中油、經濟部接力澄清「三接已避開藻礁」，環團為何仍不買單？

環境資訊中心 記者孫文臨報導

珍愛藻礁公投連署倒數五天，仍有25萬份缺口，保育團體進入最後衝刺，也讓大潭藻礁爭議再度浮上檯面。中油22日發出新聞稿說明第三天然氣接收站（三接）為維護藻礁生態已採取迴避措施；23日經濟部臉書更連發四篇圖文，強調生態工法可維持藻礁與潮間帶生態。

珍愛藻礁公投小組則發出聲明，怒批中油「避重就輕、誤導大眾」，指出觀塘工業港需要浚挖航道及迴船池的總水域面積高達913公頃，將破壞工業港範圍底下的藻礁生態系。

桃園觀塘工業區與工業港開發爭議超過20年，中油擬闢建第三天然氣接收站，滿足鄰近的大潭電廠2022年擴建後的天然氣需求。然而，當地擁有生長7600年的大潭藻礁，又發現一級保育類柴山多杯孔珊瑚等豐富生態環境，從環評階段就爭議不斷，仍於2018年通過環評，目前已經進入施工階段。

台灣中油表示，建設三接是為供應大潭電廠新增燃氣機組及北部市場用氣需求，可穩定台灣天然氣的供氣能力，對整體用電、用氣及環境而言，觀塘案可確保電力供應穩定，也有助於降低空污。

中油：三接開發面積已大幅縮減

環團：工業港仍會破壞324公頃

中油強調，三接已通過環評審議，依法取得開發許可，並依環評承諾採迴避替代修正方案，避開藻礁生態敏感區域，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，「未新增任何填區，對觀塘潮間帶保留現況不予開發，不影響藻礁生態，藻礁會被完整保留」。

經濟部也說，通過環評的新方案用地範圍約23公頃，是舊方案的十分之一，「使用的是既有用地跟既有的排水渠道，避開藻礁」，增氣減碳的過程中，兼顧穩定供電及友善環境。

對此，珍愛藻礁公投工作小組則說，事實上中油三接「有」新增填區，而非僅使用18年前已開發的既有填區，「依環評資料，工業港將新增填海造地約21公頃，設置碼頭海堤長度1688公尺，北防坡堤4280公尺、450公尺，浚挖航道及迴船池，總水域面積為913公頃」，中油與經濟部絕口不提，是誤導大眾。

中油：工業港離岸設置可維護藻礁

環團：開發範圍仍是藻礁生態系

中油強調，工業港採離岸配置，以鏤空棧橋方式與工業區連接，「經學術及顧問機構以數值模擬及水工模型試驗確認，不會影響沿岸流自然流動，完工後可以繼續供應潮間生態帶所需營養鹽」，也依環評承諾，於2018年成立生態保育執行委員會，監督計畫區生態保育措施執行，對藻礁生態系進行環境維護及生態監測，以實際行動保護藻礁生態系，顯示工程並未對鄰近生態造成影響。

不過，珍愛藻礁公投工作小組則反駁，觀塘工業港開發範圍，就是藻礁生態系，「依相關論文顯示，桃園藻礁地形向海延伸範圍至少5公里」。環評資料也載明，工業港計畫區浚挖範圍皆有礁岩覆蓋，厚度自0.4～1.2公尺不等，「三接目前方案仍在藻礁區，中油與經濟部的說法避重就輕，誤導大眾」。

經濟部：三接可穩定北部千萬人用電

環團：海象不佳、選址錯誤

經濟部發文強調，選擇在桃園觀塘建設三接，就近供應桃園大潭燃氣電廠的機組，可維持台灣的供電穩定，以及北部電力均衡。核二廠跟協和燃油機組從今年開始陸續除役，北部將會急需新電源，「能源局預估，全國需電量，會從2020年2704億度，成長至2025年的3068億度，5年就要增加364億度電，必須開發新的電源」。

經濟部也強調三接如期完工的重要性，三接供氣後，能讓大潭電廠7、8、9號三部燃氣機組上線，補充北部電力缺口，「否則電力缺口必須由燃煤發電支援，得依賴中電北送、南電北送，長程輸電耗損，也難以持續目前台電在空污季降載的措施」。

經濟部強調，大潭電廠新增機組，主要供應台北、新北、基隆、宜蘭、桃園，關係到1000萬人口的用電，是全國區域電網均衡重要的一部分。

對此，珍愛藻礁公投工作小組則指出，三接工程開始後，因當地海象條件不佳，數度將船舶開到台北港避風浪，且工作船已發生兩次擱淺意外，其中一次更刮除0.58公頃大面積珍貴藻礁（G2區）。

公投工作小組指出，2004年，中油就曾評估桃園觀塘冬季海象不佳、潮差過大，天然氣接收站安全操作日數過短等狀況，如今卻避而不談，誤導大眾，「政府不該將接收站蓋在海象惡劣的大潭海域」，主張選址不當的三接應遷址。

中油於2020年3月28日發生擱淺造成藻礁大面積遭破壞，後方為大潭電廠 | 本報資料照，孫文臨攝

經濟部：天然氣發電降低碳排

環團：破壞7600年藻礁卻用25年就部分閒置

經濟部也說，天然氣發電的排碳量，只有燃煤發電的一半，是未來台灣因應全球減碳轉型的重要過渡能源，「從國外進口天然氣時，則需要接收站接收跟貯存，再供氣給天然氣電廠，所以必須興建接收站」。

珍愛藻礁公投小組則說，天然氣碳排放量雖較燃煤低，但仍屬化石能源，依據《溫管法》目標在2050年達到減碳50%，學者推估屆時將會有4成的接收站閒置，「花1000億破壞7600年的藻礁蓋三接，25年後閒置4成，划算嗎？」

搶救藻礁公投領銜人潘忠政（左一）與台電副總方振仁（藍衣）於大潭藻礁現勘 | 本報資料照，孫文臨攝

時代力量也發文表示，當初三接選址其實有台北港、林口港等替代方案，但中油卻一直堅稱不可行、不願評估，「若在台北港興建要10多年，時程來不及，用缺電來恐嚇人民」，批評中油是先射箭再畫靶，並非綜合考量後的最佳地點。

時代力量也強調，民間團體發起公投希望打破「經濟優先」的傳統思維，把「環境永續」融入台灣發展，期望重新啟動評估合適廠址，並守護7600年的大潭藻礁。

不過，中油表示，已針對各替代方案進行評估，但遷址台北港等，皆無法滿足大潭電廠新增燃氣機組的用氣時程。

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本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航