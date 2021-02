常犯的直譯錯誤：Tall size不是很高的訂單，Cut short不是砍很短

Howard向一家美國廠商下了訂單,希望對方馬上出貨。接單的外國人對他說:It's a tall order but we'll try.

很高的訂單,Howard覺得很不解,難道是下單數量太多嗎?「Tall order」是一個常見的習慣用語,指「很困難的任務、很高的要求」,order在這裡是指命令、要求,不是訂單。而tall是這篇文章的重點,用得巧妙,就會有道地感,一起來看看tall和short的習慣用法。

Tall order

(X)很高的訂單

(O)很高的要求、很困難的任務

That’s a tall order. Do you think anyone can do it? 這要求過高了。你看看有誰能幹得了這事?

Tall我們一般熟悉的意思是高,但它其實不只是高,也還有「很誇張」的意思。例如:

The story he told about his experiences sounds a bit tall to me. 他說的自身經歷,在我聽起來有一點誇大。

Tall one / Tall size

(X)很高的尺寸

(O)一大杯

Give me a tall one, please. 給我來一個大杯。

有沒有注意到,星巴克的咖啡大杯就用tall,而不是large。而小小杯的是short,不用small。

Tall也不只是大,它也有高品質的意思。例如:

This is one tall pizza. 這是高品質的比薩。

Short one / Short size

(X)很短的尺寸

(O)一小杯

Give my friend a short one. 給我的朋友來一小杯。

Short不只是一小杯,它還有純烈酒的意思。

She only drinks shorts, never wine or beer. 她只喝純烈酒,從不喝葡萄酒或啤酒。

Cut short

(X)切成很短

(O)提前結束

We had to cut short our holiday because Richard was ill.

我們不得不提前結束假期,因為理查病了。 Rain cut short the ball game.

下雨讓球賽提前結束了。

本文經世界公民文化中心授權刊登

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航