插畫家The Thinking Tea：就算外頭的世界停擺了，只要有想像力我就哪裡都能去

文：方嘉鈴｜攝影：林辰鍵

地球日以繼夜的旋轉，總會有一些突然發生的事件，「轟」的一聲把世界給停滯下來。就如The Thinking Tea正全力奔向自己的夢想時，新冠肺炎爆發了。隻身在疫情嚴峻的紐約，她仍舊沒放下畫筆，反而好好利用這段不能出門的時間進行創作，她笑著說：「就算外頭的世界停擺了，只要用想像力，我就哪裡都能去！」

Photo Credit: 點讀華山提供 The Thinking Tea。曾榮獲台北市美術比賽版畫類銅牌、美國Scholastic Art & Writing Awards銀牌與銅牌等的肯定，目前就讀於帕森設計學院。有IG專頁「thethinkingtea」。

一杯熱茶裡有一整個世界

或許是受到從事建築設計的父母影響，陸宜辰從小就認定自己未來會投入與「藝術」相關的工作。在台灣求學時，她一路都在摸索自己究竟對於藝術中的哪個領域最感興趣，並在高中時期創立個人的設計品牌「The Thinking Tea」。

這品牌的發想，源自於高中時課業壓力大，每晚媽媽都會幫自己泡杯熱茶，這短暫的喝茶時光，是她能讓自己靜下來好好思考的片刻，「對我來說『Thinking（思想）』與『Tea（茶）』是個能帶來許多創作靈感的組合；再加上『Thinking』這個字的中文『想』，與共『享』同音，這也代表我期望自己的作品，是能觸發觀者一起思考或反思，而這些探索無論是獨自一人，或是跟別人共享的，都能被保留在一盞茶的時光裡。」

我只和我自己比賽

由於The Thinking Tea從小就對藝術深感興趣，所以也參加過許多大大小小的比賽，她曾經非常在意自己的作品，是否能得到獎項或他人的肯定。還記得有一陣子，因為自己的創作風格，比較不符合學校老師的偏好，所以總是無法獲得好評，這令她非常沮喪，甚至還一度產生自我懷疑，直到某天剛好看見「台北插畫藝術節 」徵件的訊息，抱著試試看的心態將畫作寄了過去，結果不僅入選，而且她還是那一屆年紀最小的插畫家。

這次的參展經驗，不僅讓The Thinking Tea更加確定要投入藝術的領域，也深刻明白到不可能要求所有人都喜歡自己的作品，所以她逐漸調整自己的心態，不再向外尋求認可，而是反過來要求自己，要在每一次的創作中都有所突破。就連後來在紐約「帕森設計學院」求學時，對於學校所規定製作的作業，她也是以同樣的嚴格來要求自己，就算這樣的堅持常常把自己搞得很累，但每當發現因此開拓出新的創作面向或突破侷限時，又讓她更確認她最想超越的就是自己。

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就算世界停止，想法也能持續轉動

然而在紐約求學時，剛好遇到新冠肺炎爆發，眼看著同學們一個個都返回家鄉，宿舍變得空蕩蕩的，這一夕之間的改變，反而開啟了The Thinking Tea對於「空間」的興趣，於是在這段無法外出的期間，她拿起炭筆畫下「不公休的那間美術館」，她說：「這幅畫對我來說，有點像是自畫像，這個空間既是我的房間，也是工作室，也是個舞台，同時又是個展覽室。它像是在我心靈深處的房間，雖然黑白模糊，既像現實又像夢境，卻有著滿滿的回憶與我的存在。即使外頭的世界停滯了，這間美術館還是能每天為我而開著。」

在完成這幅畫後，The Thinking Tea也曾想過，這幅畫作的內容比較抽象，且所使用的素材是炭筆，或許大眾的接受度會比較低，但她還是想用這幅畫參加投稿，因為比起安全牌的作品，這樣充滿實驗性的創作，才是她真正想讓大家看到的。

這就像現在的她不去定義自己的創作究竟是屬於哪個領域，也不侷限自己只能做哪種類型的作品，並勇於嘗試各種作品的表現形式或媒介等。IG「thethinkingtea」是她的畫布，youtube「Thinking Tea Room」頻道是她的舞台。或許病毒可以停滯一時的腳步，但我們的創意巧思可以飛向宇宙，浩瀚無垠。

評審點評：「有點默劇感的自然暈染，作品裡那些不穩定、不是那麼小心翼翼的線條，反而讓人看了很放鬆很舒服。」

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本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航