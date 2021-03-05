蔡英文的國安人事新布局，是因應習近平可能故意製造衝突的超前部署

文：王臻明（作者關心國防與地緣戰略議題，軍事專欄作家）

台灣在接下來數年內，最具威脅性的危機，除了仍不可掉以輕心的武漢肺炎疫情外，就是2022年中國政權的穩定程度。因為習近平身兼中國國家主席、中央軍委會主席、中國共產黨總書記三個重要職務，而中國共產黨總書記一職，將在這一年年底屆滿10年。

過去江澤民與胡錦濤兩人，都只擔任兩屆10年，這幾乎已形成慣例。但目前習近平並未循往例指定接班人，還已經修憲拿掉國家主席的任期限制，所以他打破這個制度，繼續掌握大權的可能性非常高。

習近平為求連任可能故意製造兩岸軍事衝突

過去幾年，習近平積極打造中國在他的領導下，已躍升為世界強權，國富民強的形象，以合理化他打破任期制，終身執政的野心，但嚴重的疫情卻重創了這個計畫。

同時，中國為了避免各國索賠，對外擺出強硬姿態，頻頻以戰狼式外交來轉移焦點，卻又讓中國陷入與各國交惡，四面楚歌的不利情況中。甚至也加強了對台灣的軍事壓力，幾乎每天毫無間斷地派遣軍機，侵擾台灣防空識別區的西南角空域，對東沙島造成極大的威脅。

在習近平面臨內外極大壓力，再連任可能會掀起巨大的反對聲浪時，台灣不能排除習近平會在2022年之前，故意製造軍事衝突，讓中國進入動員狀態，以戰時體制為由，要求鞏固領導中心，達成連任的目標。如果習近平最後真的選擇鋌而走險，那對台灣來說，將是很嚴重的國安危機。

在這種情況下，蔡英文政府調整國安團隊，以因應接下來的可能變局，也算是超前部署。從這個脈絡來看新的國安人事布局，或許會更為明朗。

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文人局長能否有效指揮國安局值得觀察

原來的陸委會主委陳明通，調任國安局長，就說明了接下來的國安重心，將在兩岸問題上。陳明通過去長期在台大國家發展研究所任教，專長為中國情勢與兩岸關係，在未來中國內部的政爭可能混沌詭譎的情況下，由陳明通出任國安局長，勢必是要加強對中國的情報研判能力。

特別是國安局長過去長期由軍事將領出任，作風相對保守，以軍事情報為主，學者出身的陳明通是少見的文人局長，或許能一新耳目，讓國安局發揮更大的功能。

雖然陳明通並不是首任的文人局長，之前的許惠祐也出身法界，並專長於兩岸工作。但許惠祐在擔任國安局長之前，曾歷練過海巡署署長，而且任期只有短短的一年多。說明了軍方色彩濃厚的國安局，有其封閉性，文人局長是否能有效指揮國安局，不無疑慮。

畢竟在體制上，國防部長也為文官，但過去的文人部長如麟角鳳毛，絕大多數都是由退役的高階將領轉任，這除了國防軍事有其專業性以外，文人部長與國防部格格不入，也是問題之一。

Photo Credit: 中央社 中國大陸自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，造成部分農民擔心將影響收益。國防部長邱國正2日在立法院回應媒體詢問是否鼓勵國軍所屬伙食團踴躍購買鳳梨相挺台灣農民時說，國軍當然全力配合。圖為邱國正列席立法院 院會備詢。 中央社記者王飛華攝 110年3月2日

國防部長任命打破了過去由不同軍種輪替的慣例

如這一次，卸下國安局長一職，將轉任國防部長的邱國正，就是陸軍二級上將退役。前任的國防部長嚴德發在退役前，也是陸軍二級上將，兩人都還是裝甲兵科。

邱國正此次在嚴德發之後接任國防部長，更打破了過去由不同軍種輪替的慣例，而最後會捨棄另外幾位呼聲也很高的其他軍種將領，關鍵很可能在於接下來的一、兩年內，將是國軍進行後備戰力改革的關鍵期。後備動員以陸軍為重，邱國正曾擔任過參謀總長與退輔會主委，熟悉相關事務。

邱國正軍旅生涯以治軍嚴謹聞名，這是其優點。未來除了國防部將新增動員局的修法任務外，新編成後備部隊，強化教育召集訓練等工作，多數都與陸軍息息相關。

即將購入的M1A2T主力戰車，M60A3 TTS主力戰車延壽升級案，雲豹輪型戰車的研發生產工作，或將目前編餘的CM-11主力戰車與M113裝甲車撥交給後備部隊，都屬於裝甲部隊的工作。由兩任出身陸軍裝甲兵的將領來接續完成這些任務，或許較能避免過去人去政息、朝令夕改的問題。

只是嚴德發已擔任三年的國防部長，未來再由邱國正接任，國軍的發展方向將有很長一段時間由陸軍主導，這對於以「制空、制海、反登陸」為建軍優先次序的台灣來說，是有討論的空間。

而且未來中國的挑釁，很可能會從空中或海上來進行，雖然主管作戰的參謀總長，目前是海軍出身，未來很可能會選擇空軍將領接任，以避免國防部長與參謀總長都是同一個軍種。但台灣在這幾年是否能快速補足海、空軍所急需的裝備與資源，將是隱憂。

特別是中國近日不斷派出軍機騷擾台灣的空域，甚至嘗試越過海峽中線，讓國軍必須派遣戰機與海軍艦艇時時監控，也引起國人憂心，這是不是新形態的消耗戰。大批中國抽砂船不時出現在馬祖附近海域與海峽中央的台灣淺堆，被外國媒體認為是對台灰色戰術的一環，但海巡署的驅離能量不足，往往陷於被動之中。

再加上中國已通過新的《海警法》，賦予中國海警艦艇在爭議海域對外國船隻開火的權利。未來台灣空防與海防的壓力勢必會再升高，這將是陸軍將領出身的新國防部長，接下來所要面對的最大挑戰。

Photo Credit: 中央社 大陸委員會23日舉行主任委員交接典禮，卸任主委、新任國安局長陳明通（左）在政務委員羅秉成（中）監交下，將印信交給新任陸委會主委邱太三（右）。 中央社記者郭日曉攝 110年2月23日

新任陸委會主委爭議多，技術官僚色彩濃厚

至於邱太三接任陸委會主委，恐怕是爭議較多的。雖然法界出身的邱太三在民進黨首次執政時，即擔任過陸委會副主委，並協助完成兩岸之間諸多交流往來的法制化工作，瞭解兩岸事務。

只是兩岸問題是高度政治性工作，過去擔任陸委會主委的人，大多有一定的代表性，曾任法務部長的邱太三，技術官僚的色彩較濃厚，也非目前第一線的國內政治人物。但或許就是這樣的特性，讓邱太三未來可能比較沒有包袱，能伸出橄欖枝，維持蔡英文政府一貫不放棄與中國進行接觸與對話的基調。

此次國安人事調整，攻中有守，穩健準備

綜合來說，這一波的國安人事調整，攻中有守，在穩健中為將來的可能情勢預做準備。雖然從表面上來看，這三人都不是傳統的選擇，陳明通非軍系出身卻執掌國安局，邱國正則打破軍種輪替的規則，邱太三也不是長期活躍於兩岸事務的政治人物，但放在目前的情勢下，卻又可以看出背後的邏輯性。

在後疫情時代，面對美、中關係前景不明的未來，習近平又想繼續連任的野心，新的國安團隊必須要步步為營，以渡過接下來的可能危機。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航