《重生的女巫》小說選摘：王宮大門前擠滿了人，拿著火炬叫囂「交出女巫！」

文：凱薩琳・艾登（Katherine Arden）

2 報應

前院靜得出奇。白天的熱鬧消逝無蹤，化成凝重的寂靜。瓦伐拉緊抓著馬雅的手閃進特倫的外門，瓦西婭在臺階前回過頭來，前額貼著索拉維絲滑的脖子，心想前院為何如此安靜。歐爾嘉有不少衛兵在大公宮殿的多爾裡跟敵人戰死或受傷，但她的馬夫和奴僕呢？大門外叫喊聲愈來愈大。「在這裡等我，」她對駿馬說：「我上去找姊姊，馬上回來。」

快去快回，瓦西婭，駿馬說，身上每一道線條都透露著不安。

瓦西婭上樓朝工坊走，每踏一步斷掉的肋骨就像火爪狠狠抓痛她的側腹。低矮寬大的工坊裡有一座爐灶供暖，一道窄窗透氣，這會兒擠滿了人。歐爾嘉的侍女都被嘈雜聲吵醒了。保母坐在爐邊緊緊抱著歐爾嘉的兒子丹尼爾。那孩子吃著麵包，神情安詳，只是有些恍惚。女眷們輕聲細語，彷彿怕被人偷聽。一股不安的氣氛滲入了塞普柯夫王宮，瓦西婭感覺自己起水泡的手掌出汗了。

歐爾嘉站在窄窗前凝視著前院之外。馬雅直直奔到母親身邊，王妃伸手摟住了女兒的肩膀。

吊燈讓房裡鬼影幢幢，隨著瓦西婭進門帶來的微風搖晃。所有人轉頭看她，但瓦西婭只是盯著站在窗邊不動的歐爾嘉。

「歐莉亞？」瓦西婭喊道。房裡剎時安靜無聲，聽她講話。「外頭發生什麼事？」

「一群男人，拿著火把。」歐爾嘉依然盯著窗外。

瓦西婭看見女眷們神色驚恐，面面相覷，但她還是不明白。「他們在做什麼？」

「妳自己來看吧。」歐爾嘉語氣平靜，但頭飾上的鍊子垂在胸前，映著燈光發出刺眼的金黃，透露了她呼吸的急促。

「我會差人找衛兵來，」歐爾嘉說：「但我們昨晚因為大火、因為對抗韃靼人失去了太多侍衛，其餘的都在城門戒備，而奴僕則在城裡接濟民眾。我們宮裡的男人只剩下他們，但都沒有回來。有些可能被攔住回不來，有些可能聽到了什麼我們還不知道的消息。」

保母抓著丹尼爾，痛得讓他叫出聲來。馬雅看著瓦西婭，看著這個擁有一頭魔法駿馬的阿姨，眼裡充滿希望與盲目的信任。瓦西婭朝窗邊走去，努力不讓自己跛著前進。幾名婦人見她走過，紛紛避開目光，在胸前畫十字。

塞普柯夫王宮大門前的街上擠滿了人，許多人拿著火炬，所有人都在叫囂。站在開著的窗邊，瓦西婭拉長耳朵，總算清楚聽見那些人在叫喊什麼。

「女巫！」他們大喊：「把女巫交出來！是她放的火！」

瓦伐拉冷冷對瓦西婭說：「他們是來找妳的。」馬雅說：「瓦西席卡——瓦西席卡，他們在說妳嗎？」歐爾嘉雙臂一僵，將女兒拉到身邊。

「對，馬莎，」瓦西婭口乾舌燥。「他們在說我。」群眾有如湧向石頭的河水般堵在大門前。

「我們得去把宮殿大門拴上，」歐爾嘉說：「他們可能會衝破大門。瓦伐拉——」

「妳派人去找沙夏了嗎？」瓦西婭突然說：「要大公派人來？」

「王妃能派誰去？」瓦伐拉說：「出事的時候，所有男人都在城裡。去他的，要不是我整天待在特倫裡，而且累得要命，早就會聽到風聲了。」

「我可以去。」瓦西婭說。

「別傻了，」瓦伐拉怒斥道：「妳以為自己不會被認出來嗎？妳難道要騎著全城男女老幼都見過的那匹棗紅大馬去嗎？要去也是我去。」

「誰都別想去，」歐爾嘉冷冷說道：「妳們瞧，我們被包圍了。」

瓦西婭和瓦伐拉再次轉頭望向窗外。的確，火把形成的火海更大了。

女眷們的交談聲尖銳了起來，瀰漫著恐懼。

群眾愈聚愈多，不斷從小巷湧來，開始拍打大門。火光太過刺眼，瓦西婭再也看不清群眾裡的每一張臉龐。特倫下方的前院冷清而寂寥。

「放輕鬆，瓦西婭，」歐爾嘉說，神色堅毅鎮定。「別怕，馬莎，跟弟弟一起坐在爐火旁。」接著吩咐瓦伐拉：「帶幾個女眷去幫忙，把所有能擋門的東西都用上，這樣要是大門被他們弄壞，還能爭取到一點時間。這座塔耐得住韃靼人攻擊，我們在裡頭不會有事。會有人告訴沙夏和大公這裡出了亂子，男人們會及時趕到的。」

歐爾嘉胸前的金鍊子不停晃動，再次洩漏了她的不安。

「他們要的是我——」瓦西婭開口道。

歐爾嘉打斷她。「把妳交出去嗎？妳覺得那些傢伙可以講道理嗎？」她揮手指著群情激憤的暴徒。瓦伐拉已經開始在長椅上抓人去幫忙。木門很牢固，可以爭取時間，但又能爭到多久？

這時突然冒出另一個聲音。「死亡。」那聲音說。

瓦西婭轉頭一看，說話的是歐爾嘉家的多莫佛伊。他就站在爐口邊，柴火燒盡的餘燼呢喃就是他的聲音。

瓦西婭全身寒毛都豎了起來。多莫佛伊能預知自己所在家庭的命運。瓦西婭跛著身子兩大步走到爐火前。女眷們盯著她看，馬雅和她四目交會，眼裡充滿驚恐。她也聽見多莫佛伊了。

「天哪，會發生什麼事？」馬雅喊道，伸手抓著丹尼爾的麵包，弄得男孩嚎啕大哭。她在爐火前跪下，跪在瓦西婭身旁。

「馬莎——」保母開口道，但瓦西婭說：「別管她。」那語氣讓工坊裡所有人都嚇得往後退開，連歐爾嘉也忍不住吁了口氣，聲音清楚可聞。

馬雅將麵包扔給變淡的多莫佛伊。「不要這樣說，」她說：「不要說死亡，你嚇到我弟弟了。」

丹尼爾看不到也聽不見多莫佛伊，但驕傲的馬雅怎麼也不會承認自己害怕。「你不能保護這個家嗎？」瓦西婭問多莫佛伊。

「沒辦法，」多莫佛伊只剩微弱的聲音和餘燼下的朦朧身影。「魔法師死了，老女人在黑暗中遊蕩，人類改信其他的神，已經沒有東西供應我，供應我們所有人了。」

「我們還在，」瓦西婭激動說道，聲音裡充滿恐懼。「我們看得見你，幫幫我們。」

「我們看得見你。」馬雅也低聲應和。瓦西婭牽起女孩的手，緊緊握著。她弄開昨晚累累傷痕裡的其中一道傷口，將淌血的手放到爐口邊，在熾熱的磚壁上抹了抹。

多莫佛伊打了個哆嗦，突然更像活物，不像會說話的暗影了。「我可以爭取時間，」他輕聲道：「但只有一點時間，就這樣。」

一點時間？瓦西婭依然牽著姪女的手。其他女人聚在她們身後，有的神情驚恐，有的一臉責怪。

「黑魔法，」其中一人說：「歐爾嘉．弗拉基米洛娃，妳現在知道——」

「今晚我們有死劫。」瓦西婭不理會其他人，逕自對姊姊說。

歐爾嘉神色一凜。「有我在就別想。瓦西婭，妳抬長椅的另一頭，幫瓦伐拉把門擋住——」

瓦西婭腦中又閃過那句話：他們要的是我。

索拉維在前院嘶鳴一聲。大門搖晃。瓦伐拉最靠近門邊，雖然沒有開口，但眼神似乎透露了什麼。瓦西婭覺得她知道瓦伐拉的意思。

她動作僵硬蹲在姪女面前，看著馬雅說：「妳一定要好好照顧多莫佛伊。不論在這裡或去任何地方，妳都要盡力讓他強壯，他就會保護妳的家。」

馬雅認真點點頭，說：「那妳呢，瓦西席卡？我知道得還不夠——」

瓦西婭吻了吻馬雅，起身說道：「妳會學會的。我愛妳，馬莎。」接著對歐爾嘉說：「歐莉亞，她——妳要趕快送她到雷斯納亞辛里亞，去找艾洛許。他從小看我長大，他會明白的。馬莎不能待在這個塔裡，不能永遠待著。」

「瓦西婭——」歐爾嘉開口道。馬雅一臉困惑緊抓著瓦西婭的手。

「原諒我，」瓦西婭說：「這所有的事。」說完便放開馬雅的手朝門口走去。瓦伐拉替她開門，兩人四目交會，彼此心照不宣漠然對看了一眼。

索拉維在宮殿門口等她，感覺很鎮定，只是眼睛四周冒出白邊。前院漆黑無光，叫囂愈來愈大，大門傳來斷裂聲，火把的光從裂縫透了進來。瓦西婭拚命動腦。現在該怎麼辦？索拉維顯然有危險，所有人都有危險——她自己、馬和家人。

她和索拉維能躲到馬廄裡，把門拴上嗎？不行，暴怒的群眾會直接攻向那不堪一擊的特倫大門，去抓裡頭的孩子。

把自己送上？走出去伏首屈服？這樣做或許能滿足他們，甚至不再想衝進來。

但索拉維呢？他們會拿他怎麼辦？這馬如此堅定守在她身旁，絕不會自己離開。

「走吧，」她說：「我們去躲在馬廄裡。」

最好逃跑，駿馬說，最好找個門逃出去。

「我不會開門讓那群暴徒有機可趁，」瓦西婭怒喝一句，隨即好聲說道：「我們必須盡量爭取時間，好讓我哥哥和大公的人有機會趕到。大門應該能撐很久。走吧，我們必須躲起來。」

駿馬神情不安跟著她，四周的叫嚷聲愈來愈大。

馬廄的雙開木門又大又沉，瓦西婭將門推開，駿馬焦躁噴著鼻息跟著走進昏暗裡。

「索拉維，」瓦西婭將門拉上說：「我愛你。」

索拉維用鼻子蹭了蹭她的頭髮，這回很小心不碰到她的傷。別怕，要是他們衝破大門闖進這裡，我們逃跑就好，不會有人找得到我們。

「好好照顧馬莎，」瓦西婭說：「也許她有一天能學會跟你說話。」

瓦西婭，索拉維突然抬頭，似乎警覺到什麼，但瓦西婭已經從門縫鑽了出去，將駿馬關在馬廄裡。

她聽見駿馬在門後氣憤嘶吼，同時隱約聽見馬蹄猛踹廄門和木頭崩裂的聲響。但木門實在太厚，連索拉維也踢不破。

瓦西婭又冷又怕，開始搖搖晃晃朝大門走去。

大門裂得更開了。只聽見一個聲音響徹雲霄，鼓動群眾繼續衝撞，群眾的叫囂也跟著更加激昂。

那聲音再次呼喊，語調柔滑半似歌唱，清脆得壓過所有叫嚷。瓦西婭身側的微微刺痛變得更劇烈，特倫的燈火全熄了。

索拉維再次高聲嘶鳴。

「女巫！」那聲音再次高喊，是號召，也是威脅。大門裂得愈來愈快。

瓦西婭終於認出了那個聲音，剎時感覺肺裡空氣都被抽乾了。但當她開口回應，聲音絲毫不見顫抖。「我來了，你要什麼？」

就在這時，兩件事發生了。大門四分五裂，而在她身後，索拉維撞破廄門，從馬廄裡衝了出來。

書籍介紹

本文摘錄自《重生的女巫》，時報出版

作者：凱薩琳・艾登（Katherine Arden）

譯者：穆卓芸

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最終的死亡預言即將應驗。

——瑰麗奇幻史詩・精彩完結之作——

「冬夜三部曲」——《熊與夜鶯》《少女與魔馬》《重生的女巫》

繼《五神傳說》《颶風典籍》後，又一雨果獎最佳系列小說中譯上市

莫斯科歷史上最巨大的危機——發生在十四世紀

受召喚前來的活死人，加上千軍萬馬的韃靼人

鬼魂與人類對立，王國與外族的戰爭一觸即發

精靈妖怪這次會選擇站在誰身邊？

「永遠都不能命令我。」

「那就命令我吧。」冬王莫羅茲科說道。

精靈大軍引頸期待——女巫的傳人將作出非凡的抉擇。

「著火了！著火了！」

莫斯科王城一夜大火，燒成灰燼，百姓抗議：是邪惡的女巫降災！燒了女巫！

神祕兇烈的大火一夜焚城，人民不明白火焰從何處來，也不知道剛學會使用魔法的瓦西莉莎呼喚風雨，才拯救莫斯科免遭火海吞噬，全國上下卻人心慌慌，恐懼的王國百姓一心想燒死瓦西莉莎，燒死女巫，交換安寧。眼睜睜看著摯友犧牲，自己葬身火海……之後，她在昏寐中醒來，一路跌跌撞撞逃進午夜的黑暗森林中，她死了嗎？「午夜」告訴她，她將會在一片闃黑的路上遇見前所未見的眾多精靈，抵達傳說中的湖畔小屋，接著前往遙遠的國度，她會知道自己的身世，人類世界有什麼值得留戀？徘徊在幽魂路上，瓦西莉莎思念起自己的家人、羅斯、冬王莫羅茲科，還有她最珍視的精靈國度，「血統第一，靈視第二，勇氣才是最稀罕」，她看見心愛的一切將再度焚成焦土，終於覺悟自己的使命，女巫瓦西莉莎不僅要實現預言，她更要改變預言。

作家凱薩琳・艾登成功將冰雪之境俄羅斯千年傳說，爐火熒熒不斷、世代相傳的女巫身世，和繁星般的精靈匯聚成海，在廿一世紀的今日，注入她筆下的女主角瓦西莉莎。重新喚醒「童話奇幻」能量，將奇幻小說再次推向巔峰。

古俄羅斯世上最傳奇一頁終於揭露，

自古以來，人類世界最輝煌的戰爭往往需要魔法世界來拯救！

傳說中的精靈究竟在等待什麼？

童話奇幻新經典《熊與夜鶯》精彩大結局！捨己為人，讓冬夜融化。

從第一頁到最後一頁，絕無冷場。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航