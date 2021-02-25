香港的戲子，德國的麗人：幸好！我是柏林人

近來香港無綫電視台的高層改組，邀請曾志偉回巢擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，負責綜藝及資訊娛樂節目；王祖藍則擔任創意總監。無綫電視台節目事事旦旦，水準業餘，江河日下，已是不爭的事實。無綫電視台靈魂與軀殼早已敗壞殆盡，現在才察覺，返魂乏術。香港娛樂圈藝人，大部分都是沒甚志向，隨波逐流，更不消說關心社會公義。勇於承擔，關心社會公義的，要麼被封殺，要麼流亡他方。對香港的藝人沒有失望，因為一直都沒有期望過。

馬龍．白蘭度（Marlon Brando）曾經說過，他留在荷里活（Hollywood）的唯一原因，是因為他沒有道德勇氣去抗拒金錢；大部分在荷里活事業成功的演員，為人方面都是失敗的。[註]然而，是否真的戲子無情無義，只有利字當頭？

Photo Credit: AP / 達志影像 瑪蓮．德烈治（Marlene Dietrich）

瑪蓮．德烈治（Marlene Dietrich）是上世紀三十年代紅極一時的柏林演員。如果不是黑白電影的影痴，相信都不會聽過她的名字。瑪蓮．德烈治出生在柏林舒納伯（Schöneberg）區的一個傳統的普魯士家庭。出生故居仍保留，在柏林Südkreuz車站附近的Lebenstraße 65號。瑪蓮．德烈治一開始並不是學習演戲，而是在威瑪、柏林（Weimar）學習小提琴，不過因手腕關節炎而被迫放棄。她1922年出演了第一齣戲劇，繼而於1923年與電影導演Rudolf Sieber結婚，並參演電影《人在旅途》（Der Mensch am Wege）與《愛的悲劇》（Tragödie der Liebe）。不過，真正令她成為蜚聲國際，是演出1930年的電影《藍色天使》（Der blaue Engel），由德國著名導演Josef von Sternberg執導。

電影是改編自德國作家亨利希．曼（Heinrich Mann）的小說《廢物教授》（Professor Unrat） 。戲中瑪蓮．德烈治飾演的一名叫Lola Lola的舞廳歌女，與一名中學哲學教師的愛情故事。電影諷刺當時上流社會的偽善與道德敗壞。Lola的打扮妖艷性感，成為後來電影模仿的原型。從現代看來，故事劇情當然老土過時。不過，在上世紀30年代，屬於相對保守的時代，這套電影可說是劃時代的作品。

圖片來源：電影《藍色天使》劇照

這套電影令她一夜成名，令她踏足美國荷里活，參與派拉蒙影業（Paramount Pictures）的電影製作，與不少的名導演合作過，包括：希治閣（Alfred Hitchcock）與比利．懷德（Billy Wilder），是當時美國荷里活少有成功的德國演員。

1933年，德國的納粹黨奪權。1936年，納粹的宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）利誘瑪蓮．德烈治回德國拍電影，並提供二十萬馬克，資助拍電影的器材。二十萬馬克在當時的德國是天文數字。不過，她卻一口拒絕。往後納粹黨不斷有向她招手，可是她卻沒有動搖。1939年，她正式成為美國公民。第二次世界大戰爆發後，她甚至暫停自己的演藝事業，到北非、意大利、法國等地參與勞軍演出，支持盟軍對抗納粹德國，協助逃離納粹德國的難民。戰後，美國政府授予她最高榮譽的「自由徽章」，表揚她對戰爭的貢獻。不過，1960年她回到德國，作歐洲的巡迴演出，諷刺地卻被以「叛國者」（Vaterlandsverräterin）的罪名遭到敵視。1961年，她參與電影《紐綸堡大審判》（Judgement at Nuremberg）。

1976年起，她定居於巴黎。兩年後，參與最後一套電影後，正式退出影壇。1987年，出版了回憶錄《幸好！我是柏林人》（Ich bin, Gott sei Dank, Berlinerin），1992年5月6日於巴黎住處逝世，遺體葬在出生地柏林的舒納伯區。結束了她傳奇的一生。2001年，在瑪蓮．德烈治100歲誕辰，柏林政府終於正式向她致歉，並且授予榮譽公民（Ehrenbürgerschaft）。這位「叛國者」終於得到柏林政府的官方表揚和肯定她對自由與民主的追求。

Photo Credit: AP / 達志影像

這個時代有風骨的人受不到尊重，相反，他們只能看著一個時代漸漸消逝。瑪蓮．德烈治在很多香港藝人眼中，只會對以嗤之以鼻。

註：撮要自馬龍・白蘭度的兩句話：「The only reason I'm in Hollywood is that I don't have the moral courage to refuse the money.」 和 「Most of the successful people in Hollywood are failures as human beings.」

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