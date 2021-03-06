天上的飛機那麼多，如何避開「塞機」甚至互撞的風險？
我們想讓你知道的是
在ACAS還沒出現前有許多飛機因碰撞而失事，也造成偏僻地區航管人員非常大的困擾。由於偏僻地區航管人員人數較少且工作時間較長，有時一不注意就會造成飛機在空中接近，甚至發生碰撞的意外。
文：宛同（任教於淡江大學航太系，美國德州大學航太工程博士。研究領域為飛機設計、飛機性能、飛行安全分析及航空氣象）
你有聽過這樣的機上廣播嗎？
各位旅客您好，由於機場跑道繁忙，目前我們正排在第15順位等待起飛，請大家耐心等候......
航空運輸快捷便利，使航空客運成長屢創新高，再加上新飛機不斷加入營運，舊型飛機又尚未達到淘汰年限，全球民航機起降架次增長迅速。
飛機在天空飛行，因速度、天氣及飛機數量增加，早已無法單靠飛行員目視飛行，必須使用裝備以避免互撞，尤其是大型飛機的長途飛行，更有賴地面飛航管制單位對航線、高度及離到場的管制與掌握。
我國民用航空法定義為「飛航管制是指為求增進飛航安全，加速飛航流量與促使飛航有序而所提供之服務」。近年來空中交通頻繁，對飛航管制的要求更加嚴格，使飛航管制的壓力提高。此外，由於飛航管制失誤而發生的飛航事件，例如失事、空中接近與跑道入侵等也時有所聞，使得國內外民航主管機關不得不重視飛航安全問題。
台灣自1987年開放天空以來，空中航運量逐年增長造成空域擁擠，飛機也時常發生空中接近事件，且天氣變化狀況越形惡劣，2020年初空軍黑鷹直升機墜毀等重大失事事件，都再次凸顯此議題。
飛機越來越多，飛航安全需不斷加強
飛機操作可分為起飛、爬升、巡航、進場及降落等五個階段，隨著經濟發展，民航運輸事業在過去幾十年內高速發展，由於空中交通流量增加，交通擁擠狀況也越來越嚴重，空中交通管制系統所受壓力越來越大。
舉例來說，空中交通較為發達的美國，每一時刻都有上千架飛機飛行；而亞洲各地機場每年旅客總輸送量已經躍居到全球機場的第二名。對此，必須使用空中交通管制系統以維持空中交通秩序，主要任務是防止飛機相撞、與地面障礙物相撞及侵入禁區、危險區或限制區等，保證快速高效的空中交通流量，以及保障空中的飛行安全。
隨著飛行流量增大，對於空管自動化系統處理能力的要求也越來越高。在空管自動化系統的警告功能中，「最低安全高度警告功能」是系統不可缺少的功能，該功能可以在飛機接近，或即將接近所在區域的最低安全高度時，為管制員發出視覺上（螢幕的文字警告）和聽覺上（警告聲音）的雙重警告。
不要靠近！保護飛航安全的防撞系統
空中防撞系統（airborne collision avoidance system, ACAS，又稱traffic collision avoidance system, TCAS），是一個獨立於飛機定位、飛行管理和交通管制的系統，它能藉由與其他的空中防撞系統互相傳遞訊號，偵測及計算各架飛機的位置、速度與高度，避免飛機在空中接近或相撞。
在ACAS還沒出現前有許多飛機因碰撞而失事，也造成偏僻地區航管人員非常大的困擾。由於偏僻地區航管人員人數較少且工作時間較長，有時一不注意就會造成飛機在空中接近，甚至發生碰撞的意外。
而當ACAS出現後，空中接近和碰撞機率大幅降低，除了航管人員能夠輕鬆許多，飛行安全也大幅上升，減少了因人員疏失所導致的失事。
而近地警告系統（ground proximity warning system, GPWS）則是飛機上警示飛行員飛機處於即將撞擊地面、水面或障礙物等緊急危險中的系統（圖一）。加裝近地警告系統目的，在於避免飛機發生操控下墜毀或撞山（controlled flight into terrain, CFIT）。
飛機問世以來，保障飛行安全一向是航空業的最高準則。隨著當今科學越來越發達，飛機設計製造和自動駕駛日漸成熟，機械故障不再是造成飛安事件或是空難的主要因素。
近10年來，80％的重大空難及飛安事件，都是由於人為失誤所造成的不幸意外，為了防止人為失誤的發生，各航空公司與民航主管單位，也都開始重視機員資源管理（crew resource management, CRM）。
機員資源管理（Crew Resource Management）
CRM為一套程序及訓練系統，集中於機組人員之間，人與人的溝通、領導力、及決定能力。此訓練最初源於美國國家航空暨太空總署因很多航空的意外均為人為錯誤，而進行的一項關於飛機人員行為科學的研究，目的是為了減少因機員失誤而造成的空難。
會觸發研究機員資源管理的導火線，是1977年的特內里費空難，兩架波音747在西班牙加那利群島的洛司羅迪歐機場的跑道上高速相撞，導致583人死亡。
機組資源管理強調建立質疑或挑戰權威的氣氛和態度。過去發生的空難經常可以從駕駛艙的錄音發現，副機師或工程師等試圖將危險的情況告訴機長，但當機長明白情況時，已來不及避開危險。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航