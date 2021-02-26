2020年App Store訂閱收益超車Google Play近四倍！影音、娛樂App夯

焦點一：2020年，App Store訂閱收益超車Google Play近四倍！影音、娛樂App夯

據統計，2020年全球App消費者支出來到了歷史上的高峰，累積金額達1110億美元之多；其中，佔比愈來愈高的是訂閱App所收取的費用。數據顯示，全球前100名非遊戲的訂閱式App的訂閱收入，在2020年以34%的強勢增幅，攀達130億美元，遠高於2019年的97億美元，且此一趨勢預期將持續成長。

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其中，蘋果App Store帶來的訂閱收益高出Android系統Google Play近四倍。前述130億美元中，有103億收益皆來自於App Store，僅有27億美元發生在Google Play商店；不約而同的是，在兩個平台上下載量前三名的App皆為：YouTube、迪士尼+、Tinder。而在蘋果App Store中，下載數量最多的應用程式類型，除了穩居冠軍的遊戲類程式外，依次為影音（Photo & Video）、娛樂（Entertainment）、實用工具（Utilities）和購物（Shopping）App。

焦點二：VEVO推出情緒鎖定廣告「MOODS」，有效增進鎖定效果

由全球三大音樂公司巨頭（環球唱片、索尼音樂娛樂、阿布扎比傳媒）創立的高畫質音樂MV專屬網站「VEVO」，在日前推出了新的廣告鎖定方式：「情緒鎖定」，這個產品旨在幫助廣告客戶更有效地精確鎖定平台用戶。



VEVO在全球每月大概有超過十億的活躍用戶，其中大約1.49億位用戶集中在美國。它利用特殊的數據模型，把每個在VEVO的MV都貼上數據標籤，使品牌商可以利用「情緒」來鎖定受眾。目前VEVO上可以選擇的情緒類別包含有趣、真切、熱情、自信的等等。VEVO表示會在近期推出更多的選項。

VEVO認為，Moods可以有效協助廣告商把廣告放在與情感有正連結的內容，為消費者建立更積極的廣告體驗，從而提高對廣告的記憶力和品牌的吸引力。Vevo數據科學高級總監說：「人的心情會影響我們所做的一切，包括消費行為和與互動對象。歡樂、恐懼、悲傷、希望，MV是人們日常生活中享受的源泉。藉著VEVO的創新功能，能更好地了解觀眾及其觀看時的心態，從而提供最佳的MV體驗。」

焦點三：政治性貼文帶動推特收益成長，積極優化廣告系統，推出因應iOS14的歸因模式

2020年底，沸沸揚揚的美國大選，帶動了各大社群媒體的政治討論聲量，在臉書與推特（Twitter）上尤其明顯。其中，推特在永久刪除川普的帳號後，用戶數量持續增長，除此之外，活躍的政治型貼文使Q4期間平台上的可變現使用流量，增加了27%，達到1.92億，隨之而來的收益也成長了28%，達到13億美元。

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對此，推特CFO表示，Q4收益成長不僅是因為選舉使平台流量增加，更是因為團隊針對廣告產品與歸因模式優化有成。推特近年來增強自家的廣告產品，除了推出新的廣告格式、更強健的歸因系統，以及更精準的受眾定位機制。

除此之外，因應蘋果iOS14的隱私更新，推特正在投資Twitter Click ID等產品，該產品可在不使用Cookie的情況下進行歸因，並將使用蘋果的SKAdNetwork產品在iOS14設備上處理歸因。推特在廣告系統上的種種佈局，昭示了其與Google、Facebook競爭廣告市場的野心，並宣告將爭取中小企業廣告主。

焦點四：強勢反擊媒體談判法，Facebook將禁止所有澳洲用戶查看或分享新聞報導

臉書在2月17日發布最新消息，將禁止所有的澳洲用戶利用臉書分享、查看新聞報導。如此激烈的舉措，其實是針對澳洲政府正在提案的「媒體談判法」的強硬反擊。

社群平台雖助長了新聞傳播的速度，卻對於產製新聞的業者毫無好處可言。在社群平台帶來流量的新聞，其廣告收益都落入了網路媒體巨擘Facebook和Google的口袋。而澳洲在近期展開討論的「媒體談判法」就旨在要求像是Facebook和Google這類型的科技巨頭，為服務上出現的新聞內容付費。

同樣被法案針對的還有Google，但Google在這個議題上選擇了與Facebook截然不同的面對方式，日前Google已經與澳洲最大的新聞集團「西部七號傳媒公司」以鉅額款項達成協議：Google可擁有該平台的文章的散佈及使用權。

相對的，Facebook澳洲及紐西蘭董事總經理威廉・伊斯頓聲明：「澳洲的草擬法案已經根本上地誤解了Facebook與使用平台共享新聞內容之媒體間的關係。這使我們（Facebook）面臨一個嚴峻的選擇：試圖遵守無視這種關係現實的法律，或者在提供給澳洲用戶的服務中禁止新聞內容。懷著沉痛的心情，我們選擇了後者。」

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本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航