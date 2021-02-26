台大資深越南語教師阮蓮香，讓新二代找回對越南的情感與身份認同

文：薛婕｜照片提供／阮蓮香

從研究到教書的學術之路

外表秀麗、氣質出眾、堪稱「美魔女」的越南新住民阮蓮香，同時也是一位教授越南語超過12年的資深教師，她長期在台灣第一學府、國立臺灣大學開設越南語課程，可說是桃李滿天下、作育年輕學子無數。

回憶走上執教之路的過程，最早可以回溯到她的童年，阮蓮香出生於書香世家，她笑說：「小時候家裡什麼都沒有，只有一大堆的書。」說她是在書堆中長大的女孩也不為過。

小時候的阮蓮香很喜歡畫畫，夢想去法國留學、未來當個建築師，但身為學者的父母則希望阮蓮香接下這些書，往學術界發展。在爸爸的建議下，阮蓮香讀完研究所後經歷過研究員、主播等職業，最後發現自己喜歡分享知識、並且擁有喜愛與人接觸的特質，非常適合當一位老師，此後這便成為了她決定投入一生的職業。

不過，兒時對於繪畫的喜愛並不曾消失，阮蓮香堅定地說：「我退休以後一定要去學畫畫！」

照片：阮蓮香提供 阮蓮香出生於書香世家，從小在書堆中長大，至今故鄉河內的家中仍擺放大量書籍。

照片：阮蓮香提供 阮蓮香老師

「台灣人向上看較清楚，向下看較模糊。」

阮蓮香回想起當初剛開設越南文課程時的場景，打趣地說道：「台灣人向上看較清楚，向下看較模糊」，所謂的「向上」便是日本、韓國等東北亞國家，「向下」指的則是東南亞，當時她授課的越南文班，教室內僅有零星幾位同學，教室外面卻站滿了隔壁日文班、韓文班滿出來的加簽學生。

不過她欣慰地說，近幾年學習越南文的學生增加了，大家的學習動機各不相同，無論是身為新二代希望認識爸爸或媽媽的母語、抑或想爭取新南向政策所產生的工作機會，蓮香老師都抱持樂見其成的態度，只要是有心學習越南文的學生，她都願意付出同等的熱情做教學。

照片：阮蓮香提供 儘管初期開設越南文課程時，修課的學生不多，但阮蓮香仍抱持熱情投入教學，如今她的課程已成為校內的熱門修課選擇。

照片：阮蓮香提供 近幾年願意接觸認識東南亞的年輕學子越來越多，阮蓮香（中穿紅衣者）樂見其成，她十分願意以越語老師的身份從旁協助。

透過語言的鑰匙，開啟學生認識越南的一扇門

身為一位越南語老師，阮蓮香想帶給學生的不只是語言上的能力，更希望把越南的文化帶給學生——事實上越南文化跟台灣文化其實非常相近，像是兩國語言都屬於單音節、且有聲調區分，此外雙方許多節日也都在農曆同一天，這也成為文化教學中重要的一環，得以透過台、越共通擁有的節日與學生做分享、討論，拉近兩國之間的距離，讓「越南」的形象不僅只是一個陌生的海外國度。

秉持著這樣的理念，阮蓮香陸續撰寫了許多與越南文化相關的著作，像是國內各大書局常見的語言學習書籍《信不信由你：一週開口說越南語》便是出自蓮香老師之手，她說：「如果僅僅透過課堂教學，一年頂多只能教500個學生，但如果再加上出書，便可以影響更多人。」

簡單的幾句話，道出阮蓮香意欲把越南文化推廣給更多台灣人的決心與熱忱，而她的付出，也漸漸有開花結果之貌。

照片：阮蓮香提供 由於越南與台灣一樣有用書法寫春聯的傳統，阮蓮香（中）便帶領學生體驗書寫越南春聯。

圖片截自網路 阮蓮香認為透過出版書籍能讓更多人接觸到越南文化，多年前她便投身越語學習的相關書籍編撰，如今國內各大書籍通路都能看見她的著作

從「去」越南，到「回」越南

近年來，阮蓮香的課堂上不乏有新住民第二代學生，每週一次的越南文課程，成了這些混血孩子與爸爸或媽媽母國的連結，熟悉越南風土民情的蓮香老師，很容易跟這些學生們打成一片，許多新二代學生都開心的跟她說，由於有這堂課程，拉近了他們與家人的距離。

其中有兩位新二代學生的故事，讓阮蓮香印象深刻，也成了促使她持續教學下去的動力。

第一位學生，母親來自越南，這位學生運用課堂所學的內容，在母親節當天以越南文手寫卡片送給媽媽，蓮香老師聽到他分享的親子情誼後，帶給她很大的感動；第二位學生則是在剛開學時，告訴老師「我曾經『去』過越南」，但經過幾堂課後，他跟老師的談話變成「下週我要『回』越南」——雖然「去」跟「回」只是一字之差，但後者所傳遞的是一種對越南的感情與身分認同，也代表這個孩子已經將越南視為另一個家。

這種發自內心跨越國界的無形連結，正是阮蓮香在十多年教學生涯中想要塑造的價值觀，與此同時她自己也是一樣的想法，就像現在提到台灣，她總是開心的說：「台灣就是我第二個家」。

曾經夢想當建築師未果，因緣際會下成為另一個國度的教師，阮蓮香或許不知道，她早已成為了一名文化上的建築師——多年來在校園中紮實的堆疊一磚一瓦，逐漸在台、越之間砌造出一座跨越雙邊的無形橋樑，雖然這座橋看不見，但建造的難度毫不遜於實體橋樑，或許有朝一日，台灣社會便不會再用「向下」的模糊眼光看待越南在內的東南亞國家。

照片：阮蓮香提供 時常以優雅的越南國服（áo dài）姿態現身國內各式場合的阮蓮香，或許在她不知不覺間，已實現了此前未竟的「建築師」夢想 ——在文化領域上，搭建了一座橫跨台灣、越南之間的無形橋樑。

本文獲移人授權刊登，原文在此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒