潑墨」【圖8-10】，更可見中西繪畫有殊途同歸之妙。中國十七世紀石濤的「筆墨」與西方二十世紀波洛克的「滴點」，因為各有藝術家個人作成的「氣勢」，因此同樣有「意」在「筆」先的內容。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 8-10 石濤 《搜盡奇峰打草稿》局部。

有關中國畫筆墨的問題，我希望能夠在國內組織一個國際展覽和學術討論會，特別研討筆墨與技巧歷史化的問題，「筆墨」與古今「視覺結構」改革的關係，以及筆墨與歷史時代環境和文化、思想史變遷的「關聯」。在今天這個多元年代，文化轉借往往涉及「求異區別」（diversity）與「本色認同」（identity）的問題。文化轉借與本國特點的關聯，不可不辨。有人說十九世紀所謂「科學寫實」是西方帝國主義的工具。所以，中國藝術史家必須認清本國文化與其視覺語言特徵的「關聯」。

二〇〇四年七月四日美國國慶日，《紐約時報》（The New York Times）刊載《中國的世紀》（“The Chinese Century”）一文，專題論述新中國經濟繁榮，所論大有二十一世紀是「中國世紀」之勢。近百年來，我國有志青年極大多數專攻理工科。有人到了歐洲、美國，才發現西方自十五世紀文藝復興以來，科學與宗教藝術，物理數學與詩歌音樂，一直密不可分。今天我們也必須「文藝復興」，重新建立中國文化固有的價值，以及這些價值與藝術生活的關聯。在這方面，中國藝術史可以作為一個起點，進而成就從中西文化比較角度分析立論的中華文化史。

作者按：清華演講中文稿，蒙郎紹君教授、林海燕女士潤修，謹此申謝！

（談晟廣校）

註

「氣韻」一詞源自南齊謝赫（約活動於479-502 年）在《古畫品錄》中提出的「六法論」之第一法。 【宋】郭若虛，《圖畫見聞志》卷一，〈論氣韻非師〉，見於安瀾編，《畫史叢書》，第8頁。 謝赫「六法論」第二法。 【唐】張彥遠，《歷代名畫記》卷二，第21-22頁。 【宋】郭若虛，《圖畫見聞志》卷一，〈論三家山水〉，第12頁。 【宋】郭熙，〈林泉高致〉，見俞劍華，《中國畫論類編》，北京：中國古典藝術出版社，1957，第635頁。 【元】倪瓚，《清閟閣全集》卷十，〈答張仲藻書〉，台北：中央圖書館（現為國家圖書館），1970，第7a-b頁。 徐悲鴻，〈當今中國之藝術問題〉，《徐悲鴻誕辰九十週年紀念集》，北京：徐悲鴻紀念館，1983，第217-228頁。 吳冠中，〈筆墨等於零〉，《明報月刊》1992 年3 月。 萬青力，〈無筆無墨等於零—虛百齋藏明清繪畫論稿〉，見《萬青力美術文集》，北京：人民美術出版社，2004；又〈關於「筆墨等於零」的爭論—致劉驍純博士的一封信〉，見萬青力，《畫家與畫史—近代美術叢稿》，杭州：中國 美術學院出版社，1997，第81-88、89-91頁。 郎紹君，〈筆墨問題答客問—兼評「筆墨等於零」諸論〉，見莫家良編，《筆墨論辯—現代中國繪畫國際討論會論文集》，香港：香港大學藝術系，香港中文大學藝術系，2000，第109頁。 郎紹君，〈筆墨問題答客問—兼評「筆墨等於零」諸論〉，第110頁。

書籍介紹

本文摘錄自《方聞的中國藝術史九講》，典藏藝術家庭出版

作者：方聞

東西方中國藝術史研究第一人

本書收錄2004年至2012年

跨世紀中國藝術史大師方聞

於兩岸三地的九場精彩演講完整內容。

方聞教授畢生致力於在西方世界建構中國藝術史的話語體系、推廣中國藝術與文化史的獨立價值。在這九篇主題不同又形成脈絡的文章，讀者可以看到一位藝術史家如何「講述」中國藝術史的「故事」，從中認識中國藝術「獨一無二」的價值所在，進而對於中華文化史的發展有更為全新的認識。

作為一個藝術史學家，我迫切感到需要發展一種「講述」中國藝術史的表達方式，你願意的話，可將其表述為中國藝術史的「故事」。——方聞

1992年，方聞當選中研院院士，亦是院士群中唯一的中國藝術史學者。跨過千禧年，他的眾多門生已在台北故宮博物院、中研院及台灣大學等學術機構成為中國藝術史研究中堅力量。

本書所選編的九篇演講，分別為〈中國藝術與文化史〉、〈書畫同體〉、〈為什麼中國繪畫是歷史〉、〈分界與關聯——中國繪畫史現狀〉、〈漢唐奇跡在敦煌〉、〈重訪兩張董元〉、〈王翚與中國藝術史〉、〈視覺與文字：中西交匯〉及〈東方藝術，西方面貌〉，是方聞於2004年至2012年在北京、上海、香港及台北宣講其學術理念的文稿，以不同的主題，講同一個故事──中國藝術史的故事。

「故事」講述的主線就是：一個時代的藝術何以展現一個時代的文化史？這樣的疑問也就是方聞最終要解答的——藝術即歷史。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬