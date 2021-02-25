全球晶片荒，拜登簽署行政命令強化「重要夥伴」台灣供應鏈合作

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（美國時間24日）簽署行政命令，強化美國關鍵產業供應鏈，並與具共同價值觀的盟友與夥伴密切合作，以確保經濟繁榮與國家安全，並增強因應國際災難與緊急情勢的能力。

拜登今天下午在白宮與美國國會兩黨議員商談供應鏈短缺議題時表示，過去一年揭開美國部分供應鏈的脆弱性，像是因應疫情急需的個人防護裝備（PPE），必須到海外尋求供應來源，近來則有汽車晶片短缺，導致生產線速度放緩問題，這都是需要討論解決的議題。

拜登在與國會議員會談後於橢圓形辦公室簽署行政命令。命令指出，美國必須有具彈性、多樣化與安全的供應鏈，以確保經濟繁榮與國家安全。美國將與具有共同價值觀的盟友與夥伴在供應鏈上密切合作，促進集體經濟與國家安全，並增強因應國際災難與緊急情勢的能力。

行政命令責成總統經濟國安事務助理與經濟政策助理負責統籌協調，在100天內完成供應鏈檢討並向總統提出報告。半導體製造與先進封裝、電動汽車大容量電池、包括稀土元素在內的戰略原物料、藥物與個人防護裝備，分別由商務部、能源部、國防部與衛生部負責。

行政命令並要求相關部會在1年內針對6大產業供應鏈提交報告，包括國防工業、公共衛生與設備產業、資訊與通信技術產業、能源部門產業、運輸工業，以及農產品及食品生產。

此外，行政命令也要求未來每4年檢討一次供應鏈現況，對於外交、經濟、安全、貿易政策、資訊等行動應促成與盟友及合作夥伴共同強化供應鏈，改革美國國內與國際貿易規則與協議，以確保供應鏈彈性、安全、多樣並具備實力。

此外，白宮國安會國際經濟關係與競爭力資深主任哈洛（Peter Harrell），今天在例行記者會上說明這項行政命令內涵時，被問及台灣如何回應美國提出的晶片需求時表示，台灣是美國的重要夥伴，雙方進行建設性對話。但他不願透露具體內容。

《美國之音》報導，簽署行政命令時，拜登強調「我們不應該被迫依賴外國，特別是一個沒有共同利益或價值觀的國家，以便在全國緊急情況下保護我們的人民並為他們提供所需要的。」

美國強化供應鏈，白宮：台灣是重要夥伴

《中央社》報導，白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）日前致函經濟部長王美花，感謝台灣出力，協助解決美國車用半導體短缺的問題。日本經濟新聞報導，美國將與同盟國、台灣等亞洲國家合作打造半導體、電池等重要零件供應鏈，免於繼續依賴中國供應。

拜登在簽署強化美國供應鏈的行政命令前不久表示：「底線很簡單：美國人民所仰賴的物資和服務永遠不該面臨短缺。」業界現在不只憂心短期晶片荒問題，也擔心稀土礦物和其他物資長期供應的可靠度。

全球晶片荒，外媒關注台灣中南部限水是否影響台積電

《科技新報》報導，受極寒天氣影響，油井凍結、渦輪機結冰，德州發電減少。電力需求急劇上升，導致供不應求，迫使整個德州電網實施短期輪換停電，出現大面積斷電。電力極度緊缺影響下，包括三星電子、恩智浦、英飛凌多家半導體製造廠被迫停產。

受停電影響，不久前將工廠遷至德州的馬斯克更在Twitter炮轟德州電網運營商ERCOT，稱其不配獲得「R」──即「responsible」（可靠性）縮寫。

《中央社》報導，台灣晶片製造商目前正為部分廠區出動水車購水，因為台灣中南部擴大限水以因應乾旱，這可能使全球汽車業的晶片供應緊縮加劇。

有些車廠已經被迫減少生產，台灣方面也收到美國和德國等國家的求援，盼協助解決車用晶片缺貨問題。

台灣若干主要科學園區座落於中南部，25日開始將進一步遭到減量供水。台灣為全球科技供應鏈的關鍵環節，下游客戶包括蘋果等科技大廠。

由於連月來降雨稀少，同時去（2020）年夏季沒有颱風光臨，導致今（2021）年水情吃緊，台灣中南部水庫蓄水率不到20％。

經濟部長王美花23日告訴記者：「我們已有最壞打算，希望企業能減少7％到11％用水。」

全球最大合約晶片製造商台積電本週開始在北中南部分廠區，出動水車少量購水。台積電告訴路透社，「我們正在為未來的用水需求做準備」，並稱，此舉是一次「壓力測試」。台積電表示，並未發現生產作業受到影響。

世界先進積體電路和聯華電子都已和水車業者簽約，並稱生產未受影響。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航