2020年台股創新高的大功臣：30萬活躍散戶正在翻轉台股結構

文：郭庭昱

台股在鼠年度過驚濤駭浪的一年，加權指數從最低點8523點到最高點16238點，震盪幅度高達90%，最終上漲30%。除了指數上沖下洗，更重要的是參與者也起了結構性變化，這在過去20年從未發生，那就是散戶大舉回籠，扭轉了供需勢力，也改變了過去外資呼風喚雨，喊水結凍的台股生態。

最近，美股掛牌的遊戲驛站，這家傳統遊戲通路店，不敵網路遊戲陷入虧損，更迎來避險基金大量放空，散戶竟然登高一呼，開啟一場與法人的軋空大戰，令股價今年最高上漲18倍，放空的法人慘賠百億美元。而大舉進入台股的散戶，他們有著什麼樣的臉譜？行動上有什麼特色呢？

當沖盛行，活躍散戶倍增

回溯過去五年，從2016年到2019年間，大盤指數在8千點到1萬2千點之間盤整，是法人、主力等大戶主導的市場。證交所統計的每月實際交易的戶數，一直穩定在12萬戶到16萬戶間，一般散戶以存股為主，目的是打敗定存利率，標的則以穩定的金融股、傳產股居多，股息殖利率在3%到4%之間。

雖然台股在2014年開放當沖，2016年將標的擴及到大部分股票，但真正的觸媒是2019年起，手機下單普及化，營造散戶方便進出的環境；加上引進高頻交易，更是有利當沖交易操作。

當沖交易占台股成交張數比重，從2020年2月前的11至13%間，2月疫情快速蔓延時，拉高到2成以上，到了11月加權指數突破1萬2千5百點後，向1萬6千點奔馳的過程中，當沖交易占成交比重都維持在20至28%之間。

散戶是當沖的推手之一，前面提到2016年到2019年間，台股每月有實際交易的戶數，一直穩定在12萬到16萬戶之間；但是2020年以來，每月交易戶數一直在18萬到25萬戶間，12月交易最紅火時，更是衝到30萬戶，有效交易戶數可視為活躍散戶，代表散戶參與的熱度，除了主力及法人以外，年輕投資人更是異軍突起。

Photo Credit: 財訊

政府散戶力拱，台積電奔馳

即使台積電，當沖交易也可以占每日交易的1到2成，最高更曾衝到31%，完全是大象也能飛的走勢。低價的聯電、友達當沖率可以衝到四成，更熱門的長榮、陽明，當沖比率在五、六成是家常便飯。

就算是擅長技術分析、有20年以上看盤經驗的老手，遇上高頻、當沖盛行，價格超速拉高殺低，也是看到頭痛。例如2021年1月5日盤後，長榮公布2020年11月單月EPS（每股稅後純益）高達0.85元，是超好的成績，但是公布隔日的股價大跌6.48 %、次日再跌9.64 %，兩天股價大跌15.5%的凶猛殺盤，當沖率均高達55%，滾量大殺令市場對於股價的「超前部署」非常震撼。

另一方面，2020年外資在台股的賣壓也達到近年新高。2020年歐美國家遭受百年以來最嚴重的瘟疫，外資大量賣超股票，台股也不例外，總計賣超上市台股5397億元，其中台積電賣超1299億元，占了外資賣超的24%。

按照台股以往慣性，不管是台積電、大盤指數都會被外資殺得抬不起頭，不過，截至2月5日止，過去一年來台積電股價卻大漲98.46 %，與外資賣壓形成強烈反差。

率先在低檔大舉買進台積電的是政府退休基金，包括新制勞退基金、勞保基金、退撫基金的第一大持股都是台積電，占投資組合的比重拉高到26%到36%間，承接了外資賣壓，穩定籌碼也穩住軍心。而去年台積電受惠疫情帶來的數位轉型，科技及通訊產品需求暴增，加上美國對中國的科技禁令，為基本面大大加分，散戶追進時也跟著大賺一票，形同對外資的軋空手。這些都改變台積電股價由外資決定的慣性。

雖然散戶在這一波嘗到甜頭，但是漲勢以電子股、貨櫃為主，其餘約有七成的股票漲幅是輸給指數的，從前20大市值股票的籌碼變化清楚可見。台積電、聯電都是屬於外資大賣，股價逆勢大漲的形態。

聯電過去一年的漲幅高達258%，外資是大賣296億元，目前占持股45.16 %，過去一年下降了6.94個百分點。而持股在10張、15張、20張以下的股東比率，都比去年同期上揚了2個百分點以上，代表散戶勢力抬頭。在台積電方面，600張、800張以下的股東比率，也比去年同期上揚2個百分點以上，反映出資金量大的投資人還是比較青睞台積電。

Photo Credit: 財訊 電信股、金融股是散戶喜愛的存股標的

外資大賣超，股價逆勢漲

而外資過去一年買超的電子股中，聯發科、鴻海分別買超343億、321億元，漲幅是153%、35%，還有台達電、日月光、廣達等，都是外資買超且股價大漲。而股王大立光被外資大賣535億元，董監持股比率卻逆勢由一年前的14.24%增至目前的21.87 %，增加7.63個百分點，這是由於大立光將家族成員持股集中化，將兩家控股公司合併，令董監事持股大增，茂鈺紀念股份持有14.1%股權，為最大單一法人股東。

大型權值股中，外資也賣超台塑化、台塑、台化，令股價承壓，跑輸大盤。土洋對作最明顯是在金融股，外資一年以來賣超國泰金、富邦金、兆豐金、中信金，分別達73億、89億、281億、246億元，明顯壓抑股價；富邦金的董監事增加持股4.66個百分點，這是因為金融業自然人董事新規，金控、銀行董事長等大咖，須以自然人董事身分擔任，富邦集團大董蔡明忠、二董蔡明興的個人持股加入董監，造成董監持股大增。

從股權分散表的變化來看，交易所逐月公布5張、10張、15張、20張⋯⋯一直到800張以下的持股比率變化，這些少張數的持股比率，可以代表散戶持股的部位，也呈現出散戶對台股的偏好。

例如這一年以來，前20大市值個股中，在8百張以下各張數類別的散戶持股比率都增加的個股有12檔，台積電、中華電、聯電、國泰金、台塑、富邦金、台化、日月光控股、兆豐金、統一、中信金、台灣大。其中只有電子股的漲幅大，其餘的電信、金融股漲幅不大，一向是散戶喜愛存股的殖利率股，這又是當沖以外的另一種散戶面貌。

台股在2020年衝破12682點歷史紀錄後續創新高，外資大幅賣超，正好給予政府退休基金很好的加碼點；另一方面，散戶大舉進場，無論是當沖或存股，參與度大增，每月有效交易戶數由2019年的16萬戶，倍增到去年底30萬戶，散戶勢力日益坐大。

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散戶進駐龍頭股，影響力大

散戶占台股比重上升，有幾個解釋。其一，台幣強升，海外理財難度高的大環境下，留守台股是一個解方。其二，台商回流，資金充沛利率太低，台股殖利率具有吸引力。其三，年輕人留在台灣工作、投資的機會多，股市參與度增加。總之，30萬活躍散戶的參與，將令台股有不同於往日的新面貌。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航