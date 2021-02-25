2021/02/25,
安心出Trip：疫情下公費旅行開支竟然倍增！
Photo Credit: AP / 達志影像
我們想讓你知道的是
面對財困，政府竟然唔理公眾觀感，繼續「自己獎自己」：每個受惠嘅幸運兒，閒閒地都受資助幾萬蚊，合資格嘅高級公務員每年亦可以攞$8萬公帑去旅行。
疫情及經濟逆轉下，眾多部門要「勒緊褲頭」，但有一項開支一枝獨秀，就係「長期優良服務公費旅行獎勵計劃」，即係獎勵資深公務員去旅行嘅開支[1]：2021-22年預算達$2.46億，係2020-21年嘅實際開支$3,377萬嘅7.3倍，亦比同年嘅核准預算增加85%[2]。
政府解釋舊年因為疫情，多達3,430位幸運兒要逼埋今年去旅行。疫情下，飛唔飛到都成為問題，但呢筆開支仍然係2019－20年實際開支（疫情前）嘅兩倍左右，令人百思不得其解。
「公費旅行計劃經濟圈」早已出現，不少旅行社均有「公費旅行獎勵計劃」package，由歐洲巴爾幹半島、非洲撒哈拉沙漠去到風光明媚嘅新西蘭都有，可謂應有盡有[3]，係來年全球疫情仍然嚴峻下推行「旅遊氣泡」，邊個會最開心？
除此之外，唔係資深嘅公務員都有「度假旅費」津貼：高級公務員例如首長級薪級表第7點或以上嘅公務員，可以一年最多攞$79,050公帑去旅行[4]，相關開支係2021－22年亦達到$1.45億[2]。
雖然獎勵資深員工去旅行係好多大公司嘅普遍做法，但面對財困，政府竟然唔理公眾觀感，繼續「自己獎自己」：每個受惠嘅幸運兒，閒閒地都受資助幾萬蚊[5]，合資格嘅高級公務員每年亦可以攞$8萬公帑去旅行，同樣係8萬蚊，失業市民請求政府支援貸款，竟然要比利息，做埋財仔個份。一邊對市民度縮，一邊對自己人大開水喉，說好的財政紀律去咗邊呢？
註釋：
- 長期優良服務公費旅行獎勵計劃「旨在獎勵長期服務而表現持續優良的員工，向獲選 的本地非首長級公務員及其同行人士發放旅行津貼 。」，以往只容許員工同行配偶獲資助，林鄭月娥喺2018年施政報告放寬限制，連員工一名同行親友或長期伴侶都可以獲資助，2017年獲獎人數達2510位。（可參考：公務員事務局長期優良服務公費旅行獎勵計劃、立法會：公務員及資助機構員工事務委員會2018年11月19日舉行的會議有關公務員嘉獎計劃的最新背景資料簡介）
- 2021至22年度財政年度政府財政預算案 總目46－公務員一般開支
- 金怡假期：公務員「長期優良服務公費旅行獎勵計劃」旅行團
- JeTour：長期優良服務公費旅行獎勵計劃
- 公務員事務局：度假旅費
- 政府擲1.31億元獎勵2500公務員去旅行 包食住人均資助5.2萬（3-4-2019，TOPick）
文章獲作者授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看作者Facebook
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