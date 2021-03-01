法律小教室：「偵查不公開」為何重要？

偵查是調查有無犯罪事實、收集案件相關刑事證據，確認該犯罪嫌疑人是否有犯罪事實，以及準備法院審判庭的公訴程序。

為了避免犯罪嫌疑人逃匿、串證或滅證，以及保護被害人與犯罪嫌疑人的人格權及人身安全，因此在《刑事訴訟法》第245條第1項有規定，偵查，不公開之。

偵查不公開原則，有學者又稱之為「秘密偵查原則」、「偵查密行原則」。

而偵查不公開可以分為「偵查程序不公開」和「偵查內容不公開」。

「偵查程序不公開」是禁止公開偵查中的一切作為，以便偵查能順利進行，也保護案件相關人證。

「偵查內容不公開」則是禁止公開偵查過程中所發現的犯罪事實，這是為了避免被告還沒經過法院審判就受到名譽、隱私的損害，甚至是影響到法官的心證。

偵查不公開保護之法益與規範目的

之所以訂定偵查不公開的原則，除了避免偵查秘密外洩導致犯罪嫌疑人逃亡藏匿、湮滅證據或勾串偽證，也是對於被告人權的充分保障。被告在未經法院依證據原則而認定有罪前，應該受到無罪推定原則的保護，若偵查內容在證據搜集或公訴程序準備階段就公開的話，將影響到被告或犯罪嫌疑人的名譽、隱私等人格權。

現在的媒體環境下，在未經法院審理之前，媒體就會預先揣測案情，或希望檢調單位、犯罪嫌疑人接受媒體採訪，檢察官或偵查輔助機關一旦公開所偵查的內容後，再經媒體傳播，就很容易形成全民公審被告，對被告未審先判。

此行徑無異是逼迫被告先受到輿論的譴責，造成法院審理該案件的結果如與人民期待不符合，人民就會認為司法不公，形成社會大眾對司法的不信任。假使被告是無辜的，形象也已受到無法回復的損害，很難擺脫社會大眾留下的刻板印象。且就算被告事後被法院審理有罪並接受懲罰，日後想要洗心革面時，也會因為社會大眾已經留下刻板印象，阻礙了他未來的更生機會。

法律之前人人平等，為了保障人權，偵查不公開原則是絕對需要遵守的基本規範。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航