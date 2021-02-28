從尼洛條款到雷特事件：台灣職業聯盟「限制洋將流動」的奇特現象

文：一貫三

開始主題前，我要先講古一下。

1992年兄弟象找了一個洋投，叫尼洛，希望能補強投手戰力。最後雖然尼洛因為沒有火力支援，只拿下七勝六敗，但是防禦率2.86高居全聯盟第四，完美達到了當初兄弟球團對他的期待。

然而，金冠軍賽第四戰（當年兄弟象上下半季第一，直接取得總冠軍，所以聯盟就搞出一個兄弟對其他三隊聯軍的金冠軍賽），尼洛連續兩局被砲轟，承擔敗戰，讓兄弟象吞下系列賽第一敗。結果隔天，尼洛就被解約了，理由是「與其他球員之間有點格格不入，個人主義太強，與球隊的理念不合」。

即使到現在，大概都很難看到哪支球隊一個系列賽打到一半突然宣布跟選手解約，如果把時空背景換到現在，大概馬上就會有各式各樣的故事出現在媒體上了吧。也還好，那是1992年，即使球迷覺得很奇怪也很難跟球團反映，所以也就這麼過了。

但是尼洛雖然可能在場下有問題，但場上的成績總是很好的，所以統一就有意延攬。但當時六隊有個「默契」，就是互不吸收離隊洋將。甚至規章裡還說：「合約期滿或中途解約之球員，如未有原球團同意書，在一年內不得參加任何原球團以外之隊伍訓練活動及聯盟任何活動。」所以聯盟拒絕尼洛登錄。

不過有趣的是，尼洛不是那年唯一跳槽的。前一年效力統一的湯尼，也跳槽到新成立的俊國熊，而且也順利出賽了⋯⋯。因此有球迷一狀告到公交會，說兄弟象不讓尼洛跳槽，違反《公平交易法》。

雖然公交會最後沒有受理，但還是逼得聯盟訂出確定的辦法（編按：俗稱「尼洛條款」），不過這辦法卻是「受雇於中華職棒的外籍球員於離開原屬的球隊後，兩年內除原屬球隊同意外，不得加入任何其他中華職棒旗下球隊。」這條款一看就知道很不合理，哪有洋將都已經離隊了，還要等兩年才能加入其他隊的道理？

最後尼洛當然沒加入統一，不過他反而因禍得福，1994年他回歸美國職棒體系，還連兩年登上大聯盟。最後他1996年又回到台灣加盟時報鷹，但季末又因為管理問題，還有疑似涉入簽賭案被解約。連續兩支球隊用差不多的原因解約，大概他真的是休息室內的氣氛大師吧。

尼洛2002年重回亞洲，加入KBO的LG雙子：

你可能要說，尼洛條款已經廢除啦，現在好好的，管過去幹什麼？因為後來，又冒出了一個性質類似的「賽格威條款」。

賽格威2015年季中被統一找來，大部分時間擔任後援，整體來講成績不算太出色，ERA+不過是83.0。隔年，他季中又加入Lamigo，這次他就投得很好，在彈力球年防禦率只有4.11，2017年Lamigo續約，他拿下勝投王。但2017年季後，Lamigo沒有跟他續約。

隔年，他轉投中信兄弟。不過呢，事情就是在這時候發生的。富邦悍將在「優先議約期滿之前」也跟賽格威有接觸，而且也跟中信兄弟的伍鐸還有統一的布魯斯接觸，後來也順利簽下他們兩個。所以引起其他球隊抗議，最後確定原球團跟洋將優先議約期到隔年球季2月底，如果有洋將真的轉隊，3月10日前不能參與新球團的春訓或是任何新球團舉辦的活動。

這也是一個很奇妙的條款，通常中職球季最遲在11月初就會結束，如果你簽的是年約，那到真的約滿前，還有接近兩個月的時間可以談新約，保障這個優先議約期就讓人想問，你球季結束前到年底，都在做什麼？更有趣的是還規定3月10日前不能參加春訓，中職球季大多三月中就開始，如果真是這樣，那我簽一個保證不可能趕上開季的洋將做什麼？

其實說穿了，都是在限制球隊花錢。可我們知道，搞職業球團怎麼可能不花錢？要怎麼阻止對方挖角洋將，那你就讓洋將覺得「本斥但多」就好，而不是用一些奇怪的限制，讓球隊有錢也沒處花。

然後，就是「雷特事件」。我原本以為，中職的前車之鑑會讓P.League+有個學習的榜樣，什麼事不要做什麼事要做，結果看起來學到錯誤的方向⋯⋯

雷特今（2021）年在攻城獅出賽11場，場均時間33分鐘，繳出場均14.6分、11.5籃板的成績。不過卻在過年的時候被解約，理由也很簡單，攻城獅的戰績實在太可怕，需要做出改變。剩下的洋將，塔壁要坐鎮禁區，狠投是全聯盟排名第三的射手，所以雷特才被割捨。

結果才過一天，領航猿就宣布跟雷特簽約，而且官方粉絲團已經宣布他的加入。但連兩場，雷特都沒有上場，昨天就突然宣布，因為牴觸聯盟規章，所以無法註冊。

原來根據PLG規章33.2這樣寫：「球隊得於截止日前不限次數進行註冊調整。外籍球員（洋將）同一球季只能註冊於同一隊之名單上。（若有特殊需求，得向賽務決策委員會申請特例處理。）」雖然領航猿申請因為疫情難找其他洋將來台，但還是被賽務委員會否決了。

PLG規章這一條有兩個問題，第一個是，為什麼洋將一季只能註冊一隊？如果洋將打不好被解約，那其他球隊想要也不能找他來嗎？這跟前面的賽格威條款一樣，雖然立意可能是為了防止「惡意挖角」，但到頭來就會變成限制球員流動。

「良禽擇木而棲」本是正常，要怎麼防止「惡意挖角」，就是拿出一箱又一箱的錢，直到對方覺得「本斥但多」為止。如果你給的薪水很優渥，在你這邊打球很舒適，那還怕別人挖角嗎？如果洋將被解約，想換隊，本來也是當然。搞不好他在你這邊打不好是適應不良，換個環境就好了。

這理想上是為了求「公平」，但實際上這個「公平」可能反倒成為阻礙進步的絆腳石。職業運動就是要有錢規模才會變大，那一個不讓人花錢的職業運動，長期來看總是不好。

好，這部分可能還可以算考慮不周全，畢竟陳建州執行長也說，球季後會檢討規章，那我們可以等球季後檢討得怎麼樣再來說。不過，第二個問題就很值得好好想想了。

如果疫情很難找洋將不算特例，那怎麼樣算是特例？原本就先把洋將季中轉隊的路堵死了，此例一開，如果這季之後還有洋將要轉隊，那等於實質上根本不可能了。還有，賽務決策委員會是四隊代表跟執行長共同組成，那決策過程到底是如何，也是另一個很有趣的問題。

最後，關於規章本身，不知有多少人見過真身？中職不久前才因為規章問題搞得球迷炎上，實際上公布規章總是比較好，這道理就像法律，要公布大家才知道什麼該做什麼不該。不然大概就會像中職，每次出事就搬個規章出來，結果還會被罵說不知道那規章哪來的⋯⋯

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核稿編輯：翁世航