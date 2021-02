泰國帕拉育內閣三位高官被判刑、解除職位，該判決傳遞了什麼訊息？

昨天(2月24日)泰國兩位部長、一位副部長因煽動叛亂被判刑並剝奪職位,因為他們曾參與2013年到2014年反政府暴力示威,導致現任總理帕拉育(Prayut Chan-O-Cha)在2014年發動軍事政變。當中數位經濟部長、教育部長皆因近來延燒的泰國民主運動,飽受青年抗爭者批評。

《法新社》報導,昨天在曼谷刑法法庭有26個人被判刑,包括數位經濟部長Buddhipongse Punnakanta、教育部長Nataphol Teepsuwan和副交通部長Thaworn Senniam,他們被以煽動叛亂判處五到七年的刑期,由於證據確鑿,根據泰國憲法,他們會立即被解除部長職位。

這三位部長在加入帕拉育內閣前,曾參與2013年末開始,一場讓曼谷停擺、交通癱瘓並佔領政府建築物的示威。當時示威活動、前副總理領袖素貼(Suthep Thaugsuban)讓這場運動沾染暴力色彩,其動盪不安的程度讓軍方自稱發動2014年軍事政變具有正當理由。

《美聯社》報導,「對於已經發生或將會發生的,我們都準備好了。」被判處五年刑期的素貼在法院外表示,「但我向你保證,抗爭領袖們和參與者都擁有相同信念,那就是我們會為我們的國家土地奮戰。我們相信我們採取行動時是負起責任並堅守法律的。」

素貼發起的「人民民主改革委員會」(People's Democratic Reform Committee,PDRC)反對前總理塔克辛(Thaksin Shinawatra)的妹妹、當時總理的盈拉(Yingluck Shinawatra)所領導的政府。

《Khaosod》報導,素貼在2013年年末辭去民主黨(Democrat Party)副主席的職位,成立的人民民主改革委員會也叫「以國王為領袖完全民主國家人民委員會」(People's Committee for Absolute Democracy with the King as Head of State ,PCAD)。該組織目的是推翻盈拉政府,並在2014年新選舉到來前推進改革。

《法新社》報導,儘管塔克辛在2006年軍事政變時就被迫下台,但仍然在泰國選舉中聲勢看好,盈拉在2011年被選為總理。人民民主改革委員會在2013年成為反對塔克辛的家族之主要勢力。

塔克辛的家族也不斷傳出貪腐醜聞,也受到曼谷政治菁英排斥。在人民民主改革委員會在2013年末引發騷亂數個月後,盈拉在2014年5月被軍方政變推翻。當時政變的領導者帕拉育至今仍大權在握,經歷五年軍事政權後,2019年在軍方修改的憲法下,被選為總理。

Photo Credit:AP / 達志影像 2013年到反政府示威領袖、前副總理素貼(Suthep Thaugsuban)。

法院值得信任?

《法新社》報導,帕拉育政府最近幾個月來,面臨泰國經濟受「COVID-19」疫情(2019年新型冠狀病毒疾病,以下稱武漢肺炎)疫情衝擊危機,也被批評處理不力。然而,帕拉育和他的閣員在上個週末仍挺過國會不信任投票。延燒至今的民主派抗爭運動也不斷要求帕拉育辭職,並要求改革王室,這場青年引領的運動主要四位領袖被指控觸犯冒犯君主罪(lese majeste)。

政治分析家Titipol Phakdeewanich指出,法院對帕拉育政府這三位部長的判決,是為了對青年世代抗爭者傳遞一個訊息:法院是值得信任的。他說,「這表示即使是在政府那一方的人,一樣會被判刑。」

《日本經濟新聞》報導,擔任數位經濟部長Buddhipongse在帕拉育內閣扮演要角,在網路審查方面是一位嚴厲的執法者。當改革王室話題在青年抗爭者當中傳播甚廣,該部針對數個人和幾個平台強制移除相關貼文。Buddhipongse也以冒犯君主罪起訴參與發起王室改革宣言的抗爭者,而遭受到批評。

擔任教育部長的Natapol承受猛烈砲火,則是因為去年(2019年)開始,民主派抗爭運動也催生學生的不滿,對於泰國教導學生服從權力的教育體制,以及對大學和中學學生制服和髮型的規定等事。

有一些當地政治觀察者推測,執政聯盟內部的政治衝突可能是影響這次的法律判決的原因,另一些則認為這是司法獨立進步的表徵。法院判決已經引發對於內閣改組可能性的討論,帕拉育必須盡快補齊空位,但他目前並未對此置評。

《曼谷郵報》報導,在審理程序結束後,素貼和三位部長已被押送入監。有報導推測,農業部副部長 Thamanat Prompow、勞動部副部長Narumon Pinyosinwat,可能尋求補上數位經濟部長、教育部長的空缺。

