《多模型思維》：「路徑依賴」影響結果，微軟的成長歷程提供了絕佳範例

文：裴吉（Scott E. Page）

路徑依賴：環環相扣的世界

無人能踩進同一條河兩次，河變了、人也變了。——赫拉克利特（Heraclitus），古希臘哲學家

本章將討論路徑依賴（path dependence）模型。舉凡任何「人群行為受到其他人行為影響」的領域，例如：國際事務、藝術、音樂、運動、商業、宗教、科技或政治，都很可能一定程度受到路徑依賴影響。大學生修課選擇會指引他走向某些職業道路；候選人得到選民支持，會推進他的政治生涯；一段友誼可能會導致其他社會連結。我們不論是穿的衣服、讀的書籍、看的電影，以及花費時間從事的活動，都呈現某種程度的路徑依賴。

在更大尺度上也存在路徑依賴。在英美法系，判決結果會形成判決先例，進而影響未來的判決。早期制度形式也會影響未來的制度選擇。美國透過私人公司提供醫療保險的決策，導致許多大型私人健康保險產業、健康維護組織和許多公私立醫院成立。制度同時也會影響行為模式，造成自利傾向或合作傾向，進而影響未來的制度效能。

本章中，我們建構了動態甕模型，產生一系列呈現路徑依賴的過程。這些模型延伸了白努利甕模型，允許甕中球的分布以過去的結果為函數變化。使用這些模型建構思維後，將會提供路徑依賴的正式定義，並且區分結果路徑依賴（outcome path dependence，事件結果會因路徑不同而不同）與平衡路徑依賴（equilibrium path dependence，最終的平衡狀態會因為路徑不同而不同）。這些正式定義也有助於辨別：路徑依賴和臨界點將如何影響結果。

本章分為四個部分，前兩部分說明波利亞過程（Polya process）與平衡過程（balancing process）。波利亞過程假設正回饋，能出現結果路徑依賴與平衡路徑依賴。許多路徑依賴的經典例子，包含QWERTY 鍵盤布局的發揚光大等等，都屬於正回饋。平衡過程則是假設負回饋，平衡過程仍會出現結果路徑依賴，但不會出現平衡路徑依賴。

本章第三部分會說明熵值的變化可用來分辨路徑依賴和臨界點，第四部分則深入討論更多的模型應用方式。

波利亞過程

波利亞過程是從白努利甕模型延伸而來，不同之處是每次都再多丟入一顆與抽出球相同顏色的球（也就是甕中的球數會不斷增加），藉此呈現正回饋現象。這種過程會產生結果路徑依賴，也就是每個週期的結果取決於先前週期的結果。至於結果的長期分布（也就是最終的平衡狀態），也取決於路徑，因此波利亞過程也會產生平衡路徑依賴。平衡路徑依賴的過程必定為結果路徑依賴。如果長期結果取決於路徑，則過程中的各個結果必定也取決於路徑。然而結果路徑依賴的過程則不一定導致平衡路徑依賴。目前發生的事可能取決於過去，但是長期平衡可能一開始就決定好了。

接下來，我們將說明兩種路徑依賴模型（波利亞過程與平衡過程）之間的差別。

波利亞過程：甕中有一顆白球和一顆灰球。每個週期隨機抽出一顆球，並連同另一顆與抽出顏色相同的球，一起丟回甕中。抽出球的顏色代表結果。

波利亞過程呈現各種社會和經濟現象。譬如，一個人想學習網球或壁球，可能取決於其他人的選擇，如果愈多朋友選擇學網球，這個人也更可能選擇學網球，因為能找到球伴的機會較大。同樣的，一個人選擇購買的軟體、智慧手機、想學習的語言，也取決於朋友已經做出的選擇。相同邏輯也可以應用到公司選擇採用何種技術標準上，公司也會根據其他公司的行動來做出選擇。

波利亞過程模型藉由改變甕中白球與灰球的比例分布，來呈現這些社會影響。如果灰球代表選擇學網球的人、白球代表選擇學壁球的人，愈多人學網球則甕中灰球愈多，造成之後選擇的人有更大機率抽出灰球（也就是選擇學習網球）。於是，後來結果的出現機率，會愈來愈傾向愈多人的選擇結果，就造成了路徑依賴。

Photo Credit: 天下文化提供 圖14.1：波利亞過程

我們可以推導出波利亞過程出乎預料的兩種特性。第一，任何有相同白球數量結果的序列，發生的機率相同。第二，白球和灰球的每種分布方式都有相同機率。第二種性質意味著極端路徑依賴，也就是任何狀況都可能出現，而且出現機率相等。例如，1000個週期過後，甕中有40%白球的機率等於有2%白球的機率。

若要瞭解原因，請考量在前三個週期可能出現的所有情況。第一個週期抽出灰球的機率為1/2。如果抽出灰球，則加入另一顆灰球，提高第二週期抽出灰球的機率到2/3。如果第二週期又抽出灰球，則加入第三顆灰球，於是第三週期抽出灰球的機率增加到3/4。因此甕中有三顆灰球（或白球）的機率為1/2乘以2/3 乘以3/4，等於1/4。

前三週期抽出結果為兩顆白球、一顆灰球的三種序列，如圖14.1所示。第一列中，結果序列為灰球、白球、白球，這序列出現的機率和其他兩個序列相同，都是1/12。因此出現這三種序列其中一種的機率為1/4。利用對稱性推論，抽出兩顆灰球和一顆白球的機率也等於1/4。因此，抽出三顆白球、抽出三顆灰球、抽出兩白一灰和抽出兩灰一白，四種結果出現的機率皆同為1/4。此外，兩白一灰的各種序列都有相同的出現機率。不論經過多少週期，都能證明出類似結果。

如果延伸波利亞過程，加入其他顏色的球到甕中，這兩種特性依然成立。序列結果可以產生任何比例的顏色組合，而各種比例出現的機率也都相等，這個結果讓消費品生產者遇到難題：長期消費者偏好的產品屬性可能是隨機的，福特汽車可不希望生產四萬輛皮卡車之後，才發現在路徑依賴過程中，紅色成了消費者最愛的顏色。

雖然各種結果出現的機率相等，以致我們無法預測結果是哪一種，但波利亞過程模型告訴我們的知識，仍然能提供行動資訊。例如，廠商面對消費者可能不喜愛某顏色、以致產品賣不出去的潛在風險，他們有兩種策略可以選擇。第一種策略：廠商建構的生產線可能到最後才決定產品的顏色，例如服飾公司可能會等到流行顏色趨勢明朗後，才將毛衣染上顏色。第二種策略：公司可以決定只給消費者單一選項，例如：福特汽車公司只提供黑色T型車；蘋果公司在推出第一臺iPhone時也採用相同策略，消費者只能買到黑色iPhone。

平衡過程

平衡過程模型的假設，恰好與波利亞過程相反：抽出一顆球後，會放入另一顆不同顏色的球。如果在前兩個週期抽到白球，則甕中會有三顆灰球和一顆白球，因此第三週期抽到灰球的機率為3/4。

平衡過程同樣會產生結果路徑依賴：任何週期結果的可能性，取決於過去結果的歷程。然而，平衡過程並不會出現平衡路徑依賴，因為各種不同的路徑長期下來，都會達到「甕中各種色球的比例相等」這個唯一的最終平衡狀態。

平衡過程：甕中有一顆白球和一顆灰球。每個週期隨機抽出一顆球，並連同另一顆與抽出顏色不同的球，一起丟回甕中。抽出球的顏色代表結果。

平衡過程呈現一系列導向平均分配的決定和行動。例如，有兩個小孩的父母，可能會試著給予每個小孩相同的陪伴時間。如果已經花了一下午陪伴其中一個小孩，其他時間就會想要陪伴另一個小孩。

平衡過程甚至可以模擬國際組織想要達到平等的努力。例如，國際奧林匹克委員會（IOC）想要世界上的每個區域都有機會主辦奧運。2013年，國際奧委會宣布東京獲選為2020年夏季奧運和殘障奧運的主辦城市，而伊斯坦堡和馬德里兩座歐洲城市則不幸落選。四年過後，國際奧委會給予巴黎2024年奧運主辦權，以及北美城市洛杉磯2028 年奧運主辦權。東京之所以贏得2020年奧運主辦權，原因之一是日本強而有力的提案，原因之二是自1964 年以來，夏季奧運就從未在日本舉辦過。地理公平性似乎發揮了一定作用，歐洲、亞洲（和大洋洲）及美洲在二戰過後，主辦了約相同次數的奧運會。歐洲獲得八次主辦權、美洲六次、亞洲（和大洋洲）七次。

路徑依賴或臨界點

路徑依賴會逐漸影響結果，而臨界點則會驟然改變結果。微軟的成長歷程提供一個路徑依賴的絕佳範例。微軟成立於1975 年，開發了BASIC電腦語言的解譯器。1979年，微軟與IBM達成協議，為IBM個人電腦提供作業系統。這項交易為微軟開展全新道路，從僅有四十名員工的小公司轉身一變，成為全球最有價值企業。

IBM的合約促使微軟成長，但是並不保證能帶來長期成功。當時個人電腦市場規模小，網路尚未開發，也沒有先進的文字處理工具、商業軟體或電玩遊戲。個人電腦成功的其中一項原因，是因為微軟開發了DOS作業系統。隨著個人電腦市場成長，其他公司開發了與DOS相容的軟體，提供了更多正回饋。DOS的成功、個人電腦市場成長，以及DOS平臺上執行軟體的開發等等事件，可以想成同一種顏色的球不斷從甕中抽出。每個事件的發生，都讓下一個事件更有機會發生。電腦時代或許無論如何都會到來，而微軟占據重要角色及個人電腦的成長，即為許多潛在路徑中的一條。

我們可以拿1914年6月28日斐迪南大公（Archduke Franz Ferdinand）遇刺案做對比，來說明臨界點。斐迪南大公遇刺案被視為導致第一次世界大戰的臨界點。遇刺案六年前，奧匈帝國已經併吞了波士尼亞與赫塞哥維納。塞爾維亞人都很不滿意事態發展，而普林西普（Gavrilo Princip）更因而開槍殺害了斐迪南大公和夫人蘇菲。刺殺事件無可避免的造成奧匈帝國嚴厲控訴塞爾維亞，並向塞爾維亞宣戰，以及尋求德國皇帝威廉二世協助，結為同盟。緊張情勢逐漸升溫，塞爾維亞與俄羅斯結為同盟，同為俄羅斯同盟的英法兩國也加入了戰爭。8月2日，德國向法國宣戰。8月3日，比利時拒絕讓德軍借道進入法國，第一次世界大戰全面爆發。

如今我們瞭解，因為各國之間的同盟關係，斐迪南大公遇刺事件成了第一次世界大戰的導火線（臨界點）。

透過可能結果的機率變化，可以測量路徑依賴和臨界點。在波利亞過程中，初始機率分布為各色球抽出機率均勻分布，同時也是最大熵值分布。隨著事件逐漸發生，分布慢慢變得愈來愈窄，代表路經依賴存在：已經發生的結果會影響之後事件的發生機率，且熵值會逐漸減少。但若是存在臨界點，機率分布會突然改變，熵值也會急劇下降。

Photo Credit: 天下文化提供 圖14.2：臨界點 vs. 路徑依賴

圖14.2呈現了兩種過程的差異。事件發生後（微軟與IBM簽約、或斐迪南大公遇刺），後續事件的發生機率就改變了，之後發生的事件也會改變未來事件的發生機率。產生臨界點的過程猛然彎折，而路徑依賴過程則緩慢改變。

波利亞過程的更多應用

真實情況下，路徑依賴程度可能不會像波利亞過程那般極端。然而利用波利亞過程模型可以推理出，如果一項行為受社會影響甚大，則任何結果都有可能發生。例如，某校園中大部分學生可能會穿著黑色毛皮大衣，而另一座校園的學生則穿著藍色海軍大衣。模型思維認為差異除了可能來自於偏好不同，也可能因為社會影響而造成。任何人群從固定選項中做選擇、且所做的選擇受到先前其他人的選擇的影響，都會發生路徑依賴，例如：民主選舉、電影選擇和購買科技產品。

波利亞過程模型還可以進一步延伸，讓各種選項有相異的社會影響力。人們對香草冰淇淋的回饋差異不大，但奇特的綠茶冰淇淋可能就會產生不同回饋：討厭綠茶口味的朋友可能不會推薦你嘗試，但喜愛綠茶口味的朋友可能會強烈建議你點來吃看看。資料顯示如果回饋差異愈小，則選擇該項結果的可能性愈高。波利亞過程模型也可以進一步修正，讓不同人受社會影響的程度不同，也就是新丟入甕中的球的權重不同—可能多丟入兩顆球、也可能丟入不到一顆。

在任何變體模型中，都可以測量（或計算）路徑依賴程度，並和其他變體模型做比較。如果我們建構的「引進新產品的模型」顯示，結果取決於早期路徑，則盡早進入市場將是絕佳策略。這種模型可告訴我們：為什麼公司該迅速讓產品上市、提供超優惠折扣，或者邀請名人先行試用。而另一種變體模型可能會顯示，產品品質良好比盡早加入市場更重要，如此較佳策略就會變成注重產品品質。我們使用多模型，就能找出不同特定情境下的重要因素，包含個人偏好、社會影響、回饋差異和品質差異的相對重要性，並利用這些知識來提供策略資訊和指導資料蒐集。

總結來說，波利亞過程呈現了正回饋如何產生結果路徑依賴與平衡路徑依賴。路徑依賴出現的情境遠比我們想像的更多，每當一個行動的衝擊會牽動到未來的行動時，就會出現某種程度的路徑依賴，就算沒有平衡路徑依賴，也會有結果路徑依賴。大型公共計畫的決策也會造成路徑依賴。 建設公園或高速公路的決策，會限制未來計畫的決策。路徑依賴程度通常取決於計畫的規模，例如面積巨大的中央公園，對紐約市的發展方向，就會產生相當重大的影響。

雖然波利亞過程告訴我們「交互作用會造成路徑依賴」這個洞見，但我們仍需有更貼近現實、能呈現波利亞過程洞見的模型，來指導行動。

書籍介紹

本文摘錄自《多模型思維：天才的32個思考策略》，天下文化出版

作者：裴吉（Scott E. Page）

譯者：劉懷仁

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熟習這些模型的蘊含和運用，

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因此我們不能倚賴單一模型，我們必須成為多模型思考者。

如此，就需要學習32種核心模型的內涵與應用。

這些模型源自數學、科學與工程、經濟、金融投資、社會行為等領域，

包括：常態分布模型、長尾分布模型、線性模型、非線性模型、

貢獻度與影響力模型、網路模型、三種傳播模型（廣播、擴散、傳染）、

隨機漫步模型、路徑依賴模型、系統動力學模型、集體行動模型、

合作模型、學習模型、訊號傳遞模型、以及十幾種賽局模型。

熟練多模型思考，將有助於我們在面對生活中與社會上的種種難題時，

能夠很有效率的進行推理、詮釋、策劃應對方案、進行溝通、

以及採取行動，並且能進一步做預測和更深入探索。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航