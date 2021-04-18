【大人學】生活安穩的重點，在於「風險意識」

文：張國洋

今天想跟大家聊聊「風險意識」這件事。

2020年世道實在不太平，從Covid-19疫情、澳洲森林大火，到國內外名人接連遭逢意外……種種事件難免讓人感嘆世事無常。你想，一個肺炎打亂了很多人的作息不說，對生活在嚴重疫區的人而言，甚至時時都得活在天人永隔的危機裡頭。就算沒有染病，大規模感染造成的物資、醫療資源匱乏，以及後續的經濟影響，恐怕也都需要全盤考量與重整。

「平穩」畢竟不是人生的常態，我們需要更高的認知能力，來因應動態的環境。也因此，我希望藉由這篇文章，跟大家聊聊所謂「風險管理」的思維。

我是學專案管理出身的，這個背景深刻影響了我對於「風險」的看法。在專案進行的過程中，「控制風險」是很重要的一環，甚至更深入地思考，你會發現所謂的「風險管理」，很可能就是「專案管理」的本質。

為什麼呢？每個專案都有很高的獨特性，PM手上的每個專案，很可能都是全新、沒做過的挑戰。雖然目標明確，但因為是初次執行，又要動用很多人合作，過程中必然會有各種突發狀況，甚至是無法預見的危機。

不管事前計畫得再縝密，過程中還是難免碰上變數，像是老闆忽然希望提早上線、客戶忽然想追加幾個新功能，或者前面提到的各類天災人禍等等。在我開設的專案管理課程上，我每次都會問學員：「你有沒有做過任何專案，是你做了一個計畫，然後所有事情都照著計畫走，什麼變動都沒發生？」至今10年來歷經無數梯次，從來沒有人碰過這種狀況。

也因此，做專案一段時間之後，多數PM自然就會知道「風險」是很正常的事情，平穩反而不是常態，所以自然會花比較多的心力來做好風險控制，也就是設法讓計畫更有彈性，或者預留一些資源或者資金來應對未知。

但為何在談人生的風險管理之前，我要鋪陳這些專案管理的學問呢？其實我一直覺得，專案管理的風險控制思維同樣適用於人生。在人生中，平穩也不是常態，甚至在2020年，整個世界的變動可能是大幅超出眾人預期的，唯有做好風險管理，生活才可能走得更安穩、平順。

根據我的觀察，我身邊很多生活過得不錯的人，其實也都對此早有意識，很認真在執行風險管理。

在專案管理中，風險管理不外乎是兩個面向的控制，一個是「機率」，一個是「衝擊」。在機率方面，其實就是思考我們是否能做些事情，降低風險發生的可能性。

舉例來說，我跟Bryan常到企業內授課，我們最怕的狀況，就是到現場才發現投影片播不出來，讓上課成效大打折扣。這背後當然可能有很多原因，其中最常見的，就是電腦與場地設備的轉接頭規格不符。

為了避免或降低這個風險發生的機率，所以我們會準備各式各樣的轉接頭，可能是轉VGA的、可能是轉HDMI的、甚至是一些很特殊的規格，我們也都盡量帶齊。這都是為了降低投影片無法播放的機率。

另一個面向是「衝擊」。衝擊指的是你能否透過一些舉動，控制風險帶來的影響。不是所有風險都可以憑個人力量來降低發生機率的，甚至就算我們成功降低發生機率，它也還是有可能發生。就像上課無法投影，我們為了降低這個狀況發生的機率，帶齊了各種轉接頭，但有沒有可能，某天剛好是電腦壞掉，換什麼轉接頭都救不了？

我自己會盡量三年換一台新電腦，降低電腦因老舊而故障的機率，可是新電腦有時也可能出問題，說壞就壞。為了減少衝擊，所以我到企業上課時，通常也會隨身會帶一台平板電腦，以及相對應的轉接頭、轉接線。這樣一來，就算哪天我忽然發現電腦無法開機，我至少還有備案能降低衝擊。

專案的風險管理，其實也就是這兩個面向來思考。如果真的兩個都不行，至少你知道手上要留一些餘裕，可能是錢、可能是時間、可能是額外的資源，萬一風險真的發生了，還是可以設法補救。

這幾年，金融界很多人都在討論「黑天鵝」、「灰犀牛」這類詞彙，黑天鵝指的是難以預料的風險，灰犀牛指的則是不少見，但常被忽略的危機。但我得說，這些事件影響的絕不只是財務或經濟層面，個人終究也會受到這類事件影響。

以這次Covid-19為例，幾乎沒有人料到它會帶來這麼嚴重的影響，可是從現況來看，它確實影響到我們每一個人，就算我們沒有染病，它也打亂了旅遊計畫、影響了工作和收入等。所以，我認為想擁有平穩的人生，關鍵還是在於妥善地控管風險。

那個人該如何控管風險呢？我認為可以從幾個層面來思考。

在你力量有限的時候，你首先能做的事情，是把個人遇上風險的機率或衝擊降低。比如說，你可以盡量吃得健康一點、適當地運動，把罹患慢性病的風險降低；或者，你可以做基本的財務規畫，手邊保留有一些急用預備金；甚至是個人檔案資料的定期備份。

這些事情感覺上好像沒什麼，可是只要你花點時間去做好，你就可以讓自己不會因為一個非預期的狀況，而變得很糟糕、變得負債或求助無門。

「不確定性」是常態，可是能否安然度過各種意外，其實取決於你是否事先做好風險控管和預備。習慣有意識地思考「萬一世界上發生某件事情，我會不會遭受很大的打擊」，我覺得你就會比別人能夠適應各種變動。這是個人風險控管的部分。

再來，如果你手上的資源又多了一些，比方說你工作了幾年、累積了一些儲款，甚至你可能結婚、有小孩了，那你就必須把風險的思維擴大到家庭層面。你能做的有幾件事：

1. 適度的保險

人身保險、與不動產相關的活險或者地震險等等，這些可能都很必要。

談到保險，我也想分享一個常見的錯誤概念。很多人會質疑到底需不需要花這筆錢，花了錢又不能拿到東西，那是不是不太划算？是不是要選確定可以拿回一些東西的那種保險（像是儲蓄險）比較好？

我之前寫過一篇【保險的哲學問題，你要賭甚麼】，文章裡頭就談到，保險其實是一種「對賭」的概念。你跟保險公司賭，賭意外不要發生，但你還是下注了，為什麼？因為萬一真有什麼天災人禍發生，這筆小小的下注就可能換來讓你財務狀況不受傷的結果。

可是那些你能拿回一些什麼的保險（如儲蓄險），其實反而不是真的有保障。因為這類保險，當你真碰上變故的時候，你能拿回的非常有限；反而是沒發生事情的時候，你才能把錢拿回來。但睹沒事要把錢拿回來，這可就不是保險真正的用意。結果你沒防範風險，只是賭你能一世平安順利領錢，這就不是風險思維了。

2. 防災用品的購置

除了財務保險的概念以外，我也建議你可以在家儲備防災用品。萬一遭逢天災，就可以降低傷害。

以我自己來說，我家隨時都備著好幾個手電筒、蠟燭、兩大桶的礦泉水、地震包，甚至還有滅火器等等。這些設備的購置，也類似保險的概念，你買這些物品，最終當然希望不要用到，每年換新或者因保存期限到了而換新時，我會很慶幸今年沒有用上，可是我還是會老實地更換一批新的。因為萬一哪天需要使用這些東西了，它們很可能就是關鍵的保命符。這是你可以做的第二點，至少為家人、居住地做些考慮。

等到你手上的資源更多了，我覺得你就可以考慮更大層面的風險，比方說區域性的經濟不景氣、金融風暴、甚至一些區域性的動亂等等。

你或許可以適度地做海外投資，很多人也會做所謂的「資產配置」，或者投資各類的ETF。簡單來說，就是不要把錢押在單一的個股上、不要在單一的環境區域上面，這背後其實也是「風險控管」的思維。

當然最後，如果你心有餘力，也可以再考慮一下：萬一發生全球性的經濟動盪或疾病傳染，甚至戰爭，你還可以做什麼事情來因應？

總而言之，我希望你知道的是，人生的平穩其實不是常態，總會有各類意外會打破平穩狀態，但是我覺得人有沒有能力維持平穩，就取決於有沒有預先思考和做準備。

你需要不斷累積你的風險意識，而且做各類的保險跟準備，如此，碰上人生的天災人禍時，你才可能有辦法穩住生活、家庭。當然，這些投入都需要花費一筆錢，可是我們努力賺錢，除了拿來享受人生，我認為更重要的，其實是幫我們自己能夠備妥各類的餘裕，來面對生命中的無常。

也因此，在你累積財富的同時，更要建構你的「風險防禦」，這樣你才能讓自己的穩定度（也就是舒適圈）越來越大，不會輕易被任何變動打倒在地，這才是對自己負責、對家人負責。

總結一下這次聊到的幾個內容。第一，風險的兩大考量面向是「機率」還有「衝擊」。第二，人生本來就有各類風險，你盡量降低它發生的機率，或者降低發生之後造成的衝擊，人生就能過得更優雅。第三，先從個人開始，接著到家庭環境，最後再到規避經濟上的區域風險，逐步擴大你的「防禦範圍」，你就更有機會擁有安穩的生活。

生活安穩的重點，在於風險意識。希望你記住這件事情，並且及早開始做好該做的準備。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航