中央書局重生：詹宏志「週三讀書會」一天完售，登募資平台開放愛書同好線上參與

台灣資深媒體文化人詹宏志，在重新開幕營業的台中中央書局舉辦首次系列帶狀活動，今年3月起詹宏志規劃「週三讀書會」講座和「作家晚餐」，在一季3個月共12週的每個周三，預計暢談12本經典小說，試圖重振中央書局過往的文藝風采，讓更多人接觸到讀書的魅力。此活動在農曆年前公布消息，共12場次，每場80個座位，共計960個現場名額，在一天之內完售，足見詹宏志和中央書局的號召力。

Photo Credit: 中央社 詹宏志

由於受限於場地空間與距離的硬傷，使得仍有多數愛好讀書的民眾向隅，因此，「週三讀書會」策劃小組也推出募資活動，透過線上收費講座的同步參與，讓更多無法到場的民眾能共襄盛舉。募資活動在2月24日上午11時於「嘖嘖」平台上線，希望在3月10日中午12時前，募集達20萬新台幣，作為未來中央書局繼續舉辦文化活動的經費。

根據《聯合報》報導，此募資計畫共分為以下方案：

「傳承來贊助」方案：捐款500元或隨喜加碼，純粹支持文化行動。中央書局寄感謝函。 「精選喜好讀」方案：捐款1200元。可在詹宏志周三讀書會線上直播課程任選6場，每場次可觀看時間24小時。 「兩人齊同行」方案：兩人同行，捐款2200元。兩人各選6場線上直播課程，每場次可觀看時間24小時。 「閱讀0時差」方案：捐款2000元。詹宏志讀書會線上直播課程12場，每場次觀看時間24小時。 「經典慢慢讀」方案：捐款3000元。詹宏志讀書會線上直播課程12場，每場次可觀看時間為一周。 「海外專屬票」方案：捐款3000元。詹宏志讀書會線上直播課程12場，每場次可觀看時間為一周。 「限量好饗讀」方案：捐款5000元。除詹宏志12堂線上課程，可於24小時內看完，還受邀出席4月2日為20名贊助者準備的餐宴。

此活動也吸引各界藝文人士推薦，包含「作家編劇」小野、「前文化部長」鄭麗君、「前文策院長」胡晴舫、「音樂樂評」馬世芳、「作家主持人」蔡康永、「作家登山愛好者」詹偉雄。然而，除了「週三讀書會」之外，詹宏志也推動暫定一季一次的「作家晚餐」，此活動是為了感謝參與群眾募資活動的民眾，詹宏志將親自掌廚，預計在4月2日晚上7時，復刻以逝妻子，同時也是作家王宣一女士《國宴與家宴》中的菜餚，招待20位「限量好響讀」的資助者。

《中央社》報導，詹宏志說，對於一個年輕人，當時在台中是幸運的，因為有這樣一間藏書豐富，且包容所有不同面貌讀者的書店，讓他了解到，「一個在台灣成長的小孩，是有能力通過讀書，接上世界的面貌的。」當時詹宏志經常省下午餐錢，「我只要餓個兩天，就能夠有錢買一本書。」詹宏志表示，中央書局之於他，是惠他良多的一個重要文化場域，「藏在裡面的千奇百怪的東西，對一個正在成長的小孩，世界的豐富性，激勵了雄心壯志，中央書局給我這個力量。」

Photo Credit: 中央社

1925年，台灣還隸屬於日本的日據時期，有一群「文藝青年」為了提倡、保存、發展文化，在1927年以眾人集資的方式在台中車站創設了「中央書局」，此書局也成為當時重要的文化基地，曾是全台最大漢語書局。而後這座書局目睹了二次世界大戰、國民政府來台、經濟起飛、解嚴、戒嚴等歷史軌跡，最終在時代的消磨下，1998年選擇熄燈休業。

《ETtoday新聞雲》報導，在2015年原址建物招租，由信誼基金會與上善人文基金會共同承租，接下中央書局舊址建物；隔年，上善基金會創會董事長何壽川私人捐資上善取得中央書局所有權，並開始長達3年的整建，2019年11月中央書局開始試營運，2020年10月正式開幕。

Photo Credit: 中央社

根據《中央社》報導，文化部長李永得表示，中央書局不只是台中的文化堡壘，也是台灣文化發展重要的文化地標，不只是很多人的共同記憶，也是台中人的共同記憶，相信中央書局在新的經營團隊、新的理念經營之下，對於百年台灣的文化、台中的文化發展會有很大的幫助。

Photo Credit: 中央社

識人知世讀小說 每週讀書會書單 ／ 場次

3／10-《魯賓遜漂流記》Robinson Crusoe 1719／丹尼爾．笛福

3／17-《科學怪人》Frankenstein or The Modern Prometheus 1823／瑪麗・雪萊

3／24-《月光石》The Moonstone 1868／威廉．威爾基．柯林斯

3／31-《環遊世界八十天 》Le tour du monde en quatre-vingt jours 1873／儒勒．凡爾納

4／07-《吸血鬼德古拉》Dracula 1897／布拉姆．斯托克

4／14-《隱形人》The Invisible Man 1897 ／赫伯特．喬治．維爾斯

4／21-《人猿泰山》 Tarzan of the Apes 1912 ／愛德加·萊斯·巴勒斯

4／28-《美麗新世界》Brave New World 1932 ／阿道斯・赫胥黎

5／05-《一九八四 》1949／喬治・歐威爾

5／12-《掉到地球上的人》The Man Who Fell to Earth 1963 ／沃爾特・特維斯

5／19-《霹靂彈》Thunderball 1965／ 伊恩・弗萊明

5／26-《守護者注視下》The Eye of the Beholder 1980 ／馬克・貝姆

新聞來源：

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航