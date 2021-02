香港的戲子，德國的麗人：幸好！我是柏林人

近來香港無綫電視台的高層改組,邀請曾志偉回巢擔任副總經理兼行政委員會特別顧問,負責綜藝及資訊娛樂節目;王祖藍則擔任創意總監。無綫電視台節目事事旦旦,水準業餘,江河日下,已是不爭的事實。無綫電視台靈魂與軀殼早已敗壞殆盡,現在才察覺,返魂乏術。香港娛樂圈藝人,大部分都是沒甚志向,隨波逐流,更不消說關心社會公義。勇於承擔,關心社會公義的,要麼被封殺,要麼流亡他方。對香港的藝人沒有失望,因為一直都沒有期望過。

馬龍.白蘭度(Marlon Brando)曾經說過,他留在荷里活(Hollywood)的唯一原因,是因為他沒有道德勇氣去抗拒金錢;大部分在荷里活事業成功的演員,為人方面都是失敗的。[註]然而,是否真的戲子無情無義,只有利字當頭?

Photo Credit: AP / 達志影像 瑪蓮.德烈治(Marlene Dietrich)

瑪蓮.德烈治(Marlene Dietrich)是上世紀三十年代紅極一時的柏林演員。如果不是黑白電影的影痴,相信都不會聽過她的名字。瑪蓮.德烈治出生在柏林舒納伯(Schöneberg)區的一個傳統的普魯士家庭。出生故居仍保留,在柏林Südkreuz車站附近的Lebenstraße 65號。瑪蓮.德烈治一開始並不是學習演戲,而是在威瑪、柏林(Weimar)學習小提琴,不過因手腕關節炎而被迫放棄。她1922年出演了第一齣戲劇,繼而於1923年與電影導演Rudolf Sieber結婚,並參演電影《人在旅途》(Der Mensch am Wege)與《愛的悲劇》(Tragödie der Liebe)。不過,真正令她成為蜚聲國際,是演出1930年的電影《藍色天使》(Der blaue Engel),由德國著名導演Josef von Sternberg執導。

電影是改編自德國作家亨利希.曼(Heinrich Mann)的小說《廢物教授》(Professor Unrat) 。戲中瑪蓮.德烈治飾演的一名叫Lola Lola的舞廳歌女,與一名中學哲學教師的愛情故事。電影諷刺當時上流社會的偽善與道德敗壞。Lola的打扮妖艷性感,成為後來電影模仿的原型。從現代看來,故事劇情當然老土過時。不過,在上世紀30年代,屬於相對保守的時代,這套電影可說是劃時代的作品。

圖片來源:電影《藍色天使》劇照

這套電影令她一夜成名,令她踏足美國荷里活,參與派拉蒙影業(Paramount Pictures)的電影製作,與不少的名導演合作過,包括:希治閣(Alfred Hitchcock)與比利.懷德(Billy Wilder),是當時美國荷里活少有成功的德國演員。

1933年,德國的納粹黨奪權。1936年,納粹的宣傳部長戈培爾(Joseph Goebbels)利誘瑪蓮.德烈治回德國拍電影,並提供二十萬馬克,資助拍電影的器材。二十萬馬克在當時的德國是天文數字。不過,她卻一口拒絕。往後納粹黨不斷有向她招手,可是她卻沒有動搖。1939年,她正式成為美國公民。第二次世界大戰爆發後,她甚至暫停自己的演藝事業,到北非、意大利、法國等地參與勞軍演出,支持盟軍對抗納粹德國,協助逃離納粹德國的難民。戰後,美國政府授予她最高榮譽的「自由徽章」,表揚她對戰爭的貢獻。不過,1960年她回到德國,作歐洲的巡迴演出,諷刺地卻被以「叛國者」(Vaterlandsverräterin)的罪名遭到敵視。1961年,她參與電影《紐綸堡大審判》(Judgement at Nuremberg)。

1976年起,她定居於巴黎。兩年後,參與最後一套電影後,正式退出影壇。1987年,出版了回憶錄《幸好!我是柏林人》(Ich bin, Gott sei Dank, Berlinerin),1992年5月6日於巴黎住處逝世,遺體葬在出生地柏林的舒納伯區。結束了她傳奇的一生。2001年,在瑪蓮.德烈治100歲誕辰,柏林政府終於正式向她致歉,並且授予榮譽公民(Ehrenbürgerschaft)。這位「叛國者」終於得到柏林政府的官方表揚和肯定她對自由與民主的追求。

Photo Credit: AP / 達志影像

這個時代有風骨的人受不到尊重,相反,他們只能看著一個時代漸漸消逝。瑪蓮.德烈治在很多香港藝人眼中,只會對以嗤之以鼻。

註:撮要自馬龍・白蘭度的兩句話:「The only reason I'm in Hollywood is that I don't have the moral courage to refuse the money.」 和 「Most of the successful people in Hollywood are failures as human beings.」

