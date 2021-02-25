禁播的永劫回歸：BBC在港四十載轉播辛酸史
我們想讓你知道的是
香港以不同形式引進《BBC》轉播四十載經歷過不少折騰，當中更涉及英國宗主國、港英政府、中國及著名港商多方的角力，這些未曾完整解密過的「秘密協商」，有助還原《BBC》在回歸前香港的角色及定位，為今日香港禁播問題帶來啟示與參照。
2月初香港緊隨中國宣佈禁播英國廣播公司國際頻道（《BBC》 World Service）一年，被指涉嫌發放關於新疆再教育營的「假新聞」，其實《BBC》到被全面封殺都並非一朝一夕的事，我們參考多份關於香港及傳媒（Hong Kong and the media）的英國解密檔案，發現香港以不同形式引進《BBC》轉播四十載經歷過不少折騰，當中更涉及英國宗主國、港英政府、中國及著名港商多方的角力，這些未曾完整解密過的「秘密協商」，有助還原《BBC》在回歸前香港的角色及定位，為今日香港禁播問題帶來啟示與參照。
香港發射支點的擴張與衰落
參考目前較早講述《BBC》有意在香港設立發射站的英國解密檔案（1980 FCO 26/2043 Proposed BBC relay station in Hong Kong），早在1980年，《BBC》已有打算以此將轉播業務擴展至亞洲（主要是中國）。當時英國首相戴卓爾夫人在檔案中指明要在香港建立一個發射站（Relay Station），就是為了更容易幅射至中國大陸遠至北京，可見，當時香港具有十分重要的傳播戰略地位。
初時，港英對在香港興建《BBC》發射站的提議不感興趣，主要因為港英政府需要負責提供土地或者財政上援助，而且認為發射站對香港並沒有任何直接的好處（direct Hong Kong advantage），而其轉播的節目亦指向中國北部而不是廣東省一帶（directed to North China rather than to Guangdong Province），基本上的純粹「義舉」。
但英國外交部希望遊說港英接受提議，並強調這發射站有地緣政治的考慮（geopolitical considerations），更容易傳播資訊到中國。雖然其後內部決策內容在檔案仍被封存，但我們可知道後來於1987年位於新界屯門曾咀村「BBC 東亞洲轉播發射站」（BBC East Asia Relay Station）亦正式啟用，落實了這個遠東主要轉播據點的策劃。這個「地緣政治的考慮」並沒有在檔案中詳述，亦為《BBC》的角色部署留下了一個歷史謎團。
而六四事件後，新聞自由的討論在香港進行得如火如荼。根據當時《Sunday Telegraph》報章指出，中方已經點名批評《BBC》，不滿《BBC》關於六四事件的報導。雖然時任《BBC》全球事務中國地區主任Elizabeth Wright一早表明不會改變採訪方針，但中方亦表明在97後會關閉位於新界屯門曾咀的《BBC》東亞洲轉播發射站，以減弱《BBC》在中國的影響力。其後97年《BBC》亦將發射站由香港撤至泰國，現今這座荒廢的發射站至今仍然存在於屯門曾咀村，現址隨著香港的戰略地位轉變而成為無人問津的歷史廢墟。
來自「前殖民者勢力」的「文化」轉播
《BBC》發射站的落成只是各方在80年代初政治角力的前奏，當香港試圖於90年代進一步引入《BBC》24小時轉播頻道，將這個公營廣播服務帶來更複雜的爭論，卻是中港傳媒史中較少筆墨談到的內幕。
當年1991年港英正式引入《BBC》廿四小時無間斷轉播，由《香港電台》與《BBC》簽訂協議，生效日期由1991年至1999年。雖然港英已經得到英國外交部的首肯，但從官方內部電報的討論，爭議點卻是港英政府要求與《BBC》換函（exchange of letter）而達成協議前，需否英國外交部須先提供內閣大臣書面上的正式授權（the formal authorization of request of Secretary of state）。這引起英國外交部的疑惑，不明白為何港英有如此不必要的執著。
原因可從港英與外交部的內部書信往來推測。由於協議限期有效至1999年，港英擔憂97後，不能保證中方會容許作為「前殖民者勢力」的《BBC》24小時轉播可以在香港繼續運作（no guarantee that the Chinese will be willing to allow a 24-hour broadcast from the former colonial power to continue in the SAR after 97），因而港英希望發出正式許可的原因，很可能是希望透過正式許可，盡可能保障轉播《BBC》頻道免受影響，令這份協議可以順利過渡。
最後，港英意識到這種「中國因素」的擔憂，因而決定目前不通知中方有關《BBC》轉播安排，並將《BBC》轉播講述為純粹的文化事務（cultural matter），亦相信中方會遵守聯合聲明中相關承諾。可見，港英盡量迴避將《BBC》轉播成為外交及政治上的討論議程，期望收窄以「文化問題，文化解決」對應，這種良好主觀的解讀方式，卻也是難逃最後被禁播的命運。
作為政商談判的籌碼
今日《BBC》轉播明顯是政治敏感的課題，但昔日卻是灸手可熱之物，引來過一些富商大亨甘願一躺渾水。例如90年代李嘉誠的和記（Hutchison）一早有意在香港拓展電視市場業務，並於1990年成立衛星廣播（香港）有限公司（Hutchvision Hong Kong Limited），創辦星空傳媒（Star TV），亦是後來的衛視頻道。
看準《BBC》亦打算擴展業務至亞洲市場，和記先跟其傾好合作轉播頻道（BBC World Service Television，WSTV）的協議，然後李嘉誠幼子李澤楷（Richard Li）再代表和記，特意於1991年對英國外交部進行游說，期望能直接從英方手上「優化」協議內容。
從和黃與英國外交部官員的解密會面紀錄中可見，當年李澤楷表明香港內外有如《BBC》一樣政治中立的廣播服務，明顯是合乎英政府利益的（it was obviously in HMG’s interest to have such a politically neutral service available both inside and outside Hong Kong），而英國外相赫德（Dogulas Hurd）亦表示認同，認為對香港97前後而言，鼓勵香港與中國接觸《BBC》 World Service 這些客觀及負責任的新聞傳媒（responsible, objective news coverage）有政治上的好處。
和記於是向英方提出協商，指他們對於營運《BBC》新聞頻道抱有財政上的疑慮（some doubts about the (financial) viability of the news channel），接著游說英政府能放寬之前已簽訂的電視牌照限制，要求包括批准建立《BBC》新聞的廣東話頻道、放寬當年對在港設立訂閱（subscription）頻道的限制、請求英國對和記轉播《BBC》能獲財政支援等。和記更進一步說到即使衛星廣播在香港遇上任何干擾，在泰國早就有後備系統（back-up system in Thailand）提供衛星電視服務（勾結境外勢力？），向英方派足「定心丸」。
「渾水摸牌」
然而英方卻很快看穿了和記的意圖，一方面拒絕和記要求放寬香港電視牌照限制的要求，指這是屬港府事務，暗示英方不應越俎代庖，更懷疑和記聯藉《BBC》作為一種談判計謀（ploy）向英方施壓放寬電視牌照限制，試圖「渾水摸牌」。這種嘗試「以政迫商」的談判策略，令轉播《BBC》一事一度成為了談判籌碼，讓和記可以在香港電視市場中分一杯羹之餘，甚至曾有望加速改變香港廣播政策的生態。
除了遊說英方外，和記與中方亦保持聯繫，讓《BBC》可以放心繼續跟其合作。當時1991年《BBC》董事局成員Nicholas Gordon Lennox親身到香港參與「BBC World Service TV」發佈會，並將與李嘉誠家族、時任布政司霍德（David Ford）等人會面內容向英國外交部報告，報告中不但指出時任布政司霍德十分支持今次雙方合作，他更讚賞李嘉誠不單在北京有絕佳的（excellent）人脈，而且李嘉誠不時會向中方匯報整個電視頻道計劃的進展，這意味著《BBC》不用擔心中方的干預。同時透露即使李嘉誠對97後的香港前途感「不樂觀」（gloomy），但李嘉誠的和記作為跨國大集團（empire），與《BBC》合作一事也不會受影響，數次內部會談皆顯示誠哥亦是中英逢源，唯獨《BBC》董事局成員Lennox 指李嘉誠英文不好（Mr. Li’s English is not at all good），心怕他聽不明白對他說如何管理《BBC》頻道的內容。
有人願渾這躺渾水，亦有人為了它願意為躺渾水放棄傳媒倫理，美國傳媒大亨梅鐸（Murdochs）於1993年卻大手購入李嘉誠的星空傳媒（Star TV），取得星空傳媒的掌控權，進軍中國市場，在1994年聽從中國政府的指示，需要停止StarTV的「BBC World Service TV」在中國、香港及台灣的轉播，而停播的原因正是由於播放《BBC》製作的紀錄片《毛澤東–最後的皇帝》（The Last Emperor），而當中不乏提及六四事件。梅鐸其後也順利與中國官媒合作發展傳媒業務，而這種妥協亦反映「BBC World Service TV」再一次犧牲成為富商大亨的「入場卷」。
今日中國以《BBC》報道新疆失實為由，將其禁播，有指是回應英國2月初撤銷中國官媒中國環球電視網（CGTN）播放執照的「反制手段」。但參考過往《BBC》四十多年在港所經歷的風浪，其實《BBC》對於禁播、出賣、各種議價已經「訓練有素」，而今次被中港即時禁播，《BBC》又能否經得起今次的考驗?
參考資料：
- 1980 FCO 26/2043 Proposed BBC relay station in Hong Kong
- 1991 FCO 40 3274 Hong Kong and the media
- 1991 FCO 40 3275 Hong Kong and the media
- 1991 FCO 40 3276 Hong Kong and the media
- 英國《獨立報》報道：Murdoch spends dollars 525m on Asian satellite TV deal: News Corporation sidesteps Hong Kong regulators to take control of Star “26 July 1993”
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