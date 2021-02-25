德國防疫政策一團亂：率性調整傳染標準，高官得意洋洋偷打疫苗

率性考慮調整傳染標準，沒有科學依據

雖然德國自去（2020）年底就有疫苗可以施打，但疫苗運送數量就有如水荒中打開水龍頭到最大一般，滴不出幾滴水出來，這樣的疫苗運送數量就僅能如蠕蟲地緩行進行，一個月下來已讓民眾從懷抱希望到挫折失望，人們早已失去耐心。

大小店家配合政策，關了三個月的商店與宵禁不准夜間出門的禁令，早已把街頭弄得有如戰爭荒涼的景象，而每個人的忍耐度也在嚴厲的封鎖中隨即爆表。

由於從去年連續三個月的禁閉，從11月起就一次一次分梯次地延長封鎖餐廳、休閒場所與一般非食品與藥妝店面的時間，每次快到封鎖期限前，乖乖遵守規定並殷殷期盼開放的人們，多心存開放的一絲希望，暗想忍耐寒冬過後，會雨過天晴。

但至今三個月以來，好不容易等到快要有解開封鎖界線的標準了，也就是平均10萬人口少於50人感染的標準，突然政府又擔心起病毒的變異性會加速傳染，開始考慮計畫要把解封標準改到35人以下感染，才能解封。原本封鎖到2月底就會開放店面的政策，莫名其妙地說要到3月底才開放解封。

一般民眾與大眾媒體終於忍無可忍，認為政府沒有信用，說話不算話，大家相忍為獲光明的努力，一下都被澆上了盆冷水。

這樣沒有科學依據的考慮，就如同去年疫情剛開始時的口罩問題一樣。

因為德國中央衛生政府單位說，沒有科學依據證明口罩有用，就口口聲聲強調不需要戴口罩，這個荒謬說詞竟長達一個月以上。而這次調整下修解封標準同樣令人感到荒謬。過去否認口罩功能的推辭，可能是德國口罩與相關消毒用品物資不足，政府單位只好甘冒自己的公信力遭質疑，而打臉戴口罩的科學證據。

現在也是只是因為純粹擔心病毒變異的高傳染力，就把可以負擔50人感染的醫療資源隨意下修到35，甚而主張最好下修到零，這些不經大腦思考的率性施政理念，毫無科學驗證，雖說是為民眾好，卻無法說服大眾。

於是三個月以來無法上理髮店理髮的人，看著鏡中自己散亂不齊的頭髮，看到報章媒體政客各個整齊有型的髮型，心裡開始質疑那些政客怎麼就有修飾好好的髮型，而猜想他們暗地擁有特權。

沒有硬體可以上課，課程亂七八糟

疫情期間德國學校的衝擊算是最大的。德國的數位化教學已經說了好幾年，一直因為沒有急迫性與足夠經費而長年擱置。這次因為疫情之故，一下就被迫要必須完整到位。這之中確實影響到學子在憲法上保障受教的權益。

遠距教學就要有電腦才能授課，而家中沒有手提電腦或平板電腦的學子，就會因學校遠距上課而喪失受教權。直到去年年底，經濟尚稱可以的地方市政府才在經費允許的情況下，開始採購手提或平板電腦借給家中沒有的同學。

但不是有硬體就是擁有一切，部分學校雖然擠出了經費買了手提或平板電腦，但仍無法把電腦開封，因為學校沒有經費請人安裝、下載軟體來提供學子使用。許多學校空有手提與平板電腦，卻沒能安裝軟體。

一些面臨大考的學子，原本已習慣了有完整的遠距課程，最近因為要開放學校上課，開始允許學生可以出席上課，卻又規定只能一半人上課，一半人必須在家強迫休息，如此來輪流上課。即將面臨申請大學準備考試的學子，在這樣有一天沒一天的上課情況下，課程安排比全部遠距還要糟，他們對於這種半吊子的上課方式深感痛苦。

許多面臨大考的學子受不了這種不負責任的教學模式，集體連署教育部，希望學校不要肆意罔顧學子受教權益。

而開放小學的校長也非常不滿，近來他們因為開放太快，讓他們只有三天準備就要開放學校上課。學校除了被要求先做輪流上課外，還要緊急安置無法在家受到照護的學童。這個挑戰讓學校措手不及也感到不被尊重，本邦校長聯合會就聯合寫公開信，批評本邦政府部長施政荒唐。

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採購不足、缺疫苗，特權偷施打

因為疫苗到來的數量有限，故施打疫苗的優先順序就很重要，為了避免慌亂，德國規定根據年齡與相關職業來決定優先順序。

根據科學資料，80歲以上以及住在養護機構的長者，是最容易被傳染也是社會中最弱的族群，並且也是最容易染疫喪生，所以列為第一優先施打疫苗的對象。

而就在此時，一些不到80歲的特殊身分者，如某城市重要的神職人員或是某邦首長，因為取得疫苗管道相對容易，竟然就要求被優先施打，有的不自覺地就在社媒得意洋洋地貼出被優先施打的消息，消息曝光後引起社會譁然。

德國一般來說，是個井然有序的國家，但在這次疫情中許多政治與社會亂象，真是考驗到大眾的耐心與毅力。在這場抗疫作戰中，有理性的人其實都不怪任何人，只是誠心希望政策必須公開透明，理性討論出可行並兼具彈性之道，而不能一味擴張執政者權力至無限上綱，進而限縮過多憲法原本保障民眾的權益，否則德國今（2021）年大選的成績單，將是民眾反撲討伐的成果。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航