《捌零．潮臺北》：從熱門音樂到唱自己的歌，八〇年打下台灣流行音樂版圖的基礎

文：沈昆賢

台灣流行樂：唱出自己的歌

在「用眼睛看的」電視娛樂之外，「用耳朵聽的」台灣流行音樂，八〇年代也迎接另一個關鍵的轉捩點。

八〇年代以前，在大眾間流行傳唱的歌曲，大概是如〈黃昏的故鄉〉、〈舊情綿綿〉等受日本樂曲風格影響的台語混血歌，還有如〈不了情〉、〈夜來香〉等上海風華語歌，除此之外，就是以美國為首的西洋流行音樂了──五〇年代美軍廣播網在台開播，也帶來許多原版黑膠唱片，這些唱片和音樂流通至台北圓山、台中清泉崗等美軍基地周邊的酒吧、夜總會、西餐廳，在往後的日子，再流轉到了台灣翻版唱片工廠以及本地電台，散播生根，成為由DJ藝名「費禮」的平鑫濤先生發明、人們口中傳頌的「熱門音樂」，獲得彼時不少新潮的台灣年輕人擁載。

不過總體來說，當時的流行音樂圈，華語、台語、西洋音樂各有擁護者，聽華語跟聽西洋音樂是「不同掛的」。這種多元特殊的的聆聽文化，在七〇年代終於開始鬆動──在接連不斷的外交挫敗，以及本土文化意識萌芽的情況下，受到西洋熱門音樂影響的年輕人開始創作民歌，蔡琴、鄭怡、侯德健、潘安邦等一群校園民歌手，掀起了一股「唱自己的歌」的民歌風潮。

混種黑色風格大行其道，動感樂風正蓄勢待發

邁入八〇年代，這股自我創作的能量、社會自由開放的風氣，進一步推動了台灣流行音樂產業的發展。

彼時的音樂人，具有更強烈的創作意識，推出更多元的音樂風格。當中最具代表性的，或許就是頂著叛逆搖滾形象、憤怒唱著「台北不是我的家」的羅大佑，以及出道初期與他合作的蘇芮。兩人在《之乎者也》與《蘇芮專輯》中的黑色形象、寫實歌詞、搖滾曲風，不只繼承了民歌時代社會批判的創作風格，前衛創新的曲風混種突破，也讓台灣樂迷大感驚喜──例如羅大佑的曲風結合了雷鬼與放克，而蘇芮的音樂則充滿動感能量（她出道前曾是美軍俱樂部表演歌手）。

說到「動感韻律」，那個迪斯可風潮的年代，台灣無可避免地也受到感染。本書下一部會更深入介紹這股解放身體的全球風潮，此處以樂曲創作而言，早年「版權」觀念尚未普及，許多扭腰擺臀的台灣動感舞曲，都是直接或間接翻唱日本或歐美曲調，將歌詞填上中文，而且往往不會標誌來源，稱為「翻譯歌曲」，例如崔苔菁的〈年輕人〉便是直接翻譯自Village People的名曲〈Y. M. C. A.〉，而高凌風的〈惱人的秋風〉的曲調則是ABBA的〈Gimme! Gimme! Gimme!〉。

到了開始宣傳版權意識的八〇中期，以動感少女形象起家的藍心湄的首張專輯仍是直接以Michael Jackson的〈Billie Jean〉翻譯為影射當紅電影《週末夜狂熱（Saturday Night Fever）》的〈週末夜天使〉；後來即使樂曲直接抄襲的案例趨減，唱片公司仍舊以模仿日本偶像行銷的模式來打造台灣偶像，如楊林（模仿中森明菜）、小虎隊（模仿少年隊）、城市少女（模仿少女隊），其中城市少女更曾翻唱近年在網路上重新爆紅的荻野目洋子的〈Dancing Hero〉。

從崔苔菁與高凌風，再到熱門音樂現場表演的蘇芮、黃鶯鶯，一直到偶像歌手時期的藍心湄、城市少女、小虎隊和紅唇族，台灣早期的動感偶像歌手，和羅大佑等搖滾歌手是不甚相同的路徑，展現了台灣深受美式風格影響的動感流行音樂文化。

換句話說，當時的台灣流行音樂雖然開始強調「唱自己的歌」，但一般來說，原創精神的作曲人大多集中在民歌或搖滾等曲風，而把音樂和身體結合、較為動感的流行音樂，在過去一直「習慣站著唱歌」的台灣樂界來說，本土創作力道還是稍微貧弱。這個情況，一直要到九〇初期，羅百吉、L. A. Boyz等歌手將街舞、嘻哈舞蹈融入本土音樂，台灣的流行樂才真正邁入「身體解放」的時代。

附帶一提，在曲風以外，八〇年代台灣流行音樂產業的產業鏈越趨成熟。不只有越來越多夜總會駐唱歌手或民歌手轉而投入流行音樂業，後端宣傳上，也開始和大眾媒體結合。例如當時歌手出唱片，會利用電視、電台廣告和音樂排行榜（如由民生報、ICRT、華視共同合作的《金曲龍虎榜》）做宣傳，歌手更要親自上綜藝節目玩遊戲、跳舞、演出短劇，其實是為了打歌增加曝光度。那時候除了週末派第一季以外，幾乎每一個電視節目，都有歌手棚錄音樂表演的橋段。

從熱門音樂，到自己的流行歌

八〇年代發展的流行音樂，無庸置疑，打下台灣流行音樂版圖的基礎，直至今日仍深深影響我們的音樂體驗。而此般成就的背後，不只呈現外來音樂文化對於本土音樂人產生的深厚影響，也映照著這些音樂風格逐步在台灣紮根、逐漸邁向本土原創的過程。

就如所有領域的創意起源總是從「模仿」開始，熱門音樂也好，動感舞曲也好，這些曲風都是屬於台灣聆聽歷史經驗的一部分。我們的音樂，歷經大量模仿和學習吸收，然後揉合自己的社會文化調整內化，最後生長創作出屬於自己的歌。起初，台灣還沒有自己的流行樂，但屬於我們流行音樂的書寫，此時正要開始。

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書籍介紹

本文摘錄自《捌零．潮臺北》，大塊文化

總策劃：倪重華

採訪編輯：故事（Story Studio）

【總策劃介紹】

倪重華，台灣娛樂先驅，華語搖滾教父。在台北生長的道地老台北。人生中唯一長期離開家鄉的紀錄是一九八〇年赴日本攻讀數位影像製作四年。返台後曾短暫涉足電影業，後以《週末派》開創八〇年代台灣電視綜藝節目全新型態。八七年創立「真言社」唱片公司，製作伍佰、張震嶽、羅百吉、L. A. Boyz 、林強等歌手，唱出震響時代的搖滾及嘻哈之聲。其後歷任台灣 MTV 音樂頻道總經理、台北市文化局長，2016 年創立 MTI 音樂科技學院基金會，從國、高中生教育開啟健全流行音樂產業鏈計畫，希望為下一代開創新的音樂產業格局。

【採訪編輯介紹】

故事（Story Studio），專注發掘文化、知識與歷史的台灣新媒體。在一個不斷加速的年代，我們追求 slower, smarter，讓歷史與文化走進每個人的生活，和讀者一起「從生活發現歷史、 從台灣看見世界，從過去想像未來」，描繪世界的輪廓。

【本書特色】

本書除專文介紹八〇年代社會潮流，更史無前例訪談數位台灣重量級潮流推手，以他們精采的生命史搭配珍貴影像，帶你見證八〇年代，台灣火焰般的炙熱與輝煌。

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當代潮人專訪

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Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航