日本女獵手Nozomi：從東京回到鄉下，為了守護爺爺的菜園開始獵山豬

文：高橋郁文

受訪者：Nozomi

Nozomi，明治大學畢業後，在東京從事業務工作。2018年以祖父過世為契機，離開10年以上居住的東京移居到茨城縣，改行從事農務和瑜珈老師。因困擾於菜田出沒的山豬而取得狩獵執照。同時為紀錄自身成長和鄉村生活的魅力，和堂兄弟「Saito-san」、「Anii」共同製作YouTube頻道「Nozomi’s狩チャンネル」（Nozomi’s狩獵頻道）向世界轉播。2020年起任著名服裝公司WORKMAN代言人。戶外同樂會「ランドネたのしみ隊」第一期生。

日本人每當吃飯時都會說「itadaki-masu」（類似中文裡的「開動了」），其中蘊含著對「吃下（動植物的）生命」，感謝牠們成為自己活下去的能量。生為日本人，從小長大的成長過程中，或多或少都會聽過這樣的故事。

然而今天生活在遠離產地的大都會，往往習慣了乾乾淨淨被包裝好的蔬菜和肉品，而忘記了它是經過什麼過程來到眼前，也因而稀釋了對生命的感恩之念。

Nozomi丟棄都市上班族的生活，於三年前移居至筑波山下的茨城縣，每天過著正視生命的生活。

只因為想守住爺爺的菜田

Nozomi決定移居到茨城縣，是在祖父葬禮的當天。

大學畢業後在東京工作，擔任業務，穿著高跟鞋穿梭大都會的高樓大廈。她並不討厭這樣的工作。建立目標、確立策略，猶如電玩般一關一關攻下的感覺讓她覺得非常有趣。一大早離開家，上班加班到末班車的時間，即使得假日上班也不推辭，為達到業績而貫注全力。但是，今天她回想起那段日子時，覺得自己只不過是個工作狂罷了。

天天吃著超商的便當和泡麵，飲食習慣極為不健康的情況下，與學生時代相比，Nozomi胖了10公斤，精神上也時常陷入不穩定的狀態。Nozomi的祖父母擔心她這樣的生活，常常寄送自己種植的蔬菜包裹。每當Nozomi吃下這些蔬菜時，往往感受到生命的脈動、感覺自己「活著」。

Nozomi形容這種感覺就像爺爺種的菜為她注入了能量。邊吃著蔬菜邊想像，如果能夠每天吃到這麼好吃的蔬菜，每天的生活多麼幸福啊。

因此，祖父葬禮後，聽到祖母說：「我一個人沒有辦法繼續耕作菜田和維持賣菜攤位」，讓Nozomi無法束手旁觀，馬上和堂兄弟們商量決定繼承。做好準備，待數年後大家一起來務農，耕作並運營爺爺留下來的菜田和攤位。

Nozomi在東京的時候曾因為身體不適，為了改變體質參加瑜珈教室，後來努力取得瑜珈老師的資格。取得資格後，為訓練自己，又接了許多瑜珈教室的老師工作。過了一段時間，肯定自己能經營瑜珈教室且同時務農的時候，下定決心離開從學生時代生活了十多年的東京，移居到茨城縣。

對於突然移居鄉下，Nozomi並非沒有不安。從大都市的東京突如其來的「外人」，是否能被鄉下的窄小社區社會所接納。倏地進入高齡化社會的地區，能不能和年長者圓融相處，這些對年輕女生來說還是未知數。

但開始在這裡生活後，這些不安都成了杞人憂天。

「當你在菜田時，鄰居就會過來很親切地跟你說『你在幹什麼呢？』知道你家沒有種水菜，會帶著水菜來並說著『我們家太多了吃不下，你拿一點去吃吧。』有趣的是，這種事在這裡都是很普通的。」

在東京的公寓生活，簡單打個招呼為常態，所謂的「鄰居來往」幾乎不大可能發生。甚至不關心、不干涉成為理所當然。鄉下生活則是180度大轉變。並非感覺被人干涉，反而是一種有人默默關心自己，擔心自己的溫暖感受。

接觸農業之後，自然而然對生產者生出感謝之念，自己也希望耕作安心安全的食物。

「以前在東京時，看到超市裡包裝的漂漂亮亮的蔬菜時，完全不會考慮到它是怎樣被種植的。但當你居住在農業地區時，有時會遇見噴撒農藥的場面。當自己成為生產者一方時，就強烈希望為消費者提供安心又安全的蔬菜。」

Photo Credit: 花井智子 / nippon.com

最終選擇的解決方法便是狩獵

「雖然有聽說過這附近也有野獸出沒，並破壞農作物。但自己的田沒有經歷過，所以一直覺得那是別人家的事情。直到第一次親手栽種且快要收割的花生，就在入秋的某一天，被山豬完全吃光了。當時看著荒廢的菜田時，衝擊真是大，無法接受事實，頓時說不出話來。」

Nozomi馬上採取了行動。在網上收集資料，建構了電網。但沒想到很費力，費用也昂貴。而且即使自己家的菜田圍了電網無事，山豬還是會入侵其他沒設網子的菜田。但要請那些阿公阿嬤來構建電網，不論費用或人力，都不是簡單能實現的事。

明白構建電網無法解決根本問題，於是想到自己去當獵手。

由於決定要在此地落地生根，有問題就要去面對，不想妥協，並想為此地貢獻一己之力。

獵場就在離自己家十多分鐘的地方。日本的國土約7成為山林，1億3000萬人大部分都集中在沿海的平原或環山的盆地。一般情況下，動物不會入侵支配者人類的生活圈。但自從開始狩獵後，忽然覺得或許人類才是入侵動物生活圈的外人？在此之前從未如此想過。

Nozomi在2018年取得「陷阱狩獵」的執照。由於身兼瑜珈老師和農事，每天非常忙碌，比起進入山中巡邏使用獵槍的狩獵形式，不如等待獵物進入陷阱的狩獵方式更符合自己的生活作息。此外，「陷阱狩獵」所須的種種初期費用也比購買獵槍要來得便宜，很適合初學者（之後於2019年取得「第一類狩獵執照」即獵槍狩獵執照）。

「這個地區在獵捕山豬後，切斷尾巴提交給當地行政單位，可以領取解決獸害的獎金。但往往在行政單位裡見到的都是大約70多歲的高齡獵手。在網路上雖然有認識和自己同輩人，但現實中卻沒有。狩獵需要體力，現在70歲的人10年後是否還能持續下去，我覺得不太可能。這些有經驗、很會打獵的獵手都退休後，要想解決獸害恐怕會比現在困難的多。」

農業生產者逐漸高齡化的趨勢裡，獸害問題將引發更多人離開農業工作或不得不放棄耕田。農地荒廢後，那一整區也就一起荒廢，更加無法吸引新的農業從業者。而農業從業者的減少將導致棄田的增加，最終獸害也會更加嚴重。如果無法斷絕此惡性循環，日本的農業想必將嚴重衰退。

Nozomi意識到問題的嚴重性後，希望更多年輕人能思考這個問題，因而開設了YouTube頻道「Nozomi’s狩チャンネル」（Nozomi’s狩獵頻道）。

頻道裡除了介紹狩獵時使用的道具、Knowhow等比較輕鬆的內容之外，也有處理並吃下捕捉後的山豬、拍攝真正狩獵時的場景等，內容極為豐富。加上年輕女獵手相對稀有，訂閱頻道的讀者不斷增加，甚至有些根本不認識的獵手前輩會在留言欄中留下一些小技巧。Nozomi深深感受到只要有網路就能和全日本人相連。

但在另一方面，Nozomi也意識到網路的負面效應。對於「抓到山豬」、「解體山豬」等視訊編輯會非常小心翼翼。「如何面對動物的性命──大家對於這個問題都有各自的想法，所以討論往往容易白熱化」。雖然Nozomi還沒經驗過「留言被灌爆」等現象，但每次編輯這類視訊時總會時時設想觀眾的感受。

Photo Credit: 花井智子 / nippon.com

第一次見到刺殺的場面，卻只能說出「對不起」

在茨城縣裡，山豬狩獵中使用的陷阱直徑超過12公分。Nozomi為了節省成本，在大賣場購買工具材料後自己製作。法律限定「一人在一次狩獵中能夠設的陷阱最多為30個」，但基本上要看獵場的實際狀況和自己能夠管理的數量。由於每天都要檢查陷阱有否捕捉到獵物，如果設的越多，負擔也跟著加重。如今Nozomi在自家附近的山林中平均會設五到六個。

當了獵手沒多久，曾經被自己所要面對的獵物，即山豬的龐大為之驚嚇。

「有一天為了巡邏自己設的陷阱而進入山林時，忽然聽到腳步聲。為了確認是否為人類而呼叫的那一剎那，回頭一看，看到了一頭巨大的山豬帶著幼崽凝視著我。接下的數秒裡，那兩頭突然衝往山頂方向。如果那時牠們是往我的方向衝過來，後果不堪設想。」

Nozomi拜有30多年狩獵經驗的當地獵人為師傅，接受狩獵指導。他是一位即使不說話，周圍的人亦能夠感受他是一個非常愛大自然和野生動物的愛心人士。

Nozomi開始從事狩獵時的第一年，師傅沒有讓她做致命的「最後一刺」，而是要她好好看著自己如何處理，好好記住如何讓動物絕命的方法。

「在此之前，我從未看過也沒經驗過動物被人親手屠宰刺殺的情境。我知道自己很自私，連狩獵執照都拿到了，卻不敢面對那種場面，而且不知為何，說出來的話卻只有『對不起』……。我知道動物們不是為了被我獵殺而活在這世界上，即便我跟牠們道歉，對山豬而言也沒有什麼意義。應該是在無意中為了想減輕自己的內疚而說出『對不起』……。總而言之，那瞬間我能夠說出的話就只是『對不起』。」

師傅教導Nozomi，狩獵是基於人類的立場而進行的，所以讓牠們痛苦的時間要做到最短，越短越好。陷入陷阱後卻沒被人發現，最後因衰弱致死，這種情況是絕對不能發生的。抓到了獵物，就要盡快讓牠們從痛苦中解脫。如今Nozomi恪守著師傅的教導，在山中進行狩獵。

Photo Credit: 狩獵頻道 / nippon.com

希望能有不再狩獵的一天

狩獵進入第二年時，師傅讓Nozomi親手進行「最後一刺」。目標為山豬的脖子至肩膀的頸動脈部分。當天的事，讓她終身難忘。

「由於師傅已做了幾十年的狩獵，所以對動物的身體構造非常熟悉，動作也非常熟練，從刺刀刺進山豬身體後到絕命的時間也非常短。我那天按照師傅做給我看的動作做，但怎麼刺就是刺不死，山豬為此痛苦、狂叫，直到絕命為止。看到山豬如此痛苦，我也陷入恐慌、哭得很慘。總而言之，我讓山豬經歷了根本不需要的痛苦時間。」

即使山豬已陷入陷阱裡動作被限制住，但牠的體重比我重得多，想要將刀刃刺進仍為生存而正在掙扎的山豬身上，是一件很困難的事。這一天Nozomi雖然和師傅、狩獵頻道的夥伴們在一起，但在那時，大家只能看著山豬在痛苦中絕命，和Nozomi陷入恐慌而大哭的樣子。

自從那次刻苦的經驗後，Nozomi親身感受到解脫獵物的痛苦是非常難的一件事。因此，如今也到屠宰設施等地方徹底學習動物的身體構造，以便刺殺時能夠減短痛苦時間。

由於親身經歷了刺殺生命的過程，Nozomi對生存的意義深有所感，我們之所以能夠活在這世界上即是奪取了其他動植物的性命，所有的生物都因這個看不見的食物鎖鏈規則而相連。這些感受都不是在書本上、桌子上「學」來的，而是通過在這裡生活後親自體驗而得出的。

背著被奪命後的獵物下山後，搬進卡車運往自家。院內設了專為處理放血、解體的架子，獵物被吊到架子進行處理。解體後按部位搬進冰箱冷凍保存。

由於茨城縣遭受東日本大地震福島第一核電廠事故之影響，雖然農產品的輻射劑量標準，遠遠低於食品類的標準值，但通過狩獵獲取的肉品要進行市面販售時，需要由市政府職員陪同，才能解體、出貨至肉品業者。

但由於市政府長期處於人手不足的困境，沒有餘力派遣職員到Nozomi等獵手處，監督解體出貨過程，因此Nozomi只好自己消費這些肉品了。Nozomi都會親手測量輻射劑量，大約都在每公斤六貝克左右。雖然遠遠低於國家制定的每公斤100貝克的標準，但因為公家機關這樣規定，Nozomi也只好遵循。

Nozomi很果斷地跟我們說：「我之所以開始狩獵，純粹是因為當初想保護阿公阿嬤留下來的菜田，不是因為興趣。如果人類和動物能夠互不侵犯生活圈，我不會繼續狩獵。」

但因為通過Youtube頻道和日本全國的夥伴們聯繫，成功向住在都市的人們介紹農業和鄉下生活。Nozomi過得非常充實、有意義。

「自己也能做的小小社會貢獻」──Nozomi真正想傳達的，並不是狩獵的事，而是充滿生機的大自然的魅力，和人與人彼此依靠的鄉下生活之樂趣。

作者介紹：nippon.com翻譯編輯。研究所專攻雙語研究，任職日本上市公司、出版社後，2011年開始任現職。台北出身台北長大的「台北仔」

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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