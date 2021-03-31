從事居家長照的心理師，在醫療與交通資源不足的花東如何協助個案？

採訪、撰稿：李蕙君臨床心理師

朱芳嫻心理師在花東執業多年，過去在醫院服務，享受工作也賣力工作的她，因為健康因素離開醫院後踏入了社區，在台東開設心理治療所，從事長照居家及心理治療的專業服務。

需有個案管理和連結資源的能力

從小就很有老人緣，也很喜歡老人的芳嫻心理師，在神經心理學領域中，也結下她與老人和失智症的不解之緣。在身心科工作時，她接下失智症與長照據點的計畫，在前期的評估時，她會與個案溝通，記錄下失智的個案，也將有需求的家庭、有或沒有意願參加的名單整理歸檔。

「長照的個案不是只服務一個個案，我們眼睛要看是一個家庭。」在失智症社區據點試辦計畫開始後，由於已建立良好的信任關係，加上據點的環境設置、活動設計都經過妥善的規劃安排，即使無意願或有困難的家庭，團隊也電訪、家訪個案，了解他們的困難後，協助排除參與的障礙。棘手的交通問題，在與不同單位溝通協調後，透過付費交通車的方式處理，讓更多的人方便參與。

成立治療所後，芳嫻心理師與大福職能治療所合作從事長照居家的服務，有需要時也會一起家訪。「職能治療、護理跟心理，我們各自有各自的專業，所以我們會給家屬一個很全面的評估。」共同評估後，團隊針對個案的需求提供適切的服務。「我覺得真的在做愛心啊，因為我們一起進去，長照給付還是只支付一小時鐘點，但是我們治療所願意這樣做，更事半功倍地給個案需要的協助。」

談到在長照中所需的知能，芳嫻心理師表示：「做長照要有個案管理的概念，也要培養出幫個案連結資源的能力，連接好資源可以使個案及他的系統都能有更好的照顧。」她舉例，曾有一位症狀明顯的精神科病人，已經接受治療穩定回診，但症狀卻不見改善，年邁的個案父母束手無策。「後來我去他家裡面看，他的藥物都亂排，甚至有些藥保存不當，都潮解融化跟其他藥融在一起，藥效也沒了。」

她協助這位個案申請居家服務員[1]，協助排藥與穩定服藥，也轉介個案到小作所[2]做訓練。「小作所的社工跟教保員因為有我們這樣的支持，他們就更有信心來服務精障的個案。」長照資源的介入，不只穩定了個案的症狀，也讓個案的家屬能得到休息的機會，照顧好個案的一家人。

在醫療與交通資源不足下前進：一位個案的故事

談到台東服務的困難，芳嫻心理師表示：「資源分配不均，醫療資源不夠、交通的資源也不夠。」在台東有將近2000位領有手冊的精障個案，但可用的急性病床只有70床，在個案急性期發作時，可能會面臨無院可住的窘境，台東目前也沒有社區復健中心與康復之家，只有北榮台東分院有日間及慢性病房。

「因為醫療資源不夠，我們只好想辦法在社區無所不用其極的hold住個案。」在社區服務時，她與個案建立起長期、穩定的關係。過去在醫院中，可能只看見個案表面的樣子，但走進居家環境時，可以接觸的面向更多，也了解個案更真實的生活樣貌。她相信，「在真實的過程中，有人給他們正向的支持跟接納，他們慢慢也可以找到自己，只是有的人很快，有的人慢。」

交通方面，西部的公車或捷運等大眾交通運輸資源相對較多，在台東，個案光要出門走到公車站牌，可能就要花上半小時，公車的班次也少，使得出門回診甚至是參加復健活動，都變得相當困難。

儘管面臨眾多的挑戰，芳嫻心理師仍然樂在東部的工作中，她說：「我覺得心理師這個角色就是助人工作者，他不是服務業，是助人工作的一個事業。」而她也在陪伴中得到許多感動。她有一個近60歲的慢性思覺失調症病人，由於個案受到症狀影響，會出現許多干擾及強迫行為，也讓他不敢坐公車或害怕自己煮東西，因此讓芳嫻前往服務。服務後她開始幫個案連結資源、申請個人助理[3]，也看到個案把家中打理得很好的優勢。

透過與個人助理一起合作，兩人慢慢鬆動個案的想法，她花了兩個月時間說服個案配合個人助理坐公車，個案現在願意跟個人助理每個月坐公車到市區看醫生，在訓練後也可以自己煮東西吃，從完全不開火，到現在一周煮三次，享受著改變所帶來的便利。「過去那麼多年他都沒有離開所住的社區，現在個人助理就不斷的挑戰他，帶他去海邊、帶他坐公車去市區，下一步我想要挑戰他在外面兩天一夜。他過去的狀態有很多過度的焦慮，現在就越來越好了，我就覺得很感動啊！」芳嫻心理師帶著滿溢的笑意分享了這個故事，如此的真心相待與陪伴，讓個案體驗到了四十年來不曾有過的生活。

看見人的本質，懷抱善念為個案設想

芳嫻心理師提醒想從事長照工作的心理師，一定要把基本的晤談能力與個案評估做好，也要了解長照的目的，避免本位主義、只處理心理問題，而是要扣緊主題給予完整的評估與後續介入。在臨床心理工作中，她推薦透過督導不斷的精進自己的能力，也需要更接納與正視目前的制度與法規，懂得在工作之中保護自己，也了解限制及權利。

「其實作長照的工作，讓我對自己的理念跟專業更有信心，當我們帶著善念去工作的時候，過程中得到很多很好的支持跟回饋，我們堅持好的服務品質，看到很多個案有改變，自己也覺得很滿足，我們真的可以看到一個人的本質，然後為他設想，然後去工作。」芳嫻心理師期許大家都能是好的助人工作者，帶著善念走進個案的生命中。

註解

居家照顧服務員：提供個案日常身體照顧，包含翻身、餵食、沐浴、扶持上下床、服藥等。 身心障礙者社區日間作業設施（又稱小作所）：提供以作業活動為主，自立生活及休閒文康為輔之服務內容，以協助身心障礙者提升社會適應能力及生活品質。 個人助理員：提供身心障礙者在社區居住、生活及參與社會的人力協助，並協助社會資源的連結，以促進身心障礙者自立生活、社會參與。

受訪者：朱芳嫻臨床心理師 現職：福至心靈心理治療所所長、老大福生活坊負責人、社團法人台東康復之友協會理事

經歷：北榮玉里分院臨床心理師、台東榮民醫院臨床心理師

學歷：中原大學心理學研究所臨床組畢業 採訪、撰稿：李蕙君臨床心理師 國立政治大學心理學研究所畢，現服務於台大醫院雲林分院精神醫學部。喜歡冒險卻又嚮往安定，相信文字的溫度能讓走過的印記永遠活著。

延伸閱讀

本文經心理誌 PsychoLife授權刊登，原文刊載於此

原標題：心理誌 PsychoLife 第55期-3：苦行的快樂助人者─後山的長照光景

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航