台灣坐落在東亞第一島鏈核心位置，基隆港具有商業與國防雙重價值

海洋與台灣有著長久不變的關係，除了是地理環境的天然屏障，也蘊含著與國際鏈結的機會和挑戰，站在國際戰略的角度，台灣東面廣闊的太平洋，是西方各國進入亞洲世界的重要據點，西鄰台灣海峽遙望著中國與歐亞大陸，南方的巴士海峽與南海是進入東南亞地區的重要路線，北有東海串聯朝鮮半島與日本，坐落在東亞第一島鏈的核心位置，海洋是台灣國家發展基本定位。

海洋國家的基隆港，港市合一面臨轉型壓力

台灣作為一個海洋國家，無論是政治、經濟、文化等發展都深受國際情勢的影響，也因此關注全球形勢對台灣形塑對外發展對策的重要性不言而喻。近幾年，國際環境丕變，無論是COVID-19疫情對人類健康福祉的衝擊，或是大國競逐導致國際秩序呈現不穩定，台灣都無法自絕於外，可以說是深受影響；然而，台灣面對來自外部的各種挑戰，不能忽略自身與來俱來的有利條件。

當前，台灣鏈結國際的渠道深受疫情的影響，人流進出受制出入進管制而大幅萎縮，這影響不但是國家層次，同時也關係到各地方的發展，換言之，進入「後疫情」階段，如何重新錨定經濟發展模式相當重要。以基隆為例，港市合一的概念如何從意象走入具體發展模式，就必須思考基隆在國家及區域發展中的定位，其中，基隆港乘載多元的功能與角色又該如何轉型與結合？

基隆港是台灣主要的國際商港之一，不但肩負貨運的角色，還有客運、軍事、漁業及物流等功能，堪稱是北台灣重要海運樞紐，不過，近20年來，面對國內外的港口競爭，由於高山圍繞著海港使得港區規模達極限難以擴建，原本地形原本具易守難攻的特性，卻成為基隆港發展的一大罩門，巨型貨櫃輪無法駛入而轉停泊其他港口，基隆港從全球港口群中的前段班一落千丈。

發揮地方政治經濟優勢，跳脫傳統港口思維

基隆港的興衰影響了相依為命的基隆市，以及市民的生計和城市的發展。近年來，為了能提升基隆港的競爭力，開始進行港口發展的創新轉型，融入觀光產業並開放港區觀光，不但吸引國際航運業者入駐，也帶動了郵輪旅遊的生機；只是，疫情的肆虐導致出國及外國觀光客受限，對原本淺碟型的基隆觀光業帶來波動，或許推動國內旅遊可以一解燃眉之急，但建構更長遠的發展藍圖已刻不容緩。

以地緣經濟的視角來看，基隆港面對中國東部沿岸港口的競爭，以台灣經濟發展的規模來看，恐怕不是去競逐港口的吞吐量，而是提高倉儲及物流轉運的能量，簡單來說，以台灣坐落在東亞第一島鏈的戰略位置，不但是東北亞與東南亞的交集中心，更是太平洋進入亞洲的中繼站，基隆鄰近於台北都會區，又有比台北港更便捷快速的交通網絡，基隆港應當跳脫傳統港口發展的思維，以及尋求更明確且合身的定位。

Photo Credit: 中央社

對台灣身處亞太地區，也深具地緣政治的意義，尤其鄰近的中國是台灣首要的威脅來源，長期以來，中國從未放棄武力犯台的選項，也因此基隆維持軍用港的功能相當重要，對此，台灣必須提高基隆港在跨國軍事合作的地位與作用，港口的規劃應當納入「軍用深水港」，主要是為了能在進行聯合軍演時，能容納各種大型軍艦艇的停靠，以利可能作戰時的停泊需要，或許可以在原基隆港附近海岸擇區興建。

台灣攸關各國利益，基隆港重要性不言而喻

近年來，兩岸關係已有質量上的改變，台灣自主意識的提升，兩岸經貿依賴的情形不若以往；與此同時，中國卻頻繁對台採取軍機軍艦的武嚇行動，因此，台灣必須強化周邊國家認同「台灣安全是攸關各國的國家利益」，讓經濟合作發揮對中國的地緣嚇阻力，因此提高基隆市的國際鏈結能力相當重要。猶如英國《經濟學人》在近期的評論中指出「中國能收復台灣代表著美國全球領導地位的終結」，那麼台灣更應當重視基隆港對國家安全的角色與功能。

持平而論，從亞太區域形勢來看，台灣有著地緣經濟的價值，不但是國際市場不可或缺的獨立經濟體，更是全球科技產業發展的重要一環，這從近期各國對台灣半導體晶片的依賴，便可看出台灣的重要性。從地方發展來看，台灣四面環海，每個地方都有著鏈結國際的機會，如果說台灣的存在關係著美國在亞太地區的影響力，甚至是「印太戰略」重要拼圖之一，而基隆港是離首都台北市最近的國際港口，提升對接國際的影響力十分重要。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航