蔡英文的國安人事新布局，是因應習近平可能故意製造衝突的超前部署
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台灣不能排除習近平會在2022年之前，故意製造軍事衝突，讓中國進入動員狀態，以戰時體制為由，要求鞏固領導中心，達成連任的目標。在這種情況下，蔡英文政府調整國安團隊，以因應接下來的可能變局，也算是超前部署。
文：王臻明（作者關心國防與地緣戰略議題，軍事專欄作家）
台灣在接下來數年內，最具威脅性的危機，除了仍不可掉以輕心的武漢肺炎疫情外，就是2022年中國政權的穩定程度。因為習近平身兼中國國家主席、中央軍委會主席、中國共產黨總書記三個重要職務，而中國共產黨總書記一職，將在這一年年底屆滿10年。
過去江澤民與胡錦濤兩人，都只擔任兩屆10年，這幾乎已形成慣例。但目前習近平並未循往例指定接班人，還已經修憲拿掉國家主席的任期限制，所以他打破這個制度，繼續掌握大權的可能性非常高。
習近平為求連任可能故意製造兩岸軍事衝突
過去幾年，習近平積極打造中國在他的領導下，已躍升為世界強權，國富民強的形象，以合理化他打破任期制，終身執政的野心，但嚴重的疫情卻重創了這個計畫。
同時，中國為了避免各國索賠，對外擺出強硬姿態，頻頻以戰狼式外交來轉移焦點，卻又讓中國陷入與各國交惡，四面楚歌的不利情況中。甚至也加強了對台灣的軍事壓力，幾乎每天毫無間斷地派遣軍機，侵擾台灣防空識別區的西南角空域，對東沙島造成極大的威脅。
在習近平面臨內外極大壓力，再連任可能會掀起巨大的反對聲浪時，台灣不能排除習近平會在2022年之前，故意製造軍事衝突，讓中國進入動員狀態，以戰時體制為由，要求鞏固領導中心，達成連任的目標。如果習近平最後真的選擇鋌而走險，那對台灣來說，將是很嚴重的國安危機。
在這種情況下，蔡英文政府調整國安團隊，以因應接下來的可能變局，也算是超前部署。從這個脈絡來看新的國安人事布局，或許會更為明朗。
文人局長能否有效指揮國安局值得觀察
原來的陸委會主委陳明通，調任國安局長，就說明了接下來的國安重心，將在兩岸問題上。陳明通過去長期在台大國家發展研究所任教，專長為中國情勢與兩岸關係，在未來中國內部的政爭可能混沌詭譎的情況下，由陳明通出任國安局長，勢必是要加強對中國的情報研判能力。
特別是國安局長過去長期由軍事將領出任，作風相對保守，以軍事情報為主，學者出身的陳明通是少見的文人局長，或許能一新耳目，讓國安局發揮更大的功能。
雖然陳明通並不是首任的文人局長，之前的許惠祐也出身法界，並專長於兩岸工作。但許惠祐在擔任國安局長之前，曾歷練過海巡署署長，而且任期只有短短的一年多。說明了軍方色彩濃厚的國安局，有其封閉性，文人局長是否能有效指揮國安局，不無疑慮。
畢竟在體制上，國防部長也為文官，但過去的文人部長如麟角鳳毛，絕大多數都是由退役的高階將領轉任，這除了國防軍事有其專業性以外，文人部長與國防部格格不入，也是問題之一。
國防部長任命打破了過去由不同軍種輪替的慣例
如這一次，卸下國安局長一職，將轉任國防部長的邱國正，就是陸軍二級上將退役。前任的國防部長嚴德發在退役前，也是陸軍二級上將，兩人都還是裝甲兵科。
邱國正此次在嚴德發之後接任國防部長，更打破了過去由不同軍種輪替的慣例，而最後會捨棄另外幾位呼聲也很高的其他軍種將領，關鍵很可能在於接下來的一、兩年內，將是國軍進行後備戰力改革的關鍵期。後備動員以陸軍為重，邱國正曾擔任過參謀總長與退輔會主委，熟悉相關事務。
邱國正軍旅生涯以治軍嚴謹聞名，這是其優點。未來除了國防部將新增動員局的修法任務外，新編成後備部隊，強化教育召集訓練等工作，多數都與陸軍息息相關。
即將購入的M1A2T主力戰車，M60A3 TTS主力戰車延壽升級案，雲豹輪型戰車的研發生產工作，或將目前編餘的CM-11主力戰車與M113裝甲車撥交給後備部隊，都屬於裝甲部隊的工作。由兩任出身陸軍裝甲兵的將領來接續完成這些任務，或許較能避免過去人去政息、朝令夕改的問題。
只是嚴德發已擔任三年的國防部長，未來再由邱國正接任，國軍的發展方向將有很長一段時間由陸軍主導，這對於以「制空、制海、反登陸」為建軍優先次序的台灣來說，是有討論的空間。
而且未來中國的挑釁，很可能會從空中或海上來進行，雖然主管作戰的參謀總長，目前是海軍出身，未來很可能會選擇空軍將領接任，以避免國防部長與參謀總長都是同一個軍種。但台灣在這幾年是否能快速補足海、空軍所急需的裝備與資源，將是隱憂。
特別是中國近日不斷派出軍機騷擾台灣的空域，甚至嘗試越過海峽中線，讓國軍必須派遣戰機與海軍艦艇時時監控，也引起國人憂心，這是不是新形態的消耗戰。大批中國抽砂船不時出現在馬祖附近海域與海峽中央的台灣淺堆，被外國媒體認為是對台灰色戰術的一環，但海巡署的驅離能量不足，往往陷於被動之中。
再加上中國已通過新的《海警法》，賦予中國海警艦艇在爭議海域對外國船隻開火的權利。未來台灣空防與海防的壓力勢必會再升高，這將是陸軍將領出身的新國防部長，接下來所要面對的最大挑戰。
新任陸委會主委爭議多，技術官僚色彩濃厚
至於邱太三接任陸委會主委，恐怕是爭議較多的。雖然法界出身的邱太三在民進黨首次執政時，即擔任過陸委會副主委，並協助完成兩岸之間諸多交流往來的法制化工作，瞭解兩岸事務。
只是兩岸問題是高度政治性工作，過去擔任陸委會主委的人，大多有一定的代表性，曾任法務部長的邱太三，技術官僚的色彩較濃厚，也非目前第一線的國內政治人物。但或許就是這樣的特性，讓邱太三未來可能比較沒有包袱，能伸出橄欖枝，維持蔡英文政府一貫不放棄與中國進行接觸與對話的基調。
此次國安人事調整，攻中有守，穩健準備
綜合來說，這一波的國安人事調整，攻中有守，在穩健中為將來的可能情勢預做準備。雖然從表面上來看，這三人都不是傳統的選擇，陳明通非軍系出身卻執掌國安局，邱國正則打破軍種輪替的規則，邱太三也不是長期活躍於兩岸事務的政治人物，但放在目前的情勢下，卻又可以看出背後的邏輯性。
在後疫情時代，面對美、中關係前景不明的未來，習近平又想繼續連任的野心，新的國安團隊必須要步步為營，以渡過接下來的可能危機。
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航