全球25國設立疫苗副作用損傷補償機制，台灣依法最高補償600萬元

美國食品暨藥物管理局（FDA）表示，嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗，只要打一劑，而且在試驗中顯示安全有效。有望在近日獲得專家建議後批准施打。

而在疫苗副作用的補償方面，目前全球已有25個自行採購疫苗的國家，針對各類疫苗損傷設立補償機制。台灣部分，在專家審議評估後確定與接種相關，死亡給付及極重度障礙給付最高為600萬元。

美FDA分析顯示嬌生疫苗有效，可望迅速批准使用

（中央社）根據美國FDA昨（24）日公布的分析，嬌生集團研發的單劑疫苗，可安全有效預防武漢肺炎。這種疫苗有望迅速獲批准。

FDA官員在昨日公布的文件中指出，嬌生單劑疫苗在試驗中似乎安全及有效。接種這支疫苗後14天就可開始產生防護力，但到28天後防範重症的效果更佳。

FDA科學家證實，對於防範中度及嚴重病症，整體有效性約66％，而防範最嚴重病症的效力則達約85％，而且使用具安全性。嬌生疫苗只需注射一劑，而非兩劑，可能有助加速疫苗接種。

FDA獨立專家小組將於26日開會，辯論是否有足夠證據，建議批准各界期待已久的嬌生疫苗。獲得專家建議後，FDA預計將於幾天內做出最後決定。

FDA批准疫苗與否不一定要遵循專家建議，但在核准輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）疫苗時都曾聽取專家意見。嬌生疫苗若獲得批准，將是美國第3個疫苗選項。

全球25國設疫苗副作用補償機制，台灣依法補償最高600萬元

《聯合新聞網》報導，目前全球已有25個自行採購疫苗的國家，針對各類疫苗損傷，設立補償機制，包括中國、日本、南韓、美國、英國、德國和紐西蘭等，其中16國位於歐洲。

各地實施方式、涵蓋的疫苗和傷害程度各不相同，大致包括殘疾等造成經濟損失、永久或重大的傷害、嚴重影響健康甚至死亡、接種後的不良反應等，都可獲得補償。

另一方面，世界衛生組織（WHO）也在22日發布聲明，表示透過疫苗全球取得機制（COVAX）取得並施打武漢肺炎疫苗，而出現嚴重副作用的92個較貧窮國家民眾，將可獲賠償。

至於台灣部分，根據《鏡傳媒》報導，指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，台灣民眾在接種武漢肺炎疫苗後，若發生嚴重的不良反應，可比照其他常規疫苗，根據預防接種受害救濟相關法規，在專家審議評估後，確定與接種相關，死亡給付及極重度障礙給付最高為600萬元；而無法確定與預防接種關聯性，則給付金額最高為350萬元。

Photo Credit：中央流行疫情指揮中心 若民眾接打疫苗出現嚴重不良反應，依照不同影響程度可申請補助。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航