Clubhouse受到泰國抗爭青年歡迎，前總理塔克辛也加入

語音社群應用軟體Clubhouse在泰國年輕抗爭者中受到熱烈歡迎，讓民主派抗爭者尋求與夥伴結盟，也讓不同政治立場的人有溝通的機會，形塑出另類公共討論空間，連前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra，又譯他信）也加入，聊泰國政治並回答參與者問題。

《德國之聲》報導，在學者Pavin Chachavalpongpun於2月12日加入之後，Clubhouse在泰國抗爭者之間造成旋風。Pavin目前在日本京都大學任教，長期關注、批評泰國王室議題。他接受德國之聲採訪時說，警察鎮壓泰國政治抗爭催生Clubhouse爆紅，「這裡（泰國）沒有公開的討論......所以當有新的集合場所被引介，人們就會跑來討論政治。」

Pavin在Clubhouse上兩週內就已吸引將近30萬名追蹤者，他注意到有許多人會在這個與聲音為主的應用軟體（app）上開聊天室討論王室，「這個app彷彿為了討論王室而創造的一樣。」Pavin開玩笑道。

Clubhouse由阿爾法探索公司（ Alpha Exploration Co）開發，是一款互動式的聊天app，讓用戶間可以進入直播聊天室。在聊天室中，用戶可以透過舉手的機制加入討論，當討論結束聊天室就會消失。

Clubhouse已經變成民主派抗爭者一個找到與連結更多支持者的管道。Pavin的第一個聊天室有300個參與者，上週末已有3萬5000人加入談話，雖然近日Clubhouse放寬聊天室5000人的上限，不過仍要開設多個聊天室才能滿足聽眾需求。雖然其他討論政府或王室體制的聊天室並沒有得到聽眾相同程度的熱絡，但也經常是滿人的狀態。

因2006年軍事政變被迫下台，流亡國外的前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）也加入 Clubhouse ，化名為Tony Woodsome。塔克辛進入平台引起巨大的迴響，22日他開設討論泰國政治的聊天室，至少有五萬人加入——塔克辛閃躲掉一些有關民主抗爭、王室改革的尖銳問題。

《Khaosod》報導，不過，在Q&A環節中也有許多輕鬆的問題，比如「為什麼你自己取名Tony？」塔克辛回答，這是他在美國讀書時取的英文名字；「為什麼帕拉育總理每次聽到有人提到塔克辛就會生氣？」塔克辛回答，他也不知道。

23日記者詢問帕拉育（Prayuth Chan-o-cha，港譯巴育）是否也要加入Clubhous面對政敵？「我沒時間。」帕拉育只搖頭說，「為什麼你們要花時間聽這個犯法的傢伙說話？他破壞法律，但你們仍然給他信任。」

另類公共領域

《德國之聲》報導，在泰國公開批評王室會遭遇刑法第112條冒犯君主罪（lese majeste law）。但是，自從去年（2019年）青年引領的支持民主抗爭運動以來，王室從原先是禁區的話題，逐漸受到廣泛的批評。抗爭運動的訴求要求總理帕拉育下台、修改過去由軍方主導寫下的憲法、改革權力過大的王室。

「當我們前往參加抗爭，我們只能和周遭的人說話和聽運動領袖說話，有時候他們的演說是令人失望的。」一位跟Pavin同時開始使用Clubhouse的用戶Pla表示，這個app就像「較小規模的抗爭」，一旦我們對什麼說法不太同意，我們就可以舉手（發言）。這種互動可以幫助想法散佈得更快。」

繼中國政府在用戶開啟熱烈討論後，已禁用Clubhouse，泰國政府也警告用戶可能會觸法，如果濫用Clubhouse將會違反《電腦犯罪法》（Computer Crime Act）。數位經濟部長Buddhipongse Punnakant在18日的聲明中說，「跟其他社交平台一樣，當局已經準備好透過法律行動（對付破壞法律的人）。」

《路透社》報導，泰國政府經常用國家安全為由，以網路犯罪法起訴王室批評者。過去也曾在臉書（Facebook）、YouTube和推特（Twitter）上打擊這類批評言論。

「泰國政府依然用非常過時的心態來面對資訊。他們認為自己仍然能控制和製造一套訊息。」Pavin說，「現在時勢不同，他們不知道如何處理，最後仍然訴諸法律約束這種舊方法。」

今年29歲的Pla觀察Clubhouse上亦有政府的支持者，也發現在反政府的抗爭者中，有認為不要碰王室議題和要求王室改革的兩派，會在Clubhouse上互相討論。她認為政府試圖禁Clubhouse是因為不樂見政治光譜不同群眾的可以彼此談話結盟。

即使在政府在盯哨之下，Clubhouse仍然攫獲越來越多支持者，有潛力成為另類公共討論空間。Pavin分析，Clubhouse在緊繃的政治氛圍中，提供許多討論機會。雖然不會認為一個app就能讓泰國王室主義者就變成支持民主的陣營，Pavin說，「希望可以成為持不同意見的人彼此溝通的管道。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒