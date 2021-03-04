《怪癖心理學》：雙親極為虔誠的尼采，為何會發展出與基督教對立的哲學？

文：岡田尊司

尼采為何一定要殺掉上帝？

對孩子來說，脫離父母的支配是完成獨立的必要條件。如果父母的支配太過強烈，孩子就會在尋求獨立的過程中承受巨大的痛苦。

眾所周知，「上帝已死」是尼采著作中的一個重要概念。尼采的父親曾經是一名牧師，在尼采四歲時就去世了。身患腦軟化症的尼采父親度過了極為殘酷的晚年，不僅患有認知障礙，還痙攣發作、失明。據說當時父親痛苦的叫聲一直響徹屋外，或者他可能和兒子尼采一樣，最後也患上了神經性梅毒。

即便如此，尼采仍然一直很尊敬父親。尼采的母親也是一位虔誠的信徒，尼采覺得自己也應該成為一名牧師，於是他進了神學系。那麼，這樣的尼采又為何會否定上帝的存在，並創造出與基督教對立的哲學來呢？

隨著身為牧師的父親去世，尼采一家失去了生活的收入和自己的家，因為牧師一旦去世，其家人就必須遷出牧師館。一個家只靠母親微薄的養老金根本無法生活下去，不得已之下，只好搬去和祖母與兩位姑姑一同生活。好的房間都被祖母和姑姑們占了，尼采和母親以及年幼的妹妹只能擠在一間不見天日的陰暗小屋裡。父親去世時，尼采的母親只有二十五歲，她本可以再婚，可是作為虔誠教徒，母親只把對亡夫的回憶以及孩子們的成長當作自己慰藉，繼續生活下去。

正因為如此，母親對教育兒子充滿熱情，加倍地培養尼采。尼采在三歲前還不能開口說話，而且是個神經質的孩子，可是當他學會說話，幾乎也同時學會了讀書和寫字，開始顯露出天才的一面。母親為他制定功課表，片刻不離地教導尼采。母親得到一架中古的鋼琴後，也讓尼采學起了鋼琴。

母親的教育方法非常嚴格，她就像時刻揮舞著鞭子的調教師一樣，不允許尼采有任何例外，要求他做一切應該做的事情。想想她極其忠於義務的生活方式，採取這樣的教育方法也不足為奇。除此之外，姑姑們也經常用冷水浴來鍛鍊尼采的意志力。

在這樣嚴格的管教下，尼采成了一名舉止端莊的優等學生。但誰都沒有意識到，尼采為此在其他方面做出了巨大的犧牲。尼采後來回憶說：「其實我的幼年和少年時代，沒有什麼回憶是快樂的。」

然而無論如何，在母親的悉心教導下，尼采作為學費全免的免費生進入名門學校——普夫達中學，開始了他的寄宿生活。在這所學校，尼采成績第一，還會寫詩作曲，是當時的神童。但他完全無法適應滿是規章的學校生活，不管他嘗試用多強的意志力去適應，身體依然不聽使喚。

據學校殘留的病例記載，尼采經常反覆頭痛，患上風濕症或黏膜炎。而且尼采從小被噩夢困擾。另外就像前面講述的一樣，尼采還經常受幻聽和幻視之苦。可以說尼采的這些症狀，都是由小時候父親悲慘的死亡給他帶來的恐怖心理及罪惡感所致。

尼采在十幾歲就很喜歡讀書，他最欣賞的人是拜倫。因為他從拜倫的書中獲得了自身壓抑感的釋放。即便如此，尼采還是沒有違背身邊人們的期待，進入波昂大學神學系。然而，在那之後，尼采再也不能自欺欺人了。

就讀神學系時，尼采偶然得到叔本華的《作為意志和表象的世界》一書。他開始沉浸在這本書中。第一學期結束，他便不再學習神學，轉為學習古典語言學。這時，尼采克服了長年以來的幻聽症，終於從已故父親的魔咒中解放出來，重新恢復了精神的健康。

這個轉變也給尼采帶來了好運。他的指導教授認為他具有非凡的才能，由於教授的推薦，尼采年僅二十四歲就被聘為巴塞爾的大學教授。

這時，年輕的尼采與音樂家華格納結為至交，他還將自己的處女作《悲劇的誕生》獻給了華格納，以作為對華格納歌劇的稱頌。從社會性的角度來看，這也是尼采人生的最高峰，《悲劇的誕生》甫出版，不論是當時的古典語言學領域，還是在大學內部，尼采都受到了極大的嘲諷，他也因此被大家完全孤立。後來，隨著與因歌劇作品《尼貝龍根的指環》大受成功、一躍成為音樂界名人的華格納之間的關係急速冷卻，尼采也受到華格納追捧者的誹謗和中傷，漸漸失去了在社會上的立足之地。

即使成為教授，尼采的私生活也過得極不順遂，連在社交場合自由瀟灑地與女性攀談都變成他最不拿手的事情。多少能讓尼采敞開心扉的交流者，只有尼采的母親和妹妹，還有少數的男性朋友而已。一次，他極少數的信奉者中，有位男學生邀請他去旅行，也遭到他的拒絕。失意的尼采身體狀況愈來愈差，反覆頭痛和神經衰弱讓他體力不支。

那位男學生在隔了一段時間後去尼采家拜訪，但怎麼按鈴都沒有回應。他提心吊膽地從窗簾縫隙中向裡偷窺，看見尼采坐在窗戶前，好像受到了驚嚇似的。這之後不久，尼采便從工作了十年的大學辭去教授職位，提早進入靠養老金生活的階段。

之後，罹患進展性麻痺症的尼采在完全失去知覺之前的九年間，之所以還能一邊去各地旅行一邊寫作，就是靠著瑞士政府提供給他的微薄養老金。

尼采之所以不能完全適應社會而過早地成為一名隱士，原因便是他過於束縛自己的身體和內心，妨礙著他去適應社會。父親不幸去世，幼小的尼采不得不背負沉重的負擔，還有就是小時候受到母親嚴格的教導，這一切經歷都使尼采內心愈來愈受束縛。

也許是為了從這一切束縛中脫離出來吧，尼采必須要去殺掉上帝。可是，僅僅透過殺掉上帝的方式，當然無法完全使他已經扭曲的心靈恢復平衡。

害怕「黑狗」的海明威

對父母的反擊可以成為孩子誕生出一個嶄新的自己的原動力，但孩子同時也會產生罪惡感。尼采所謂的「超人」，就是一個超越這份罪惡感的存在。尼采的情況同樣如此，如果想從束縛中解放出來，就必須跨越內心那份違背父母期待的罪惡感。

在尼采創造出「超人」哲學之前，他也曾被逼迫到自殺的危險邊緣。這也可以稱作真正的躁狂性防衛吧。而實際上，尼采闡述超人及永恆輪迴思想的著作《查拉圖斯特拉如是說》，也可以說是躁鬱症的產物。這時的尼采經常服用水合三氯乙醛的強力安眠藥，而且為了控制劇烈的頭痛和內心的絕望，他甚至吸食鴉片。

躁狂性防衛總有結束的時候，並不會永久持續下去。但事實是，尼采最終又受到了憂鬱症的折磨。

這樣的事情並非只發生在尼采身上。作家海明威的情況，與在社會上並未獲得成功和名聲的尼采形成鮮明的對比。海明威的作品不僅暢銷全世界，還獲得過諾貝爾文學獎，然而，即使是像海明威這麼受歡迎的作家，也免不了承受脫離父母束縛所帶來的罪惡感。

海明威和叔本華一樣，他和身為歌劇歌手的母親水火不容，而且他也把父親的死歸咎在母親身上。海明威的母親和奧斯卡．王爾德的母親相似，也把海明威當作女孩子來撫養。然而不同於王爾德的是，海明威並不順從母親，他一直想做一個有男子漢氣概的男人。

無論是海明威、叔本華，還是王爾德，他們都對自己的母親抱有排斥和憎恨心理，這種心理可以說是一種近乎生理上的厭惡感。可是當母親去世後，他們又為自己曾經對待母親的方式後悔不已。

與體弱多病的尼采相反，海明威具有強健的身體，比別人更健康。即使是這樣健康的海明威，到了四十多歲也開始變得萎靡不振，陷入酗酒和憂鬱的惡性循環中。到了晚年，海明威的憂鬱症越發嚴重，經常會害怕地叫喊：「『黑狗』來了。」漸漸地，海明威愈來愈覺得活著是一種無法忍受的痛苦，他尋死的衝動也愈來愈強烈。

後來，海明威以匿名的方式進了精神病院，接受電擊等治療，可他並沒有痊癒，經常背著妻子自殺，妻子只好把他帶回醫院。在即將登機的時候，海明威又突然想跳進旋轉著的螺旋槳中，於是立刻被人帶到附近的精神病院。在他第二次出院回到家後不久，妻子發現他的憂鬱症有復發的跡象。因為有次他們到附近的餐廳吃飯，海明威突然指著隔壁桌的一位男子，小聲地對妻子說：「那人是CIA（美國中央情報局）派來監視我的。」

海明威的憂鬱症伴隨妄想的症狀，他的憂鬱症一惡化，就會出現自己破產或者被政府機關監視的妄想。妻子害怕他再次出現這樣的症狀，時刻注意著他，即便這樣，兩天後的凌晨，海明威還是趁妻子睡覺，偷偷從寢室溜出去，將一把霰彈槍放進口中，用腳扣下扳機，淒慘地自殺身亡。

急於求死的衝動

從海明威的案例當中，我們可以看出，一個深陷憂鬱的人抱有的求死衝動是多麼強烈，這種衝動難以抵擋般地驅使著患者走向死亡。即使是精神和肉體都極為強健的人，也有可能輕易選擇自殺。

充滿行動力、表現活躍的人一旦陷入憂鬱，會更容易萎靡不振，想要求死的衝動也更為強烈，海明威便是這方面的典型例子。

很多人都無法理解，為什麼有些人會有如此強烈的求死衝動。就連自殺者本人，他們大多數人在選擇自殺之前，也無法理解為什麼有些人會捨棄自己的生命，直到他們自身也走到自殺這一步。那種深陷重度憂鬱而急於求死的衝動，就跟有些人想要從猛烈的火災中逃離、從高樓往下跳的心情一樣。他們覺得活著就像是被火焚燒一樣，是一種連死亡都無法超越的痛苦。

我們首先要明白的是，憂鬱症患者總是比他們表面上看起來更有自殺的危險。多數重度憂鬱症患者不會親口說出自己想死的衝動，就像「假面憂鬱」、「微笑憂鬱」所形容的那樣，患者平時一般都會假裝自己一切正常。憂鬱症患者重視體面，比別人顧慮得更多，因此他們會極力克制自己做出讓身邊的人擔心的事。

一直以來都健健康康、比別人更開朗更認真的人，也常常受到死亡的魅惑而選擇自殺。他們內心有著強烈的罪惡感，認為自己沒有繼續活下去的資格。他們正是受這種想法的驅使才走向死亡。

書籍介紹

本文摘錄自《怪癖心理學》，寶瓶文化出版

作者：岡田尊司

譯者：顏靜

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天才如何為異常心理所苦，

又如何因怪癖而成就非凡？

歷史上的天才，都有著鮮為人知的怪癖：

榮格童年逃學，自陳有「雙重人格」；

三島由紀夫有著致命性的「完美主義」，自殺前還交了最後一篇稿；

甘地節食禁欲，是出於罪惡感、近乎「強迫症」的潔癖；

尼采、叔本華、海明威、王爾德，皆因母親的掌控欲引發身心問題……

一切怪癖、潛伏於日常的異常行為，

都是內心欲望的投射，起因於得不到愛的孤獨感。

完美主義者經常強迫性地追求某個事物，容易陷入嗜癖行為，例如工作狂、酒精成癮、暴食症，無法停止自虐或虐待別人。

家暴的目的是在給對方帶來痛苦，同時體會支配的快感。

從小被施以暴力的人反而容易沉溺於破壞性的行為，因為過去只有被傷害的經歷，而沒有被愛護和受人尊重的記憶。

為什麼有些人，一再因偷窺少女的裙底而被抓？為什麼明星因吸食非法藥物、毒品而被逮捕？為什麼母親會將自己的親生骨肉虐待至死？

完美主義、控制欲、潔癖、強迫症、囤物癖、暴露狂……有些怪癖能讓一個人走上成功的道路，但也可能反成傷害自己的利器。即便是身心健全的人，也會在某一瞬受到「異常心理」的影響，而做出常人無法理解的舉動。

日本知名精神科醫師、暢銷作家岡田尊司舉出大量名人案例，分析日常裡無所不在的異常行為，帶領讀者認識其背後的心理機制，了解生而為人的基本欲望，藉此自我覺察、釋放執念。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航