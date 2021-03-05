《來聊聊繪本吧》：田中和雄Ｘ江國香織——我曾想過「自己以前絕對是個杯子！」

文：松田素子

田中和雄Ｘ江國香織

如何轉換ON與OFF，是很重要的事。

我體內的時間意識，是連結著呢？還是結束了呢？

田中（和雄，以下稱田中）：我看了江國小姐的作品，覺得很有趣的點就是時間的移動，不是那種輕易的移動，而是緩緩地展開。

江國（香織，以下稱江國）：在我心裡，時間並沒有昨天、今天、明天的區分，而是更連綿不絕的東西……。

田中：我實在不太會掌握這種像是擴散開來的時間移動感，現在的我只能做像是突然想起遙遠過往回憶，這樣的時間移動感。妳的話，就像是透過滲透膜的液體，慢慢地來來去去，有人就是能在同一個時空中做這樣的時間移動。

江國：但我也有矛盾的一面呢！那就是有時感受不到時間是連結的，怎麼說呢？感覺不是以前的自己變成現在這樣，總覺得以前的自己很陌生。

田中：是喔。

江國：我想這是因為自我意識無法很自在的面對過去吧。也可能是自我意識能夠順利應變的範圍十分侷限。我的方向感很差，是個十足的方向癡，就算是每天上學要走的路，只要從反方向走過來，我就搞不清楚了。所以我上學和放學走的是不同的路，因為要是放學走上學的路，我肯定會迷路。還有，就算是常走的路，但因為夜景和白天不同，我也會搞不清楚。也就是說，若不是熟悉的風景，我肯定會迷路，所以有時候我會畫下沿途風景，畫張地圖，但方向癡的我還是搞不懂場景與場景之間的連結，所以開車兜風時，就算朋友要我「幫忙看一下地圖」，但因為地圖與實際道路差異很大，所以我根本看不懂地圖。

要是我說：「除非是和路一樣大的地圖，不然我看不懂。」就會被朋友笑：「妳還真是一點忙也不上啊！」也就是說，我的感覺非常片段，無論是以前的事，還是將來的事都成了一個個片段，要是這些一片片的時間意識能夠連結起來，變成帶狀該有多好啊。其實我也不曉得到底是連結著呢？還是結束了？總之，我感受不到以前的自己，也感受不到現在的自己……總覺得自己對自己的人生毫無責任感。

田中：意思是，沒有「我現在就在這裡」的真實感嗎？

我看著杯子、水果，就像看著自己。

江國：我對物品非常有感覺，一直盯著某個東西看，就會覺得自己變成那個東西。好比這個杯子看到的光景，彷彿我也看得到似的。說得極端一點，我曾想過：「自己以前絕對是個杯子！」所以我會鑑賞自己喜歡的東西。比方說，我一直盯著麵包看，就會知道它是什麼味道、怎麼做出來的，最明顯的例子就是水果吧。感覺水果就像一個完整的宇宙，好漂亮，就算擺著也好看，我真的好喜歡。當我這麼想時，就會覺得自己這副身軀變得很曖昧，感覺自己彷彿變成了水果，有一種和物品對視的感覺。

田中：從小就有這種感覺嗎？

江國：是的。不過這種感覺和別人很親密的感覺並不一樣，我只喜歡一直盯著看，不喜歡向對方搭話、碰觸對方、或是被對方碰觸。面對杯子也是，我只是懷著憐愛的心情凝視著它，不會想握著它，也不會想把它帶回家。

田中：我看了妳的作品《迪克》，真的很驚嘆。那隻叫迪克的狗和少年合而為一了，是吧？死去的迪克變成少年來到世上，是這部作品建立的虛構世界，但對於妳來說，這是再日常不過的世界吧。

江國：沒錯。

田中：我們在日常生活中偶爾也會有這種感覺，但將這種感覺寫成一部作品，不是一件容易的事，而且是很忠於自我感覺地寫出來。妳榮獲費米娜文學獎（註1）時，不是說了「我要先用這筆獎金還債，然後去見修平、諾拉。」這樣的得獎感言嗎？我覺得這番話很有意思呢！明明修平和諾拉都不是現實中存在的人物，妳卻能和自己作品中的人物隨時碰面。

江國：之所以會有這種感覺，就是出於我的「毫無責任感」吧（笑）。明明是自己創造的人物，但這些人在我心裡卻像別人似的。我常夢到我寫著、寫著，從夢裡走出來的他們變得和我等身大，成為可以和我聊天的存在，然後當我寫完時，他們也離開我的手，離開故事，可以隨意做任何事，也許是因為這樣，才會覺得他們像是別人吧。總之，我覺得這麼想的自己很奇怪。

田中：或許希望像動物一樣自由、活得像自己，就是人類原本的生存之道吧。但因為我們過著社會群體生活，學習各種事，也被教導各種事，在自己的心裡構築各種框架。其實我覺得討厭這種各種框架束縛的人就像妖精，好比莫札特，他不是天才，要我說的話，他的體內住著像是妖精的東西，而這東西將宇宙般的聲音喚進他的體內，成了我們聽到的美妙音樂。江國小姐的情況也是如此吧。也許當妳開始對於社會體制、各種框架感到窒息時，就會迸出那樣的意識吧。連發了十張傳真那件事，就是這個像是妖精的東西在妳的身體裡頭惡作劇，我是這麼想的啦！

江國：我不敢跟莫札特比，我沒那麼偉大（笑）。被長得一副正經八百的大人說教，真的很無奈。

田中：我覺得小孩子就是妖精。孩子本來就不受束縛，所以無論什麼樣姿勢都睡得著，而且他們的身體很柔軟，能做出各種動作。孩子們憑藉想像力，可以恣意在時間與空間中移動，所以要是他們說：「在天空飛！」就真的能飛呢！反觀被灌輸飛翔這件事需要翅膀的大人，卻逐漸失去飛翔能力。雖然有此認知才能在人類社會中存活下去，但也有人厭惡這樣的框架，拒絕這樣的束縛，而且這樣的人愈來愈多。這麼一來，就會出現微笑面對有人像江國小姐一樣，自己在存摺填寫金額的銀行員囉。要是真是這樣，就太好了（笑）。

江國：因為教育、大環境的關係，我們不知不覺被灌輸「不可以這樣」的事還真多呢！明明沒有人教我們什麼，我們卻不知不覺地有了這樣的常識，還真叫人無奈啊！不過要是太沒常識，也很丟臉就是了（笑）。而且啊，孩子受的影響最深了。總是被大人說不可以這樣、不可以那樣。

田中：電腦的基本原理是二進位，也就是0或1、有或沒有、ON或OFF、YES或NO，二擇一，而教育的根基一定有這二擇一的原理。「不行」、「可以」這種說法 真的很恐怖，一旦非黑即白，就會出現無法解決的事。人生不是只有 ON與OFF，這中間要是沒有各種像是藉口的東西，也就是沒有一處可以「遊戲」似的空間，人類應該無法存活吧。

江國：沒錯。不過換個角度想，二進位似的東西有其存在的必要，要是沒了的話，也很恐怖，尤其我在英文會話補習班教小朋友們英語時，感觸特別深。也就是說，要是沒有以大人身分約束他們的話，孩子們反而會無所適從吧。就像不要求他們「安靜！」、「不要講話！」，孩子們反而不曉得該怎麼辦，所以要是沒有二進位這樣的東西，有些事便無法解決、釐清，光講求愛的教育是不行的。

就像我面對家父（作家江國滋，註2），跟他說理是行不通的，因為他會說：「爸爸說黑色的東西是白色的話，它就是白的。」我就是這樣被教養大的，所以非常厭惡這種粗暴的教養方式，記得國中時的我「拒絕和家父溝通，覺得我們家非常不民主」。我會傾聽孩子怎麼說，很在意孩子說「可是」時的想法，但結果我發現這樣解決不了我和孩子溝通時發生的問題，所以和小孩子溝通時，光說理是沒有用的，必須明確告訴他們「不能越過這條線」，不然就傷腦筋了。

田中：雖然本來沒有這樣的框架，但要是沒有，的確很傷腦筋。 雖然很難訂立什麼基準，但我覺得最重要的是「對自己做的事負責」，清楚明白自己現在到底在做什麼，要是沒有意識到這一點，便無法負起身而為人的責任，只會用「可是」、「因為」當作藉口，推諉卸責，把責任全推給別人，這種行為真的很不應該。要是本人毫無自覺，就更傷腦筋了。

江國：真的是這樣呢！孩子的話，另當別論，要是大人也是這樣就太糟糕了。我家有段時期也是採威權方式管教，連我的穿著、說話口氣、外出時間什麼的都要管。家父對這些事管得特別嚴，但不知道為什麼，又突然完全不管我了。到底哪一種方式比較好，哪一種方式不好，我到現在還是無法判斷。不過，這樣的教養方式或許對我有著正面助益也說不定。

如果家父很瞭解孩子，會傾聽我的想法，反而讓我很困擾吧。我和爸媽之間經常上演「洋裝大戰」，家父非常喜歡深藍色和白色，他認為這兩個顏色最高雅，可是我喜歡粉紅色、荷葉邊和蕾絲，想穿這樣的衣服，結果就是爆發親子大戰。雖然不過是一件衣服罷了，但因為雙方都很固執，所以我們常在百貨公司上演大吵、哭鬧的戲碼（笑）。但想想，要是他們那時什麼都順著我的意思，搞不好我就會變成非洋裝不穿的人了。這樣不就慘了嗎？可見小時候被迫接受的「絕對」有其必要吧。

然後，當我赫然覺得這個絕對並非絕對時，代表我的視野已經擴展開來，我到現在還是這麼認為呢！最近我常在想，無條件接納孩子的個性，凡事順著他、寵著他，絕對不是一件好事。畢竟人生難免會遇到不合理的事，所以學習接受不合理也是件好事，不是嗎？

田中：看來令尊這堵牆可是產生非常好的作用啊！而且這堵牆就像彈簧，越用力按下去，反作用力越強。我覺得這樣的親子互動關係對於一個人的成長來說，非常重要。對了，畢竟我們要聊的是繪本，妳喜歡什麼樣的繪本呢？以這來做結尾，如何？

江國：我喜歡什麼樣的繪本啊……我很喜歡《莎莎摘漿果》，這本繪本很漂亮，很喜歡只用藍和白營造出來的清爽感，故事也很療癒。

田中：我很喜歡《和我玩吧》這本繪本。我剛開始經營「童話屋」時，看了這本書，起初覺得這本書一點都不有趣，心想怎麼可能有那麼乖的孩子，可是現在想想，這本書讓我明白繪本之所以有趣的道理啊！

江國：啊！我怎麼會忘了這麼重要的一本書，我超喜歡的說。《弗朗西斯與果醬麵包》這本繪本讓我喜歡到每天早上起床都要翻看，也許是因為我很喜歡吃麵包的關係吧。

田中：哈哈哈！對了，江國小姐的新作何時問市呢？

江國：我還在寫，要是明年夏天能順利出來就好了。我最近接到不少工作邀約，但工作節奏還不是掌握得很好（笑）。

田中：嗯，不完美之處往往藏著絕妙的好哦！加油囉。

江國：好，我會的。

田中和雄 一九三五年出生於東京。一九七六年秋天創設以販售童書為主的書店「童話屋」，從小的夢想就是開書店，並幫好友安野光雄出版繪本作品，以及工藤直子的作品《原野之歌》等。 江國香織 一九六四年出生於東京。一九八七年以《草之丞的故事》榮獲小小童話大獎，正式步入文壇。一九八九年以《409雷德克里夫》榮獲費米娜文學獎，《我的小鳥》榮獲路徬之石文學獎、《游泳既不安全也不適切》榮獲山本周五郎獎、《準備好大哭一場》榮獲直木獎等多部名作。除了小說以外，也寫詩、散文、翻譯國外繪本等。隨筆作家江國滋的長女。

註

費米娜文學獎：以獎勵女性創作文學為宗旨，由一九八九年創刊的法國雜誌《Femina 季刊》設立的文學獎。 江國滋：（一九三四∼一九九七年）評論家、俳句創作家、散文作家。

延伸閱讀

《迪克》，江國香織＝著（講談社，二〇〇〇年出版）。

《莎莎摘漿果》，羅勃．麥羅斯基＝著，石井桃子＝譯（岩波書店，一九八六年出版）。

《和我玩吧！》，瑪麗．荷．艾斯＝著，與田準一＝譯（福音館書店，一九六八年）。

《弗朗西斯與果醬麵包》，Russell Conwell Hoban ＝文，Lillian Hoban＝圖，松岡亨子＝譯（好學社，一九七二年）。

相關書摘 ►《來聊聊繪本吧》：高橋源一郎Ｘ谷川俊太郎——《勇者鬥惡龍》不是給小孩，是給大人看的

書籍介紹

本文摘錄自《來聊聊繪本吧》，典藏藝術家庭出版

編者：松田素子

作者：長新太、五味太郎、林明子、糸井重里、高橋源一郎、谷川俊太郎、山田馨、司修、岸田今日子、鈴木康司、小澤正、佐野洋子、澤野公、田中和雄、江國香織、高橋章子、吉本芭娜娜、黑井健

譯者：楊明綺

一本好書，

能夠持續存在的理由。

安靜的創作裡，包裹著熾燙的火焰。

長新太 × 五味太郎 × 林明子 × 糸井重里 × 高橋源一郎 × 谷川俊太郎 × 山田馨 × 司修 × 岸田今日子 × 鈴木康司 × 小澤正 × 佐野洋子 × 澤野公 × 田中和雄 × 江國香織 × 高橋章子 × 吉本芭娜娜 × 黑井健

──18位日本藝文界重量級人士的珍貴對談集

這是日本《MOE》月刊創刊者暨總編輯松田素子女士所企劃的接力對談，時間軸橫跨一九八七年到一九九〇年，以「聊聊繪本吧」作為專欄名稱，刊載於《MOE》月刊一九八七年四月號～一九九〇年三月號。

然後於一九九〇年將所有對談內容彙整成《坦率且任性》這本書（偕成社）。時隔二十八年後，二〇一八年日方又以《聊聊繪本吧對談集》（アノニマ・スタジオ）為名重新出版，中文版也於二〇二一年二月將這本夢幻企劃著作呈現給中文讀者。本書匯集了十八位日本重量級藝文界人士，在對談中直訴創作的初心、藝術信仰、家庭等，直至今日來看，依舊是很難超越的精采企畫。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九