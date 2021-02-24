人人五千消費券：回看澳門，香港人又能否「安心」？

To 派 or not to派？這問題，終於有答案——派，但不是派錢，而是派消費券，人人五千。

「派錢最好，簡單直接」、「派錢的話，有人會儲起來，不能真正推動經濟」……類似這些討論，怎麼如此熟口熟面？對了，因為曾經聽過、見過？

何時？上年。何地？澳門。

香港朋友也許不太清楚，澳門政府去年推出了一個消費補貼計劃，前後兩期，一共派了八千大元。而這八千元派發的形式，就是以澳門通股份有限公司發出的澳門通卡作為載體（如下圖所見），於指定時間內領取該卡，然後用以消費。

圖片由作者提供

當時，澳門之內曾經出現過一陣討論︰何以會透過一家私人企業？當中有無利益輸送？澳門通是否無本生利？此舉是否助長這公司搶佔市場？當中又有沒有涉及個人資料的轉移、澳門通在過程中是否能得到大堆潛在客戶的資料……一連串的問題，吵得鬧哄哄，就此，澳門政府亦曾作回應，指個人資料的管理由澳門金管局負責，澳門通不會獲取到相關資料，強調「只有卡面上的流水號會與澳門通公司有關」。有關討論隨著消費卡開始使用而有所緩和，開始變成商戶是否趁機抬價、哪些是良心企業等等。我亦因為無緣受惠而沒有再留意事態的發展。

人生何處不相逢。

想不到的是，一年之後，我又有機會遇見相近的話題，而一句「物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，並會盡快公布計劃細節」，更將擱下了一年前的問題重新推到我眼前︰究竟這舉動會帶來甚麼改變？隨手找了澳門政府的「消費補貼計劃」中期報告一看，有一段是這樣說的︰

商戶積極安裝機具，促進移動支付的使用 消費補貼計劃除了拉動電子儲值卡的使用外，亦進一步普及了移動支付的使用。自今年2月公佈計劃起至5月底，商戶安裝的移動支付機具及二維碼合共增加了超過14,000部／個。 5月移動支付的交易筆數及金額，分別較年初疫情發生之前上升了25%及54%。由此可見，電子消費卡對居民使用移動支付，亦發揮了促進作用。

我的理解是，政府此舉就有如點石成金︰計劃一出，本來不太成熟的移動支付「基建」，即商戶收款所需要的器材，民眾消費所要用上的工具，一下子都以幾何速度普及，而本來已在發展這範疇的企業，被政府這樣一「點」，就真的有「金」落袋了。

例子在前，證明點石真能成金，那問題再出現時，我就不禁問︰這次淘到金的，會是香港人都已慣用的八達通？或是其他能令人「安心」的工具？

你話呢？

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文見作者Medium。

相關文章：

責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin