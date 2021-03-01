魔鬼藏在「簡章第六點」的細節裡：台北公宅抽籤可能沒有你想像的公平

國民黨「願景台灣2030」論壇落幕，柯文哲說：「打房不會成功，政府別再打假球」、「年輕人無法在台北買房，不符合世代正義」。有一分證據說一分話，前台北市議會法案主任林柏勛帶您用數字來看阿伯打的是什麼球。也教大家「北北基桃」有房子的塑膠條款要怎麼規避，高唱北漂民眾悲歌，同步揭露在地特權爆擊倍率抽公宅的秘密招數。

你真的知道現在的公宅，都是誰在住的嗎？

資訊落差是統治老百姓的絕佳工具，跟我一起打破它。

「居住正義」這一題大家都覺得很熟了，講到不想聽，甚至還有人募資辦演唱會、辦活動，再加上各種名人、網紅代言，可是不管演唱會再怎麼辦都打不到痛點，不知道問題核心的話，什麼都沒有改變。今天要跟各位報告以上這些人都不敢講的抽公宅「北北基桃」的房地產條款，這就寫在北市公宅簡章「基本資格條件」的第六點，因為魔鬼就在細節裡。

沒有需求，那我就創造需求。

還記得《華爾街之狼》中如何創造需求嗎？當我們要銷售一支筆的時候，一般人的直覺就是要說這隻筆多好多棒，但其實就是創造需要用筆的情境就可以。台北市政府也是一樣，根本沒有居住需求的地方，它就創造需求。

來看看2017年的健康社會住宅的七種身份別：

第一項「本市市民」就是台北市的居民

第二項「北市就學就業」是在其他縣市非北市戶籍的學子、或上班族

第三項「低收入戶」就是低收入戶設籍在台北市的

第四項「其他特殊身份」就是由社會局評點的特殊身份

第五項「原住民」設籍於台北市

第六項「設籍在地區里」就是松山區，或是建案所在的「自強里」或「鵬程里」

第七項「青年創新回饋戶」

作者提供 健康社會住宅 申請件數統計表

魔鬼藏在細節裡，上圖這七種身份別中，在此不看弱勢、特殊身份，我們就看第一項、第二項、第六項普通人民的公平正義。摒除台北市公宅簡章各種深澀難懂的奇形怪狀之文字，我幫各位翻譯這裡的三個身份：

A：源自於第一項，戶籍台北人

B：源自於第二項，戶籍不是台北人，但在台北工作或唸書（需提出工作或就學證明）

C：源自於第六項，戶籍是台北人也是建案位置的里民

以上這三種人，都必須要面對一個「北北基桃」不可有房的房地產條款，根據簡章明文規定「基本資格條件」的第六點，家庭成員持有不動產限制：

(1)家庭成員均無位於本市、新北市、基隆市或桃園市之自有住宅。

根據表中數據，中籤率就是A：5.06% 、B：0.83％ 、C：20.61％。

但是「C、戶籍是台北人也是建案位置的里民 」這些本來就住在建案對面的人，房子就在對面卻可以有抽籤的資格，更厲害的是台北市政府還讓 3身份擁有兩隻籤的加籤資格，加了133隻籤（好比爆擊抽卡倍率），硬生生碾壓 A、B兩種身份。

但只是跨越對街，只是住在對面的人，有比B身份的「北漂國民」更急迫需要居住嗎？這樣如何「影響市場」？台北市創造了不存在的需求，而且還可以巧妙的躲掉「北北基桃房產條款」，簡直C羅帽子戲法。

住在這裡、戶籍在這裡，要怎麼規避「北北基桃」的房地產條款呢？

「真正有需求的台北市民，在周邊住戶居民之前，還是必須要俯首稱臣。」不只是歧視北漂，連其他區的台北市民也受害 | Photo Credit: 我的學習筆記

C羅的帽子戲法，只要新台幣60元

筆者在就讀政治大學東亞所的時候申請宿舍，因為我住在台北市松山區，自己認為距離文山區非常的遠。但根據學校規定，戶籍在台北市的學生不可以申請只能候補，而是戶籍在其他縣市的同學優先。

真正的居住正義 | 截圖自政治大學住宿輔導組

筆者當年不能申請俗稱「布達拉宮」的政大男生宿舍，完全是天經地義，因為外縣市來的同學本來就比我更有住宿的需求。直到今日，對於外縣市同學的照顧還是有這條法規在撐著，那為什麼台北市的公共住宅可以反過來呢？

再看另外一個案例，在監察院提出調查報告之後南港的東明公共住宅。一樣是：

A：中籤機率 6.32%

B：中籤機率 0.68%

C：中籤機率 24.46%（東明里民，共有51位還可以加一隻籤）

「真正有需求的台北市民，在周邊住戶居民之前，還是必須要俯首稱臣。」不只是歧視北漂，連真正的台北市民也受害 | Photo Credit: 我的學習筆記

作者提供 東明社會住宅申請件數統計表

一般人看到「北北基桃」房產限制，就會知難而退了，心想「把機會讓給更有需要的人」，但也就是因為這樣的善良，導致取巧的加籤仔獲得不正當的抽籤倍率。

因為有一個秘技叫做「分戶」，只要花60元就可以做到（戶政事務所換新戶籍謄本，一本30元），民政局不會去作什麼稽查，也不需要搬家作息也不用改變，絕無副作用。要是家裡父母有房產沒關係，只要位居公宅對面，家庭其他成員使用「分戶」就可以獲得霸王倍率，避開限制。

實際的操作以東明社會住宅為例，一房型的在地區里的加籤數量有51隻籤，就是有51個人他們在籤筒裡面有兩隻籤，其中有21個人是在公宅申請日期前不久[註一]去「分戶」來規避房產限制的！

筆者截取自台北市都發局資料

公宅是柯文哲的政績，蔡英文別收割！是真的嗎？

北市府再次使用「資訊落差」秘技，柯文哲忘了告訴你台北市松山區「健康公宅」有拿中央政府內政部營建署補助16.88億，台北市南港區「東明公宅」有拿中央政府內政部營建署補助7.6億[註二]。你有拿中央政府的錢，但是只嘉惠某些里，排擠台北市其他區，也讓其他縣市的人（需提出在北市就學、工作證明）如此低的倍率，這樣是不是有點不夠道義？

根據監察院調查報告：王幼玲、孫大川指出，以內政部住宅基金及臺北市住宅基金經費所建設的健康公宅，卻獨厚在地區里民眾，有違公平原則。

其實公共住宅是中央、地方共同付出而得的政績，但是「分配的藝術」還是掌握在地方政府。根據監察院報告中的內政部2018年的資料看來，各縣市中以台北市的敦親睦鄰戶比例是30%，是全中華民國最高。

看到這裡，各位朋友還覺得公平嗎？

更可惡的是，在2020年的民眾黨選舉，在台北市以外的地區得票率居然大有斬獲，送了5席民眾黨不分區立委進立法院，殊不知柯文哲的意志是嚴重打壓其他縣市的人民，這就是資訊落差。面對這樣的控訴，柯文哲解釋是要讓地方有利可圖，但是柯市長你給得過多了吧！

住宅法有漏洞

根據《住宅法》第4條的文字，「主管機關及民間興辦之社會住宅，應以直轄市、縣（市）轄區為計算範圍，提供至少百分之三十以上比率出租予經濟或社會弱勢者，另提供一定比率予未設籍於當地且在該地區就學、就業有居住需求者。」

其中的「一定比率」的字眼沒寫出數字，就是等同「沒有規定比率」。

所以對於這些不在籍的「北漂」或是「南漂」的人民來說，可抽籤戶數的多少是沒有比率保障的，也就是因為這樣的文字導致的「彈性」太大，今天台北市政府才有上下其手的空間。

在監察院調查報告中第10頁的台北市政府官員就說：「當初居民抗爭非常厲害，因此該市積極與當地民眾溝通，並承諾提供睦鄰戶，以提高當地民眾的接受度。」其實，市府無論是任何政策都需要跟地方好好的溝通、協調，更何況是會降低地方房價、租金的公宅？應該舉辦的說明會、工作坊、展覽、文宣、製作物，並且拜會地方的各大樓管委會缺一不可，而不是便宜行事，利用戶數以及加籤當作籌碼來「以逸待勞」。

Photo Credit: 中央社

如果蓋的房子有那麼多部分拿來做公關，使得真正有需求的人抽不到，這樣怎麼會打到市場呢？

然而經過2018年4月的監察院推出報告之後，台北市2019年9月的公宅抽籤「依然故我」不改變，以及2021年抽籤的明倫社會公宅等後續公宅建案首抽仍保留30%的「敦親睦鄰保留戶」，此舉讓真正有需求的人抽不到，不到百分之一的中籤率，能對於租屋市場有任何的正向影響嗎？能影響居住正義一根毛？居住正義只是一個利用政治權力玩弄形象的虛名，以及用許多百萬製作、磅礡影片製作的假形象。

曾經聲稱1500元的重陽敬老金就是公然買票的柯文哲，不知道會不會跨越時空來檢視自己？

不只是「敦親睦鄰戶」、「敦睦戶」、「在地區里戶」這麼多名字沒人搞得懂，政客利用資訊落差獲益，以及一切合法的「分戶秘技」只有少數人知道，這些少數人就是「資訊落差」的獲益者，熟門熟路的地方勢力就可以透過「給予」民眾這項資訊獲得政治利益，這樣的秘技沒有寫在公宅的簡章上，更何況簡章一堆拗口文字看了就頭痛。

那麼，我在此公布秘技不就是成為共犯嗎？不，唯一打破不公平的方式，就是經由我在此把這些資訊揭露，全部攤開來看才是「透明政府」的真正意義。各位靜下心想想，輕易就可規避的「北北基桃」房產條款，加上口口聲聲「居住正義」北市府，卻在沒有需求的地方創造需求討好特定人士，讓我想起一句話：「 將政治落實在人民生活中的每一天」，只是剛好不是今天。

附註

東明社宅的申請時間是自民國108年9月10日（星期二）上午9時起至108年10月3日（星期四）下午5時止。 東明社宅編列103年至107年工程經費 2,839,378,563元，其中內政部營建署補助工程款764,769,300元；截至108年9月底累計執行數為2,516,458,089元。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航