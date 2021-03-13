罔腰為假懷孕爭議發文致歉，律師：以違反社維法送辦有些牽強

接受過變性手術的網紅「罔腰」（江嘉文）上個月宣稱自己懷孕，這個月遭到高雄市衛生局以《社會秩序維護法》函送偵辦。罔腰今（13）天凌晨在臉書發文致歉，表示自己是因為得知家人喜事感到開心，才會和男友拍了類似的照片，「體驗當媽媽的感覺」。她也向為此受誤導的朋友致上歉意。

高雄市衛生局回應道歉與否無關是否違法，事證明確就依法開罰，衛生局將尊重一切司法裁決。是否有醫療機構違法進行人體試驗，衛生福利部的調查結果在前（11）天出爐，表示沒有醫療機構實施人體試驗、罔腰本人也沒有接受相關試驗，因此就此結案。

拍照體驗「當媽媽的感覺」，罔腰致歉：本意並非嘲笑不孕婦女

罔腰表示，起先她是因為得知家人有喜事感到開心，並想像如果是發生在自己身上會是什麼樣子，因此和男朋友拍了摸肚皮的照片，「體驗自己當媽媽的感覺」。

罔腰也表示，對於外界認為她的行為是在嘲笑不孕女性，這並非她的本意，也會更深切反省在網路上的發文。罔腰也向被這次事件或是任何醫學行為誤導的朋友，致上歉意。

《中央社》報導，高雄市衛生局表示，道歉與否無關是否違法，事證明確就依法開罰，衛生局將尊重一切司法裁決。

是否構成社維法第63條？律師：不愉快與社會恐慌仍有差別

至於罔腰這一連串的行為，是否已構成《社會秩序維護法》第63條中「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」情形，律師賴瑩真在其YouTube影片表示，憲法保障了人民的言論自由，有些人可能天生喜歡跨大其詞、說謊不打草稿等情形，但這些言論只要沒有侵害別人權益、妨礙名譽，也沒有社會秩序的問題，只要在法律容許的範圍，當事人可能在道德上有瑕疵，國家還是不能用法律處罰他。

賴瑩真表示，構成社維法第63條的情形，並不是說凡是散布謠言、引起社會騷動即會觸法，而是「散布謠言的內容足以使人心生畏懼、社會產生恐慌的情況」，例如：疫情期間相關的假訊息、戰爭，或者是哄抬物價，這才會構成影響公共安全的程度。

賴瑩真說，雖然罔腰此次的行為引發了一些爭議，但大部分都是在駁斥她的言論。賴瑩真表示，雖然高雄市衛生局認為罔腰勾起不孕婦女的不愉快，這她可以理解。但是這種不愉快與社會恐慌，賴瑩真說兩種情緒之間應該有滿大的差別。

賴瑩真表示，以社維法第63條的構成要件，她認為是較為牽強，但後續還是要看警察機關的處理，以及法院如何認定。

《中央社》報導，至於是否有醫療院所違法進行人體試驗，衛福部最終調查結果前（11）天出爐，次長石崇良11日下午接受媒體電話聯訪時表示，經連日調查共得出2結論，首先，沒有任何醫療機構實施罔腰所稱的人體試驗；其次，罔腰本人也沒有接受人體試驗。

石崇良說，憲法保障人民言論自由，但因罔腰言論涉及人體試驗，衛福部身為主管機關有必要瞭解，所幸確認沒有任何未通過審查的試驗行為，也沒有任何受試者接受相關試驗，因此此案結案，避免繼續在此事上浪費社會資源。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航