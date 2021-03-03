什麼是缺鐵性貧血？有哪些富含鐵質的食物可供選擇？

文：CihRong Huang｜醫學審稿：賴建翰醫師

什麼是缺鐵性貧血？

缺鐵性貧血（Iron deficiency anemia）是一種常見的貧血，主因是血液中缺乏足夠的健康紅血球（Red blood cell，又稱紅細胞）。紅血球的功能，是將氧氣攜帶到身體組織。

顧名思義，缺鐵性貧血就是缺乏鐵質。鐵質不足時，身體無法產生足夠攜帶的氧氣血紅蛋白（Hemoglobin，又稱血紅素、血色素），因而使人呼吸急促且感到疲倦。一般來說，您可以透過補充鐵質來改善缺鐵性貧血。若醫師懷疑您身體內部出血，有時需要進行其他檢查。

缺鐵性貧血有多常見？

缺鐵性貧血十分常見，尤其是女性及飲食中鐵質攝取不足的人。缺鐵性貧血能透過減少風險因素而改善，若需要進一步資訊，請與您的醫師討論。

哪些是缺鐵性貧血的症狀？

下列是常見的缺鐵性貧血症狀：

極度疲憊

虛弱

皮膚蒼白

胸痛、心跳加快、呼吸急促

頭暈、頭痛、頭重腳輕

手腳冰冷

舌頭痛或發炎

指甲脆弱

異常渴望不營養的食物，如冰或澱粉

食慾不振，嬰兒及兒童身上更為明顯

一開始，缺鐵性貧血可能十分輕微，甚至無感。不過隨著貧血日益嚴重，症狀也會更明顯。上述並未列出所有症狀，若您有任何疑慮，請諮詢您的醫師。

什麼時候該看醫師？

若您或您的孩子出現缺鐵性貧血的症狀，請去看醫師。缺鐵性貧血無法自我診斷或自我治療，因此，請先諮詢您的醫師，不要逕自服用鐵劑。過量的鐵會對身體造成危害，恐使肝臟受損並導致其他併發症。

缺鐵性貧血的原因

一旦身體沒有足夠的鐵來產生血紅蛋白，就會出現缺鐵性貧血。血紅蛋白是紅血球的一部分，它的存在使血液呈現紅色，並協助攜帶氧氣至全身。若人體沒有攝取足夠的鐵質或是失去過多，就無法產生足夠的血紅蛋白，最終引發缺鐵性貧血。

下列是缺鐵性貧血的原因：

缺鐵性貧血的風險因素

諸多因素都會增加缺鐵性貧血的風險，例如：

如何診斷缺鐵性貧血？

以下資訊並非醫療診斷，想要有進一步的資訊，請隨時諮詢您的醫師。

為了診斷缺鐵性貧血，醫師可能進行下列檢查：

紅血球大小及顏色：缺鐵性貧血患者的紅血球比正常人小，顏色也較淺。

血容量中紅血球的百分比：成年女性的正常值為34.9％－44.5％，成年男性則為38.8％－50％。上述數值可能因年齡而改變。

血紅蛋白低於正常值代表貧血：男性的正常範圍為每分升13.5－17.5克（g/dL），女性則為12－15.5。兒童的正常值則取決於年齡與性別。

鐵蛋白的數值：鐵蛋白（Ferritin）能幫助貯存體內的鐵，若數值偏低代表身體內鐵的儲存量偏低。

若血液檢查發現缺鐵性貧血，醫師可能會開立其他檢查，找出潛在的原因，例如：

醫師可能會在嘗試鐵劑治療後，開立上述或其他檢查。

示意圖。Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像

缺鐵性貧血能夠治療嗎？

為了治療缺鐵性貧血，醫師可能會建議您服用鐵劑。若有必要，醫師也會治療缺乏鐵的根本原因。另外，醫師可能會建議您購買非處方錠狀鐵劑來補充，醫師會告訴您該服用的劑量。鐵劑也可能是液狀，方便嬰兒及兒童服用。為了增加身體吸收鐵劑的機會，下列是可能的建議：

空腹服用：若可能的話，請盡量空腹服用鐵劑。不過，因為鐵劑可能會造成胃部不適，可能需要搭配食物服用。

不同時服用制酸劑（Antacids）：能立即緩解胃灼熱的藥物可能會干擾鐵的吸收，請於服用制酸劑前2小時或4小時後再服用鐵劑。

同時服用維生素C：維生素C能幫助鐵的吸收，醫師可能會建議您將鐵劑與柳橙汁或維生素C一起服用。

同時服用軟便劑：由於服用鐵劑可能引發便祕，因此，醫師可能會建議使用軟便劑。除此之外，鐵劑可能使糞便顏色變黑，這個副作用是無害的。

缺鐵性貧血不會一夕痊癒，可能需要持續服用鐵劑數個月或更長的時間。通常來說，經過一週左右的治療，您就會感覺到情況有所改善。請詢問您的醫師什麼時候該抽血檢查鐵的濃度。為了確保體內鐵的含量，您可能需要持續服用鐵劑1年或更長的時間。

若服用鐵劑無法增加血液中鐵的濃度，那麼貧血可能是因為出血或吸收問題。根據不同的原因，下列是可能的治療：

服用藥物，例如：口服避孕藥來減少經血量

抗生素或其他藥物治療消化性潰瘍

手術移除出血的息肉、腫瘤或肌瘤

若缺鐵性貧血非常嚴重，您可能需要由靜脈注射鐵或輸血，讓身體快速得到鐵與血紅蛋白

缺鐵性貧血的生活調整與居家療法

下列居家療法與生活調整可能有助於改善缺鐵性貧血：

選擇富含鐵質的食物，如紅肉、豬肉及雞肉、海鮮、豆類。深色蔬菜如菠菜，還可以攝取果乾（如葡萄乾、杏桃乾），加鐵的麥片、麵包或義大利麵、豌豆等食物。

身體吸收的鐵，相較於其他來源，肉類占最大宗。若您不吃肉，您可能需要增加攝取富含鐵的植物性食物，才能讓身體獲得與葷食者同等的鐵量。

您也可以選擇含有維生素C的食物，下列食物中含有維生素C，能幫助鐵質吸收：

花椰菜

葡萄柚

奇異果

綠葉蔬菜

甜瓜

橘子

胡椒

草莓

番茄

為了預防嬰兒出現缺鐵性貧血的情形，應該餵1歲以前的寶寶喝母奶或加鐵的配方奶。牛奶並不是適合嬰兒的鐵來源，不建議1歲以下的嬰兒食用。6個月大以後，可以開始餵食寶寶加鐵的麥片或肉泥，增加鐵的攝取。1歲以後，請確保孩子每天喝奶量不超過591毫升（ml），過多的牛奶通常會排擠其他食物的攝取，包含富含鐵的食物。

若您有任何疑慮，請諮詢醫師，以獲得最妥善的照護。

Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療

原文標題：什麼是缺鐵性貧血？原因、症狀、診斷、治療

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航