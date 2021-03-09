「反美鬥士」陳平在美國大魚大肉，還要糟蹋公眾的耳朵和眼睛？

最近，有「反美鬥士」之稱的復旦教授陳平，為了體驗他眼中「水深火熱的美帝」，貼出了一張他在美國德州的照片，沒想到這張照片也為他贏得了另外一個備受爭議的封號「反美是工作，赴美是生活。」

照片中的他裹得嚴嚴實實立在室外，周圍是一片皚皚白雪，不遠處還有一座豪宅。他在貼文中說自己所在的德州首府奧斯汀的高科技區，因突降幾十年不遇的冰雪，停電七小時。寒潮使風力發電機凍住，不能工作。政府號召居民減少用電，居民實際上增加用電，導致電網斷網。

他由此認為美國新能源的脆弱性，值得中國的發改委和地方政府警惕。他進而推銷自己的一些理論，比如「代謝增長論」，落後比先進更有生存能力，城市居民要準備戰爭和災害時移居農村。

今次的言論並不如他以往的發言那樣出位和吸引眼球，引發爭議的焦點在於那張配圖。有網友很快查出照片中那棟豪宅的物業資訊，而且就在陳平名下。據瞭解，豪宅所在的社區治安良好、居民收入水準高、環境優美，周邊有公園、學校、河流。

有網友調侃道：「陳平教授之所以在美國購置新房，是出於純學術研究性質的，主要目的是為了深入生活，近距離觀察美國人民的不幸遭遇。」

「反美鬥士」跪拜權力，背棄人民

據瞭解，陳平早年出身理工，後轉入經濟學領域，目前是復旦中國研究院研究員。由於經常活躍於網路，發表各種石破天驚的言論，他也是一名備受爭議的網路紅人。

2020年8月，他撰文稱：「在中國每個月2000元人民幣的收入，雖然換算成美元不到1000美元，但是卻遠比生活在美國，比如說在洛杉磯每月收入3000美元，生活要幸福得多，或者說更有穩定性。」

他的這番言論發表於李克強的「六億人每月收入在1000元人民幣左右」之後，給官方洗地的意味可以說昭然若揭。他腦海裡的中國老百姓，大概還停留在19世紀以前山水田園式的自給自足的農耕文明，人們靠著以物易物，沒有貨幣也能生存。

殊不知，這樣的地區也許會有，但是早已不是中國老百姓的主流生活，更不可能靠著每個月幾百元的生活費就能度日。以筆者家鄉小鎮的生活經驗為例，一些商品的價格甚至比城市還貴，在很長一段時間內，菜場豬肉的價格甚至比上海都貴。所以，城市生活壓力大的問題在一些小地方依然會有體現，有時甚至有過之而無不及。

如果真像一些老人家那樣每天吃蘿蔔乾泡飯，逢年過節才吃一次肉，幾年才換一件新衣服，那麼生活開銷自然會被壓到很低，但是這樣的做法顯然是不人道的，忽略了最基本的人權，這比「何不食肉糜」更加冷血無情。

陳平這種大名鼎鼎的教授大概是對著權力跪拜太久了，爬不起來、轉不過身，早已忘卻了他身後的蒼生黎民。

結合他過往的言論，他這次因為豪宅照片被海內外猛烈抨擊，可以說是搬起石頭砸自己的腳。「反美是工作，赴美是生活」，對中國社會各階層來說早已不是什麽秘密，但是也分吃相好壞，分低級紅還是高級黑。

墨茶走後，吃草莓是殘忍的

作為一個高級知識份子，最起碼不應該鬧低級紅的笑話吧。「美帝人民生活在水深火熱」這樣的話印象中存在於50年前，當時中國與外界隔絕，人民接觸不到外面的資訊，在官方的宣傳下，即使自己勒緊褲腰帶過日子，也要拯救在水深火熱之中的美國人民。在網路如此發達、人民之間交流如此頻繁的今天，依然拿這樣老掉牙的話術給老百姓催眠，真不知道是蠢還是壞。

如果拿著「美帝人民生活怎麼樣？」這樣的問題，去採訪偏鄉田間地頭的老農，大概都會得到「比我們會好點」的回答。當然美國國內也有巨大的貧富差距，但是作為一個發達國家的國民整體生活水準，肯定會高於中國這樣的新興市場國家。

就拿這次疫情為例，美國政府給國內低收入人群一次性發放了數額不斐的補助，而中國政府對人民的幫助幾乎沒有。和陳平有得一拼的另一位「反美鬥士」胡錫進，還大言不慚地說：「如果全民發錢，最後等於沒發。」

誠然，如果中國政府全民派錢，對陳平和胡錫進這樣的肉食者來說猶如毛毛細雨，不足掛齒。殊不知，它有可能就是別人的救命錢。

前段時間，一位網名「墨茶」的遊戲主播，年紀輕輕就患上慢性疾病。由於經濟拮据，他沒有錢看病，大部分時候吃泡麵度日。去世前幾天，他在網上說：「老想吃草莓，最近被病折磨的吃什麼吐什麼，然後特別特別想吃草莓。可惜草莓太貴了。」之後，他在出租屋去世，數天後被房東發現，法醫屍檢發現他是酮症酸中毒，通俗的講法就是餓死。

有好心網友看到墨茶想吃草莓，默默給他寄過去，遺憾地是，他在離世前沒能有機會嘗一口。德國哲學家狄奧多・阿多諾（Theodor W. Adorno）曾經說過：「奧斯維辛之後，寫詩是殘忍的。」今天墨茶走後，吃草莓何嘗不是殘忍的呢？

陳平和胡錫進這樣的高級知識份子，知道中國還有多少像墨茶和吳花燕這樣看不起病、吃不上飯的年輕人嗎？如果你們還殘留一點悲憫之心，那就請收起你們高高在上的傲慢嘴臉，低頭俯察一下蒼生黎民有多艱難。

Photo Credit: AP / 達志影像

大魚大肉過後，還留給公眾「屎尿效應」

在中國江浙一帶流行「悶聲發大財」，它的原意是指言行舉止保持低調，避免讓別人看到自己賺得的利益，而讓別人眼紅、妒忌或者羡慕。這句話本來沒有貶義，表現了江浙人的低調、內斂和務實。但是在中國改革開放、各顯神通的語境下，它漸漸變得有些曖昧。

不過，對於陳平、胡錫進來說，「悶聲發大財」實在是一舉兩得。一方面是保護他們自己，如果他們不發表這樣令全民激奮的話，他們有多少豪宅、擁多少女人，沒有人會在乎；另一方面是保護社會大眾免受他們的荼毒，經過這一年多的疫情，大家的生活都苦哈哈。

前不久刮起的勞工維權之風，最近又被官方打壓了，共青團竟鼓吹中國的低人權優勢，不搞西方善待工人那一套，繼續讓人民做任勞任怨的老黃牛。中國政府不幫人民就算了，還有陳平、胡錫進之流的叼盤俠，出來說這樣不知冷暖的話，你說社會大眾聽了會有什麽感受？

在中國，你如果悶聲發大財，沒有人管你；你仗著自己的權勢海吃胡喝，也沒人敢管你；但是你總要注意些自己的吃相和社會觀感吧？就算不想收斂，遮一下總可以吧？沒必要大魚大肉之後，還用一些屎尿來噁心人吧？

近日，中國著名作家賈平凹的女兒、詩人賈淺淺受到公眾質疑，有網友痛批她的詩句「低俗」、「不堪入目」，充斥「屎尿效應」。

其中一篇《朗朗》這樣寫道：

晴晴喊

妹妹在我床上拉屎呢

等我們跑去

朗朗已經鎮定自若地

手捏一塊屎

從床上下來了

那樣子像一個歸來的王

有作家披露，詩人賈淺淺的每一步背後都有其父賈平凹的影子。她任職的西北大學文學院，其父之前也曾任職於此，她榮獲的陝西青年文學詩歌大獎的主辦單位，領導也是其父。各路文學名家和詩人，更是看著中國作協主席賈平凹的幾分薄面，積極為賈淺淺的詩歌撰寫評論，溜鬚拍馬，一路吹吹打打，保駕護航。作為投桃報李，賈平凹也毫不吝嗇為抬捧其女的人搖旗呐喊。

俗話說：「有其父，必有其子。」女兒是這般難等大雅之堂，賈平凹又能好到哪裡去呢？有評論人士認為他的作品也是充斥著各種屎尿效應，粗鄙不堪。

他早已不把作家當作主業，沒有書法功底的人，竟然也豪邁地提筆賣字，還明碼標價。他在自己的書房醒目位置貼了一張「書法潤格告示」，上書：「四尺十萬，四尺斗方或三尺七萬，牌匾一字四萬。」可惜他的作品被專業書法家評價為：「就是字，不是書法。」

最近，著名時尚大牌推出了一款類似救生衣的空氣夾克，售價上萬。這樣一件近似「皇帝新裝」的東西依然讓一些中國人趨之若鶩，該品牌為什麽會推出這樣一種無厘頭式的東西呢？因為他們有定義時尚的霸權，他們設計的東西再另類，都會有人心甘情願地為之交智商稅，說難聽點，他們賺你錢，還要糟蹋、噁心你一番。

同理，陳平、賈平凹之流悶聲發大財不夠，還要糟蹋你的眼睛和耳朵。著名作家余杰先生曾經犀利地指出：「當今中國有『五鬼亂華』，暴君、貪官、奸商、文痞、愚民。」

他說：「金字塔第四層是文痞，《環球時報》的總編輯胡錫進、北京大學的文學教授孔慶東、諾貝爾文學獎得主和中國作家協會副主席莫言、世界銀行的副行長林毅夫，就是其中的佼佼者。他們靠編造謊言和搖旗吶喊，得到前面三大主子賞賜的殘羹冷炙，卻足以讓他們圓了『書中自有顏如玉，書中自有黃金屋』的美夢。」

金字塔最下層是愚民，他們是義和團，是紅衛兵，是小粉紅，是長不大的巨嬰，是身體長大而精神停滯的「類人孩」。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航