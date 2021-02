人人五千消費券：回看澳門，香港人又能否「安心」？

To 派 or not to派?這問題,終於有答案——派,但不是派錢,而是派消費券,人人五千。

「派錢最好,簡單直接」、「派錢的話,有人會儲起來,不能真正推動經濟」……類似這些討論,怎麼如此熟口熟面?對了,因為曾經聽過、見過?

何時?上年。何地?澳門。

香港朋友也許不太清楚,澳門政府去年推出了一個消費補貼計劃,前後兩期,一共派了八千大元。而這八千元派發的形式,就是以澳門通股份有限公司發出的澳門通卡作為載體(如下圖所見),於指定時間內領取該卡,然後用以消費。

圖片由作者提供

當時,澳門之內曾經出現過一陣討論︰何以會透過一家私人企業?當中有無利益輸送?澳門通是否無本生利?此舉是否助長這公司搶佔市場?當中又有沒有涉及個人資料的轉移、澳門通在過程中是否能得到大堆潛在客戶的資料……一連串的問題,吵得鬧哄哄,就此,澳門政府亦曾作回應,指個人資料的管理由澳門金管局負責,澳門通不會獲取到相關資料,強調「只有卡面上的流水號會與澳門通公司有關」。有關討論隨著消費卡開始使用而有所緩和,開始變成商戶是否趁機抬價、哪些是良心企業等等。我亦因為無緣受惠而沒有再留意事態的發展。

人生何處不相逢。

想不到的是,一年之後,我又有機會遇見相近的話題,而一句「物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃,並會盡快公布計劃細節」,更將擱下了一年前的問題重新推到我眼前︰究竟這舉動會帶來甚麼改變?隨手找了澳門政府的「消費補貼計劃」中期報告一看,有一段是這樣說的︰

商戶積極安裝機具,促進移動支付的使用 消費補貼計劃除了拉動電子儲值卡的使用外,亦進一步普及了移動支付的使用。自今年2月公佈計劃起至5月底,商戶安裝的移動支付機具及二維碼合共增加了超過14,000部/個。 5月移動支付的交易筆數及金額,分別較年初疫情發生之前上升了25%及54%。由此可見,電子消費卡對居民使用移動支付,亦發揮了促進作用。

我的理解是,政府此舉就有如點石成金︰計劃一出,本來不太成熟的移動支付「基建」,即商戶收款所需要的器材,民眾消費所要用上的工具,一下子都以幾何速度普及,而本來已在發展這範疇的企業,被政府這樣一「點」,就真的有「金」落袋了。

例子在前,證明點石真能成金,那問題再出現時,我就不禁問︰這次淘到金的,會是香港人都已慣用的八達通?或是其他能令人「安心」的工具?

你話呢?

